Từ khi nào Phương Mỹ Chi ra dáng cô dâu, xinh xuất sắc thế này!

Tối 12/8 vừa qua, Phương Mỹ Chi chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Thiên Đường Với Người Thương. Ca khúc được thực hiện theo thể loại Pop và lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Chỉ sau khoảng 1 ngày lên sóng, MV đã nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt xem.

Nếu âm nhạc và câu chuyện tình yêu trong MV Thiên Đường Với Người Thương nhận được nhiều sự chú ý thì hình ảnh Phương Mỹ Chi trong vai cô dâu cũng nhận được sự quan tâm không kém. Trong tạo hình lần này, “chị Bảy” mang đến một diện mạo rất khác khi vừa nữ tính vừa ngọt ngào và cũng trưởng thành đến mức nhiều người phải ngỡ ngàng.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi xinh đẹp trong “đám cưới cổ tích” với MV Thiên Đường Với Người Thương

Trong MV, Phương Mỹ Chi xuất hiện giữa không gian đám cưới được phủ đầy hoa tươi, sắc vàng và những chi tiết mang đặc trưng văn hóa Khmer. Khoác lên mình trang phục cô dâu, nữ ca sĩ gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, trong trẻo. Đáng nói, tạo hình cô dâu lần này không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ để gây ấn tượng. Từ kiểu tóc, layout makeup đến trang phục đều được tiết chế vừa đủ giúp Phương Mỹ Chi tôn lên đường nét gương mặt và ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, nữ tính. Những khoảnh khắc cô nàng e ấp bên bạn diễn Bảo Định càng khiến hình ảnh nàng dâu trở nên ngọt ngào.

Phân cảnh khiến không ít người "rung rinh" của Phương Mỹ Chi trong MV

Nữ ca sĩ được đánh giá là "tô bật nhan sắc" khi thể hiện điệu múa của các đồng bào Khmer

Khi "e ấp" bên hôn phu cũng vô cùng xinh đẹp

Nhan sắc dịu dàng ngọt ngào của Phương Mỹ Chi trong MV

So với hình ảnh cô bé từng đứng trên sân khấu Giọng Hát Việt Nhí hơn một thập kỷ trước, nữ ca sĩ sinh năm 2003 hiện tại đã có một màn “lên đời” hình ảnh khá rõ nét. Vẻ ngoài ngày càng sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng vốn có khiến cô dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Sự thay đổi về ngoại hình của Phương Mỹ Chi thực tế không phải “chuyện lạ” với nhiều khán giả. Trong vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm những hình ảnh khác nhau, từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính và thời thượng. Đặc biệt, sau Vũ Trụ Cò Bay, người hâm mộ có thể nhận thấy sự rõ ràng về một Phương Mỹ Chi chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Hình ảnh đáng yêu của Phương Mỹ Chi thuở năm 2013 khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí

“Chị Bảy” dân ca ngày nào…

… giờ đã có màn “lột xác” rõ rệt

Bên cạnh đó, hai sân chơi Sing! Asia 2025 và Em Xinh Say Hi càng cho thấy sự biến hóa này rõ hơn. Mỗi lần xuất hiện, cô lại mang đến một kiểu tạo hình mới, từ trang phục, makeup cho tới kiểu tóc và cách trình diễn. Phương Mỹ Chi dần thoát khỏi hình ảnh “cô bé dân ca” từng gắn bó với mình từ những ngày đầu bước vào showbiz để trở thành một nghệ sĩ trẻ có khả năng làm chủ cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Hình ảnh tại Sing! Asia 2025…

… hay Em Xinh Say Hi đều cho thấy một Phương Mỹ Chi chăm chút vẻ ngoài và chủ động trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân

Trước đó, Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình yêu của một đôi trẻ cùng lớn lên tại miền quê. Phương Mỹ Chi và Bảo Định lần lượt tái hiện hành trình từ những ngày còn bé đến khi trưởng thành và cùng xuất hiện trong ngày cưới.

MV được xây dựng như một câu chuyện mang màu sắc cổ tích, đan xen nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ không gian cưới hỏi, kiến trúc, trang phục cho tới những điệu múa truyền thống đều được đưa vào mạch kể một cách trực quan.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Với Thiên Đường Với Người Thương, nữ ca sĩ tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa trong cách kể chuyện hiện đại, đồng thời mang đến một diện mạo nữ tính, trưởng thành hơn. MV hiện vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt ở phần hình ảnh đậm màu sắc Khmer Nam Bộ và tạo hình cô dâu của Phương Mỹ Chi.

MV Thiên Đường Với Người Thương hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và hứa hẹn sẽ còn gây sốt hơn nữa trong ít ngày tới

Ảnh: Tổng hợp