Quả bóng bạc Kyrgyzstan trở lại câu lạc bộ Thanh Hóa

Tối 13/8, HLV trưởng Mai Xuân Hợp xác nhận CLB Thanh Hóa đã có được chữ kí của tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Còn nhớ sau vòng 25 V.League, cầu thủ này xác nhận sẽ chia tay Thanh Hóa và còn nói lời tạm biệt với toàn thể ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ.

Ở mùa giải 2025/26, Odilzhon Abdurakhmanov góp công rất lớn vào hành trình trụ hạng thần kì của đội bóng xứ Thanh. Nhiều thời điểm, cựu vương Cúp Quốc gia chỉ còn 16-17 cầu thủ nhưng Odilzhon Abdurakhmanov vẫn chơi nhiệt huyết, lăn xả với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất. Anh là đầu tàu về tinh thần cho các đồng đội.

Việc tuyển thủ Kyrgyzstan trở lại Thanh Hóa mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ xứ Thanh. Sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn, Thanh Hóa tập trung để chuẩn bị mùa giải mới vào cuối tháng 7 vừa qua.

Odilzhon Abdurakhmanov sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo CLB Maktaaral. Anh có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu cho các đội bóng lớn ở khu vực Trung Á như Bunyodkor, Alay Osh,...trước khi chuyển đến Bình Dương. Tiền vệ cao 1m85 từng mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan.

Năm 2024, Odilzhon Abdurakhmanov nhận danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan với nhiều đóng góp lớn cho đội tuyển quốc gia nước này. Cầu thủ này có thời điểm được định giá ở mức 250.000 euro (tương đương 7,5 tỉ đồng).

Trong ngày 13/8, CLB Thanh Hóa cho biết đã hoàn tất toàn bộ thủ tục thanh toán tiền phạt, nộp các chứng từ cần thiết để FIFA có thể gỡ lệnh cấm chuyển nhượng. Tình hình tài chính khó khăn và biến cố thượng tầng khiến đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á - đơn vị tài trợ đội bóng trong 6 mùa giải vừa qua đứng ra nhận trách nhiệm chi trả toàn bộ số nợ, cùng số tiền cần thiết để để FIFA bỏ án phạt. Đơn vị tiếp quản đội bóng sẽ không phải lo lắng đến những vấn đề tài chính từ năm trước.