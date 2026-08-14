Cảnh báo nghiêm trọng cho những người đang mua vé concert gần đây

Theo thông tin cảnh báo, website này không thuộc hệ thống bán vé chính thức và có dấu hiệu được lập ra nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc cung cấp vé giả. Khán giả được khuyến cáo không truy cập, thực hiện thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng trên trang web đáng ngờ.

Đơn vị phát hành vé cho biết khán giả chỉ nên thực hiện giao dịch thông qua kênh bán vé chính thức để hạn chế nguy cơ mất tiền hoặc lộ thông tin cá nhân.

Sự việc được lưu ý trong bối cảnh nhu cầu mua vé concert BIGBANG tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm lớn. Các website giả mạo có thể sử dụng hình ảnh, tên chương trình hoặc giao diện tương tự kênh chính thức để tạo lòng tin với người mua.

Người hâm mộ nên kiểm tra kỹ tên miền trước khi truy cập và thanh toán, đồng thời không chuyển tiền cho các tài khoản hoặc đường link được chia sẻ từ nguồn không xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người mua nên dừng giao dịch và liên hệ với đơn vị tổ chức hoặc phát hành vé để xác minh.

Cuộc đua vé BIGBANG tại Hà Nội bước vào chặng cuối

Sau hai đợt presale dành cho BIGBANG V.I.P Membership và chủ thẻ VPBank Mastercard vào ngày 13 và 14/8, cuộc đua sở hữu vé BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR tại Hà Nội sẽ bước vào đợt mở bán đại chúng từ 10h ngày 17/8 trên CTicket.

Diễn biến của hai vòng mở bán trước cho thấy sức hút lớn của hai đêm diễn. Với những khán giả chưa có vé, việc chuẩn bị trước hạng vé ưu tiên và phương án thay thế có thể giúp quá trình mua vé diễn ra chủ động hơn. Người hâm mộ cũng nên đăng nhập sớm, kiểm tra tài khoản, chuẩn bị phương thức thanh toán và xác định trước các lựa chọn thay thế, thay vì mất thời gian cân nhắc khi quỹ vé thay đổi nhanh.

Thông báo Sold Out của đợt presale dành cho BIGBANG V.I.P Membership.

Vé concert được chia thành nhiều hạng, với giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Ở nhóm cao cấp, Ultimate VIP, Diamond VIP và Gold VIP là những lựa chọn được nhiều V.I.P quan tâm nhờ vị trí cùng các quyền lợi đi kèm.

Ultimate VIP hướng đến khán giả muốn đứng gần sân khấu và trải nghiệm không khí biểu diễn ở khoảng cách gần. Quyền lợi gồm bộ 4 photocard BIGBANG phiên bản riêng, quà tặng tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo, khu vực check-in riêng và làn ưu tiên mua merchandise chính thức.

Diamond VIP phù hợp với những khán giả muốn có vị trí gần sân khấu nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm ngồi. Gói này cũng bao gồm bộ photocard, quà tặng tour, thẻ VIP và dây đeo, khu check-in riêng cùng quyền ưu tiên mua merchandise.

Trong khi đó, Gold VIP được xem là phương án cân bằng giữa vị trí và trải nghiệm. Khán giả sở hữu hạng vé này nhận bộ 4 photocard, quà tặng tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo và quyền sử dụng khu check-in riêng.

Sức nóng của chương trình không chỉ đến từ tên tuổi BIGBANG mà còn bởi ý nghĩa đặc biệt của chuyến lưu diễn. BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR đánh dấu lần đầu tiên nhóm trở lại với tư cách một nhóm trong một tour thế giới sau 9 năm. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG thực hiện chuyến lưu diễn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, với 33 đêm diễn dự kiến tại các sân vận động trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhóm sẽ biểu diễn trong hai đêm liên tiếp vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với cộng đồng V.I.P, sự trở lại này còn mang ý nghĩa của một cuộc hội ngộ sau nhiều năm. Từ những ca khúc gắn liền với giai đoạn đầu như “Lies”, “Haru Haru” đến “FANTASTIC BABY”, “BANG BANG BANG”, âm nhạc của BIGBANG đã đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả.

Khoảng thời gian 9 năm kể từ chuyến lưu diễn nhóm gần nhất càng khiến cơ hội gặp lại BIGBANG trên sân khấu trở nên đáng chờ đợi. Với lượng người quan tâm lớn, người mua nên chuẩn bị sẵn tài khoản, phương thức thanh toán và thứ tự ưu tiên về hạng vé trước giờ mở bán để hạn chế thời gian thao tác khi hệ thống bắt đầu nhận đơn.

(Tổng hợp)