Phương Oanh có thêm công việc mới

Mới đây, Phương Oanh đăng tải loạt ảnh đời thường với dòng trạng thái ngắn gọn: "Một buổi chiều cuối hạ". Nữ diễn viên lựa chọn phong cách đơn giản với áo sơ mi trắng, mái tóc dài được tạo kiểu nhẹ nhàng cùng layout trang điểm ngọt ngào. Sau thời gian làm mẹ, Phương Oanh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi tắn và thần sắc rạng rỡ. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Phương Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh mới (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, điều gây chú ý không kém lại nằm ngay phía dưới bài đăng. Phương Oanh chủ động ghim một bình luận chia sẻ chi tiết những sản phẩm làm đẹp mà bản thân đang sử dụng để có lớp trang điểm mỏng nhẹ. Từ kem nền, son môi, chì kẻ mắt, mascara đến bảng trang điểm và chì kẻ mày đều được nữ diễn viên liệt kê kèm đường dẫn mua hàng trên sàn thương mại điện tử.

Không dừng lại ở việc chia sẻ sản phẩm, Phương Oanh còn tiết lộ sắp tới sẽ thực hiện clip hướng dẫn cách trang điểm theo phong cách mỏng nhẹ đang được cô yêu thích. Đây được xem là một hoạt động mới của nữ diễn viên bên cạnh công việc diễn xuất, kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Cụ thể, hình thức Phương Oanh đang thực hiện được gọi là tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Người sáng tạo nội dung sẽ giới thiệu sản phẩm, đính kèm đường dẫn mua hàng và có thể nhận hoa hồng khi phát sinh đơn hàng đáp ứng điều kiện của nền tảng hoặc chương trình liên kết. Thay vì chỉ xuất hiện trong những chiến dịch quảng cáo truyền thống, nghệ sĩ và KOL hiện có thể trực tiếp chia sẻ những món đồ mình sử dụng, đồng thời tạo thêm một nguồn thu từ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, affiliate marketing ngày càng trở nên quen thuộc với người dùng mạng xã hội Việt Nam. Không chỉ TikToker, beauty blogger hay KOL, nhiều người nổi tiếng cũng tham gia hình thức này. Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - là một trong những gương mặt thường xuyên chia sẻ sản phẩm, gắn link mua hàng trên trang cá nhân.

Phương Oanh gắn link bán hàng liên kết tiếp thị trên Fanpage hơn 1 triệu người theo dõi (Ảnh: FBNV)

Với Phương Oanh, việc thử sức với công việc này cũng không quá bất ngờ. Nữ diễn viên vốn thường xuyên chia sẻ về làm đẹp, thời trang, nấu ăn và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Sau khi trở lại hoạt động tích cực trên mạng xã hội, Phương Oanh cũng cho thấy cô đang tận dụng khá tốt sức hút từ trang cá nhân. Fanpage của nữ diễn viên hiện có hơn 1 triệu người theo dõi và các bài đăng đời thường thường nhận được lượng tương tác đáng kể.

Bên cạnh những nội dung về cuộc sống, gia đình hay hình ảnh cá nhân, Phương Oanh thời gian gần đây cũng thường xuyên chia sẻ những sản phẩm và thương hiệu mà cô sử dụng. Với những bài đăng phù hợp, nữ diễn viên có thể trực tiếp nhắc đến tên nhãn hàng, tag tài khoản cửa hàng hoặc chia sẻ thông tin về sản phẩm trong phần bình luận.

Phương Oanh tích cực hoạt động trên mạng xã hội sau thời gian dài im ắng (Ảnh: FBNV)

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại với dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố gia đình bất ngờ kéo đến. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Sau thời gian yên ắng, gần đây Phương Oanh tích cực hoạt động mạng xã hội hơn. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh trong gian bếp quen thuộc, thỉnh thoảng đưa các con đi du lịch.