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NSƯT Hoài Linh mang lại may mắn cho một phụ nữ

| | Lifestyle

NSƯT Hoài Linh mang lại may mắn cho một phụ nữ

"Ngày hôm nay rất vui nhưng tôi lại hát nhạc buồn" – Hoài Linh nói.

Mới đây, liveshow kỷ niệm sự nghiệp ca hát của ca sĩ Huỳnh Nhật Huy đã diễn ra tại phòng trà Không Tên, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong đó, gây chú ý nhất là sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh. Đây cũng là lần ít ỏi nam nghệ sĩ mặc nguyên một bộ vest trịnh trọng lên sân khấu, khiến ai cũng trầm trồ.

NSƯT Hoài Linh đưa 200 đô cho một phụ nữ - Ảnh 1.

Hoài Linh chia sẻ: "Việc mặc bộ đồ này rất mệt mỏi với tôi! Bình thường quý vị thấy tôi toàn mặc bà ba, áo dài, lần này mặc bộ đồ này vô khó chịu quá.

Hiện tại, trên sân khấu lực lượng ca sĩ rất hùng hậu, mà ở dưới khán đài, khán giả cũng hùng hậu. Rất nhiều khán giả là người có tên tuổi như anh Hồng Tơ.

Ngày hôm nay rất vui nhưng tôi lại hát nhạc buồn. Tôi xin gửi đến quý vị một bài hát mà tôi xin bộc bạch rằng, trong đó có một câu hát chính là tôi. Đó là: "Ca không hay mà đàn cũng dở", vậy mà ông Huỳnh Nhật Huy này vẫn dám mời tôi lên hát".

Nói rồi, Hoài Linh cất giọng ngọt ngào hát ca khúc nổi tiếng Cô hàng xóm. Tiếp đó, anh hát bài Riêng một góc trời.

Sau đó, Hoài Linh tâm sự: "Bây giờ các ca sĩ trẻ đang cố giữ lại dòng nhạc Bolero. Hôm nay thấy quý vị đến đây nghe Bolero, nhạc trữ tình quê hương là tôi mừng lắm, cảm thấy khoái trong lòng vì thấy quý vị cũng giống mình, thích nghe dòng nhạc này. Tôi thấy được sự đồng cảm giữa quý vị với mình và Huỳnh Nhật Huy".

NSƯT Hoài Linh đưa 200 đô cho một phụ nữ - Ảnh 2.

Về phía mình, Huỳnh Nhật Huy nói: "Do lần đầu tiên hát chung với cả hai nghệ sĩ gạo cội là NSƯT Hoài Linh và Ngọc Sơn nên tôi run lắm".

Biên tập viên Diễm Quỳnh tiết lộ: "Cũng khá lâu rồi anh Hoài Linh ít xuất hiện trên các chương trình ca nhạc nên khi nghe Huỳnh Nhật Huy và Diễm Quỳnh ngỏ lời, anh đã vui vẻ đồng ý liền. Với mong muốn cùng hỗ trợ cho đàn em làm nghề, anh Linh mong cho chương trình sẽ thành công tốt đẹp. Còn anh Ba Ngọc Sơn cũng vậy".

Ngoài biểu diễn, Hoài Linh còn thực hiện một nhiệm vụ là bốc thăm tên một vị khán giả may mắn lên nhận 200 đô. Sau một hồi tự tay bốc thăm Hoài Linh đọc tên một nữ khán giả lên sân khấu và đưa 200 đô cho chị.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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