Căn nhà ở quê của Lý Hải

Sau nhiều năm làm nghề, Lý Hải sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Ngoài căn biệt thự gia đình đang sinh sống tại TP.HCM, Lý Hải từng xây cho gia đình căn nhà Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây cũng là nơi nam đạo diễn thường xuyên đưa gia đình về thăm người thân, tận hưởng những ngày nghỉ bình yên và trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Hình ảnh ngôi nhà từng được gia đình chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi độ rộng rãi, khang trang. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nổi bật với kiến trúc cao tầng kiên cố, phần mặt tiền được kết hợp giữa tông trắng, xám. Khu vực cổng được thiết kế khá bề thế với hàng rào sắt, các trụ cổng ốp đá cùng nhiều chậu cây xanh đặt dọc lối vào.

Bên ngoài căn biệt thự sân vườn bề thế của gia đình Lý Hải tại Mỹ Tho, Tiền Giang

Căn nhà này đã được xây dựng nhiều năm, là nơi mẹ của diễn viên Lý Hải sinh sống

Nam đạo diễn thường xuyên đưa các con về thăm nhà nội

Bước vào bên trong, không gian nhà gây chú ý bởi nội thất gỗ được sử dụng khá nhiều. Bộ bàn ghế gỗ lớn đặt giữa phòng khách tạo cảm giác ấm cúng, truyền thống, trong khi các tủ kệ phía sau được dùng để trưng bày nhiều vật dụng. Cách bài trí không quá cầu kỳ nhưng cho thấy sự chỉn chu, rộng rãi của một gia đình đông thành viên.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà không chỉ nằm ở phần kiến trúc mà còn ở không gian sân vườn rộng phía ngoài. Gia đình Lý Hải có nhiều cây xanh, hoa và cây ăn trái. Đây cũng là nơi các con của nam đạo diễn có thể thoải mái chạy nhảy, vui chơi và khám phá cuộc sống ở quê thay vì chỉ quanh quẩn trong không gian đô thị. Mỗi lần đưa các con về Tiền Giang, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thường cho các bé trải nghiệm những hoạt động rất đời thường như câu cá, bắt gà, hái trái cây hay tự tay hái dừa. Những hình ảnh gia đình cùng nhau vui chơi giữa vườn cây xanh mát vì thế cũng trở thành khoảnh khắc được khán giả yêu thích.

Không gian này cũng phần nào phản ánh cách Lý Hải và Minh Hà nuôi dạy con. Dù có cuộc sống sung túc, cặp đôi vẫn muốn 4 nhóc tỳ được tận hưởng tuổi thơ bình dị, có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên và trải nghiệm những công việc gần gũi với cuộc sống.

Căn nhà có thiết kế hiện đại, diện tích lớn

Phòng khách rất rộng, là nơi sinh hoạt của hàng chục người mỗi dịp Tết về

Nội thất của biệt thự chủ yếu là gỗ đắt giá

Gian thờ cũng được gia đình đặt ở vị trí thoáng và trang trọng

Khu vườn phía sau nhà cũng có nhiều cây trái, nam đạo diễn cho các con về đây để trải nghiệm cuộc sống

Cuộc sống của Lý Hải

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Hải hiện có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi 57, Lý Hải không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như thời còn làm ca sĩ. Anh tập trung vào công việc sản xuất phim, dành nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng, thực hiện kịch bản và trực tiếp chỉ đạo các dự án Lật Mặt. Minh Hà cũng đồng hành cùng chồng trong nhiều khâu sản xuất, trở thành người hỗ trợ đắc lực để Lý Hải có thể tập trung vào chuyên môn.

Sau 8 phần phim, thương hiệu Lật Mặt đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu phòng vé, đưa Lý Hải trở thành một trong những đạo diễn có thương hiệu phim điện ảnh thành công tại Việt Nam. Tuy nhiên, nam đạo diễn vẫn duy trì lối sống khá giản dị, không quá phô trương về tài sản hay cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con thay vì khoe những món đồ đắt tiền.

Vợ chồng Lý Hải có cuộc sống đầy đủ, giàu có sau 16 năm kết hôn

Gia đình cũng là ưu tiên lớn trong cuộc sống của Lý Hải. Vợ chồng anh có 4 con, gồm 2 trai và 2 gái. Dù có điều kiện kinh tế tốt, nam đạo diễn và Minh Hà lựa chọn cách nuôi dạy con khá gần gũi. Các bé được học trường công lập, được khuyến khích tự lập và trải nghiệm cuộc sống thay vì lớn lên trong sự bao bọc hoàn toàn của bố mẹ.

Lý Hải từng chia sẻ anh không muốn các con có tâm lý dựa dẫm vào điều kiện của gia đình. Khi muốn mua đồ chơi, các bé phải tích lũy điểm ngoan theo thỏa thuận với bố mẹ. Anh cũng tôn trọng sở thích, năng khiếu riêng của từng con, không ép các bé phải học hay làm những điều chỉ vì người khác giỏi ở lĩnh vực đó. Không còn chạy theo ánh hào quang sân khấu như những năm đầu sự nghiệp, nam nghệ sĩ tập trung xây dựng sự nghiệp điện ảnh, tận hưởng cuộc sống bên vợ con và duy trì phong cách sống giản dị, kín tiếng.

Ở TP.HCM, cả nhà sống trong căn biệt thự lớn

Các con của diễn viên Lý Hải được dạy cho cách sống giản dị, bình dân

Ảnh: Tổng hợp