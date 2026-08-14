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Rò rỉ hợp đồng tiền hôn nhân của Ronaldo: Tài sản phân chia rõ ràng, đám cưới vắng mẹ đẻ chỉ có 4 khách mời

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Hé lộ những thông tin sau đám cưới của Ronaldo và Georgina.

Cristiano Ronaldo và bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez đã chính thức nên duyên vợ chồng trong một lễ cưới dân sự vô cùng riêng tư tại biệt thự riêng ở Quinta da Marina, Cascais. Sự kiện diễn ra đúng một năm sau ngày cặp đôi công khai đính hôn.

Theo thông tin từ giấy đăng ký kết hôn vừa được tờ báo Bồ Đào Nha Jornal de Noticias công bố, lễ cưới diễn ra vào lúc 13h30 chiều Thứ Ba (11/8) tại căn siêu biệt thự mới trị giá 30 triệu bảng Anh của siêu sao bóng đá. Buổi lễ do nữ hộ tịch viên Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, người di chuyển từ Porto đến Cascais trực tiếp cử hành.

Hé lộ hợp đồng tiền hôn nhân của Ronaldo (Ảnh: Jornal de Noticias)

Đáng chú ý, hôn lễ của cặp đôi đình đám chỉ có vỏn vẹn 4 khách mời tham dự bên cạnh các con của họ. Danh sách nhân chứng gồm Ivana (em gái Georgina), Miguel Paixao (bạn thân lâu năm của Ronaldo) cùng vợ chồng thợ kim hoàn người Tây Ban Nha Jose Rodriguez Sangil và Monica Goncalez Martinez.

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores Aveiro, cùng ba người anh chị em của anh là Hugo, Elma và Katia hoàn toàn vắng mặt. Dù không tham dự buổi lễ, bà Dolores ngay sau đó đã dành lời chúc phúc cho hai con bằng biểu tượng trái tim dưới bài đăng thông báo trên Instagram của siêu sao 41 tuổi.

Một chi tiết quan trọng khác vừa được hé lộ là thỏa thuận tài sản. Dù đã gắn bó bên nhau suốt một thập kỷ, Ronaldo và Georgina vẫn quyết định ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân tại văn phòng công chứng ở Lisbon vào ngày 10/8, chỉ một ngày trước khi tổ chức hôn lễ. Thỏa thuận này quy định rõ việc giữ phân tách hoàn toàn các tài sản cá nhân có trước khi kết hôn. Mỗi người về cơ bản vẫn giữ quyền sở hữu đối với những tài sản đứng tên mình thay vì mặc nhiên xem toàn bộ tài sản là tài sản chung.

Ronaldo và vợ đứng tên riêng tài sản (Ảnh: IGNV)

Tài liệu pháp lý cũng ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân của hai người: Cristiano Ronaldo (41 tuổi) và Georgina Luisa Rodriguez Hernandez (32 tuổi, sinh tại Buenos Aires, Argentina). Sau khi kết hôn, cả hai vẫn giữ nguyên họ riêng của mình thay vì đổi theo họ chồng như văn hóa thường thấy ở Anh. Mặc dù đám cưới cử hành tại đô thị Cascais, giấy đăng ký kết hôn mang số hiệu 1.493 của năm nay lại được ghi nhận tại Phòng Đăng ký thành phố Porto.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina đã trở lại Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng câu lạc bộ Al Nassr. Chuyến quay trở lại diễn ra ngay sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha ngầm xác nhận thông tin bằng việc đăng tải hình ảnh đeo nhẫn cưới lên trang cá nhân, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó về một đám cưới rầm rộ tại Nhà thờ lớn Funchal trên đảo quê nhà Madeira.

Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

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