Lần đầu tiên: 111 hoa hậu quốc tế cùng kể câu chuyện về Quảng Ninh, từ di sản Vịnh Hạ Long đến đỉnh non thiêng Yên Tử

Tối 12/8, Quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy trở thành tâm điểm khi khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách có mặt tại chương trình Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam.

Trên sân khấu bên bờ Vịnh Hạ Long, 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 cùng xuất hiện, khép lại chuỗi hoạt động mở màn diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến 12/8.

Sự kiện có sự tham dự của bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía Romero cùng đại diện các cơ quan Trung ương, ngoại giao và lãnh đạo địa phương.

Đêm khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh, Việt Nam (Ảnh BTC)

Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài của toàn bộ 111 thí sinh. Các người đẹp xuất hiện trong bộ sưu tập Tinh hoa lụa Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, với thiết kế được điều chỉnh theo vóc dáng từng người và kết hợp màu sắc, quốc kỳ hoặc biểu tượng văn hóa của quốc gia mà họ đại diện.

Đại diện Kazakhstan Baltbayeva Bagym bày tỏ sự bất ngờ khi hình ảnh quê hương được đưa lên áo dài Việt Nam. Trong khi đó, đại diện Nicaragua Belén Cáceres lựa chọn mặc áo dài ngay từ ngày đầu đến Quảng Ninh như một cách thể hiện sự trân trọng văn hóa nước chủ nhà.

Đi cùng áo dài là những chiếc nón lá được vẽ thủ công với hình ảnh Vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng các nét văn hóa tiêu biểu của vùng Đông Bắc.

Ở đây, hai biểu tượng lớn của Quảng Ninh được đặt cạnh nhau: Vịnh Hạ Long đại diện cho thiên nhiên, biển đảo và đời sống cư dân ven vịnh; Yên Tử mở ra chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Nón lá với họa tiết là những diểm đến đặc trưng của Quảng Ninh được các hoa hậu trình diễn (Ảnh BTC)

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản thế giới năm 2025. Theo UNESCO, quần thể gồm 12 điểm di sản, lấy dãy Yên Tử làm trung tâm, gắn với triều Trần và sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm mang bản sắc Việt Nam.

Bởi vậy, trong cùng một khung hình của Miss World, Quảng Ninh không chỉ hiện lên với kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng toàn cầu mà còn có thêm một lớp di sản lịch sử - tâm linh đặc biệt.

Từ vùng mỏ đến thuyền ba vách: Một Quảng Ninh khác phía sau Vịnh Hạ Long

Câu chuyện về Quảng Ninh không dừng lại trên sân khấu.

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, các thí sinh được chào đón bằng sen trắng, quạt lá cọ, túi đan thủ công. Trong Welcome Dinner tối 9/8, họ tiếp tục được xem múa nón lá và nhận những chiếc nón vẽ hình ảnh địa phương.

Nhiều người đẹp sau đó đội nón, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội cá nhân. Những vật dụng vốn quen thuộc với người Việt nhờ vậy trở thành điểm tiếp xúc đầu tiên của hơn 100 đại diện quốc tế với văn hóa nước chủ nhà.

Hành trình trải nghiệm sau đó đi sâu hơn vào câu chuyện bản địa.

Đương kim Miss World Opal Suchata cùng đại diện Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc đã tham quan đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh và trải nghiệm thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long.

Đương kim hoa hậu thế giới tham quan đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh và trải nghiệm thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long (Ảnh BTC)

Tại bảo tàng, Opal tìm hiểu về Yên Tử, sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc và lịch sử ngành khai thác than.

Đây cũng là một lát cắt đáng chú ý. Nếu Vịnh Hạ Long từ lâu đã là “tấm danh thiếp” quen thuộc với du khách quốc tế, câu chuyện vùng mỏ lại giúp người xem hiểu thêm về quá trình hình thành đô thị, đời sống lao động và tinh thần của người Quảng Ninh.

Bảo tàng Quảng Ninh với khối kiến trúc kính đen gợi liên tưởng đến những vỉa than đang lưu giữ nhiều tư liệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ngành công nghiệp từng được ví như “vàng đen”. Không gian này cũng góp phần giải thích tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” gắn với nhiều thế hệ thợ mỏ địa phương.

Trên Vịnh Hạ Long, trải nghiệm thuyền ba vách lại đưa đương kim hoa hậu đến một lớp ký ức khác. Những cánh buồm nâu đỏ được phục dựng từ loại phương tiện từng gắn với đời sống ngư dân, đưa du khách di chuyển chậm trên mặt vịnh và tiếp cận câu chuyện về làng chài, lịch sử và cuộc sống ven biển.

Sau hành trình, Opal nhận xét Quảng Ninh có “rất nhiều điều để khám phá” và đặc biệt ấn tượng với câu chuyện ngành than, sự đa dạng văn hóa cùng khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long.

Ảnh BTC

Khi 111 hoa hậu trở thành những người kể chuyện về Quảng Ninh

Điểm đặc biệt của chặng Miss World tại Quảng Ninh còn nằm ở khả năng lan tỏa sau khi các hoạt động trực tiếp kết thúc.

Bên cạnh sự kiện có khoảng 10.000 khán giả, hình ảnh địa phương được truyền tải qua các nền tảng chính thức của Miss World, trang cá nhân của đương kim hoa hậu, các cựu hoa hậu, đội ngũ truyền thông và đặc biệt là tài khoản mạng xã hội của 111 thí sinh.

Trong bài viết mở đầu mùa giải, Tổ chức Miss World gọi Vịnh Hạ Long là “chương đầu tiên” của hành trình, đồng thời liên tục cập nhật hình ảnh về văn hóa Việt Nam, lòng hiếu khách, tình bạn và các hoạt động thuộc dự án Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Tại Quảng Ninh, hơn 20 thí sinh cùng Opal Suchata, Miss World 2021 Karolina Bielawska và Mr World 2024 Danny Mejía Romero còn tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh. Ban tổ chức trao 75 phần quà và hiện kim với tổng giá trị 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin được giới thiệu tại sự kiện, hệ sinh thái số của Miss World kết nối cộng đồng đến từ hơn 140 quốc gia, nơi các thí sinh thường xuyên cập nhật video, hoạt động cộng đồng, văn hóa, thời trang và đời sống trong suốt cuộc thi.

Ảnh BTC

Điều này tạo nên một mạng lưới quảng bá đặc biệt: cùng một chiếc nón vẽ Vịnh Hạ Long, một khoảnh khắc trên thuyền ba vách hay tà áo dài bên bờ vịnh có thể được 111 đại diện kể lại bằng nhiều ngôn ngữ và tới những nhóm khán giả khác nhau.

Đó cũng là khác biệt lớn của chặng mở màn tại Quảng Ninh. Thay vì chỉ xuất hiện như một phông nền của cuộc thi sắc đẹp, địa phương trở thành một câu chuyện để các thí sinh trực tiếp khám phá rồi mang theo trong hành trình của mình.

Từ Vịnh Hạ Long đến non thiêng Yên Tử, từ văn hóa vùng mỏ đến ký ức làng chài, hình ảnh Quảng Ninh trong những ngày Miss World hiện lên không chỉ kỳ vĩ mà còn nhiều lớp văn hóa, lịch sử và đời sống. Và lần này, những người kể câu chuyện ấy là 111 hoa hậu đến từ khắp thế giới.