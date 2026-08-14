Rộ clip Chi Pu chụp ảnh cưới với chú rể cao 1m78

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rần rần trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chi Pu xuất hiện trong hình ảnh cô dâu, sánh đôi cùng một người đàn ông diện suit trắng. Từ bối cảnh, trang phục cho đến cách cả hai tương tác, nhiều người xôn xao bàn tán nữ ca sĩ như đang thực hiện một bộ ảnh cưới.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Chi Pu xuất hiện với diện mạo vô cùng nổi bật trong chiếc váy cưới trắng ôm sát cơ thể. Thiết kế có phần thân trên được xử lý bằng chất liệu ren xuyên thấu, khoe khéo vòng eo và đường cong của nữ ca sĩ.

Đứng cạnh cô là một người diện suit trắng. Cả hai có những khoảnh khắc tạo dáng dưới không gian được trang trí ngập hoa trắng và voan. Từ cách đứng cạnh nhau, ánh mắt cho đến những tương tác trước ống kính, khung cảnh mang đậm màu sắc lãng mạn, chẳng khác gì một bộ ảnh cưới thực thụ.

Hậu trường Chi Pu và Steven Nguyễn chụp ảnh tại sự kiện của NTK Đỗ Long (Nguồn: Bizday)

Ngay khi đoạn clip được lan truyền, nhiều cư dân mạng lập tức đặt câu hỏi về danh tính "chú rể" xuất hiện bên cạnh Chi Pu. Không ít người còn hào hứng truy tìm danh tính người này, bởi nếu chỉ nhìn thoáng qua những hình ảnh đầu tiên, rất dễ hiểu lầm rằng Chi Pu vừa có màn công khai nửa kia theo một cách cực kỳ đặc biệt.

Tuy nhiên, không quá lâu để dân tình tìm ra danh tính người đồng hành cùng Chi Pu. Người xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ là Steven Nguyễn. Hóa ra, màn chụp ảnh cưới gây xôn xao này thực chất là khoảnh khắc hậu trường khi Chi Pu và Steven Nguyễn cùng thực hiện bộ ảnh trong khuôn khổ show của NTK Đỗ Long diễn ra vào chiều qua.

Bộ váy cưới xuyên thấu, khoe visual quyến rũ của Chi Pu (Ảnh: FBNV)

Danh tính chú rể chính là Steven Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Tại sự kiện, Chi Pu trở thành một trong những cô dâu của NTK Đỗ Long, trong khi Steven Nguyễn xuất hiện với diện mạo chú rể lịch lãm. Cả hai cùng thực hiện concept mang màu sắc lãng mạn với không gian ngập hoa trắng, rèm voan.

Dù chỉ là một màn kết hợp thời trang, phần hình ảnh của Chi Pu và Steven Nguyễn vẫn khiến dân tình thích thú vì độ ăn ý. Visual của Chi Pu và Steven Nguyễn trong khung hình cũng được nhận xét là khá đẹp đôi. Dưới những hình ảnh chung của cả hai, cư dân mạng tấm tắc khen ngợi bởi màn kết hợp bất ngờ này.

Trên trang cá nhân, Chi Pu cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Steven Nguyễn. Nói về khoảnh khắc chung đôi này, nữ ca sĩ viết: "Anh em tui ráng nhịn cười dữ lắm". Trong khi đó, nam diễn viên cũng đăng tải đoạn clip trên và chia sẻ hài hước: "Steven mặc vest trắng, Chi Pu thì mắc cười".

Visual đẹp đôi của Chi Pu và Steven Nguyễn (Nguồn: FBNV)

Mối quan hệ giữa Chi Pu và Steven Nguyễn cũng dần nhận được sự chú ý sau khi cả hai có dịp đồng hành trong show Hàng Xóm Mới. Từ những tương tác vui vẻ trên chương trình, cả hai được nhận xét khá thoải mái khi xuất hiện cùng nhau, tạo cảm giác thân thiết như những người bạn trong cùng một nhóm.

Sau chương trình, mối quan hệ này dường như vẫn được duy trì ngoài đời. Chi Pu từng xuất hiện tại quán cà phê của Steven Nguyễn trong dịp nam diễn viên khai trương, cho thấy sự ủng hộ dành cho đồng nghiệp không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc trước ống kính.

Khi Chi Pu ra mắt sản phẩm mới, Steven Nguyễn cũng góp mặt trong những video quảng bá, cùng cô tạo nên những màn tương tác vui vẻ để giới thiệu sản phẩm đến khán giả. Những chi tiết nhỏ nhưng liên tiếp khiến cả hai ngày càng được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Chi Pu và Steven Nguyễn tạo nên khung hình bùng nổ visual trong những thiết kế đồ cưới (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV