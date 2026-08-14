Khung hình gây bão mạng: Hari Won "hack tuổi" ngỡ ngàng khi đứng cạnh Hoa hậu kém 17 tuổi

Mới đây, một đoạn clip chỉ dài vài chục giây được chia sẻ trên mạng xã hội có sự góp mặt của Hari Won và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã khiến mạng xã hội bàn tán suốt từ tối qua đến sáng nay.

Tài khoản đăng tải đặt thẳng vấn đề trong caption rằng cứ ngỡ cách nhau 17 tuổi thì sẽ có khoảng cách nhan sắc, ai ngờ Hari Won không hề lép vế khi đứng cạnh đàn em. Clip nhanh chóng thu hút gần 9.500 lượt thích cùng hàng chục bình luận.

Điều thú vị là trong khi Thanh Thủy chọn bodysuit dáng halter cổ chữ V sâu tông nude phối quần ống rộng xếp ly màu rêu, tóc buộc cao và môi đỏ đậm, thì Hari Won lại xuất hiện với set đồ tối giản đến mức khó tin gồm sơ mi trắng, quần jeans xanh và boots trắng, tóc búi gọn. Không phụ kiện, không màu sắc, không chiêu trò, nhưng chính sự tiết chế đó lại khiến nữ ca sĩ nổi bật theo cách riêng.

"Đơn giản áo sơ mi trắng quần jean mà nó đẹp, nó sang", một bình luận nhận được gần 270 lượt thích. Nhiều người khác cũng chung nhận xét rằng nhìn vào khung hình không ai nghĩ hai người cách nhau tới 17 tuổi, thậm chí có ý kiến đùa rằng tính về tuổi thì Hari Won đủ để làm mẹ đàn em nhưng nhìn chỉ như chênh nhau hai, ba tuổi.

Một bình luận khác được nhiều người đồng tình hơn cả lại không nói về quần áo: Đàn bà biết yêu bản thân mình là tuyệt vời nhất.

Được biết, Hari Won và Thanh Thủy sẽ cùng góp mặt tại show diễn sắp tới của NTK Đỗ Long, diễn ra ngày 12.08.2026 tại The Chapel at Saigon. Trước ngày diễn ra show The Prime, cả hai đã có mặt cùng với rất đông hoa hậu, người mẫu khác. Trong show diễn này, Hari Won giữ vị trí First Face mở màn, còn Thanh Thủy là vedette khép lại chương trình. Cũng vì thế mà cả hai cùng có mặt trong một khung hình, một người mở và một người kết, hai đầu của cùng một sàn diễn.

Với Hari Won, đây là lần đầu cô thử sức trên runway của Đỗ Long với vai trò người mẫu. Nữ ca sĩ thừa nhận mình khá căng thẳng khi nhận vị trí quan trọng bậc nhất của show, phải liên tục tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh và chỉ thấy nhẹ nhõm sau khi đã đi hết vài lượt tập.

"Ban đầu Hari hồi hộp lắm vì đây là lần đầu mình thử sức trên runway của NTK Đỗ Long, lại còn đảm nhận vị trí mở màn. Hari luôn tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, không được vấp ngã và tự tin. Sau khi rehearsal xong thì Hari nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng hiểu được tuyến đường và cách mình phải di chuyển như thế nào. Tối nay Hari vẫn sẽ tập thêm thật kỹ để ngày mai có thể làm tốt nhất", cô chia sẻ.

Về phía Thanh Thủy, chỉ với set đồ tập đơn giản, nàng hậu vẫn cho thấy vì sao mình được giao vị trí danh giá nhất của show. Đường catwalk dứt khoát, dáng lưng thẳng và ánh nhìn sắc lạnh ở điểm dừng khiến khu vực hậu trường liên tục có người giơ điện thoại lên quay.

Lý giải về việc chọn một người không chuyên cho vị trí mở màn, Đỗ Long cho biết anh muốn khoảnh khắc đầu tiên của show mang đến sự bất ngờ. Hari Won hiếm khi xuất hiện trên runway, nhưng chính sự mới mẻ đó lại khớp với tinh thần mà anh theo đuổi. Suốt buổi tổng duyệt, nam NTK trực tiếp hướng dẫn cô từ nhịp bước, tốc độ di chuyển đến vị trí dừng và cách xử lý biểu cảm, đồng thời khuyến khích nữ ca sĩ giữ phong thái tự nhiên thay vì gồng lên theo kỹ thuật của người mẫu chuyên nghiệp.