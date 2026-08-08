Căn nhà ở quê của Hari Won

Là bà xã của Trấn Thành - "đạo diễn nghìn tỷ" của màn ảnh Việt, Hari Won hiện có cuộc sống khá đủ đầy. Vợ chồng cô sống trong căn hộ chục tỷ cao cấp tại TP.HCM, thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh. Thế nhưng ít ai biết, tại Hàn Quốc, gia đình Hari Won vẫn duy trì cuộc sống khá giản dị và từng phải thuê nhà để sinh hoạt.

Hari Won sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả. Nữ ca sĩ từng kể về tuổi thơ thiếu thốn, thậm chí có những thời điểm gia đình hết gạo và chỉ biết cầu nguyện. Bữa ăn của gia đình Hari Won khi ấy cũng khá đơn giản, chủ yếu là cơm, trứng gà và kim chi. Phải rất lâu sau, gia đình cô mới có điều kiện để ăn thịt heo.

Hari Won sinh ra trong gia đình có mẹ là người Hàn Quốc còn bố là người Việt

Có lẽ chính tuổi thơ ấy khiến Hari Won có cái nhìn khá thực tế về chuyện nhà cửa tại quê hương. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng việc sở hữu một căn hộ ở Hàn Quốc không hề dễ dàng, đặc biệt với những gia đình không có nền tảng bất động sản từ trước. Hari Won từng nói: "Gia đình mình ở Hàn Quốc vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay, đọc báo tiền nhà tăng, tiền nhà thuê tăng theo. Đọc mà thấy mệt mỏi".

Theo nữ ca sĩ, giá nhà tại các thành phố lớn ở Hàn Quốc rất cao. Một căn hộ khoảng 100 m² có thể có giá gần 20 tỷ đồng, mức khoảng 5 tỷ đồng thường chỉ có thể tìm thấy ở những khu vực xa trung tâm hoặc vùng quê. Cô từng chia sẻ về tình hình nhà cửa tại Hàn: "Ba mẹ có tiền thì con có nhà. Còn ba mẹ không có nhà là con hiếm khi mua được nhà. Làm ăn thành công là có nhà. Trúng số có nhà. Có những người nhân viên ăn lương tháng là hiếm có cơ hội mua nhà".

Năm 2023, Hari Won từng chia sẻ hình ảnh về căn nhà thuê tại Hàn Quốc trong thời gian sang đây sinh sống và làm việc. Không gian không quá rộng nhưng được cô tự tay sắm sửa những vật dụng cần thiết để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nơi ở tại Hàn Quốc của cô có diện tích khiêm tốn hơn đáng kể, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của khoảng 1-2 người.

Hari Won từng thuê căn hộ tại Hàn Quốc để tiện cho sinh hoạt

Căn nhà này có diện tích khá khiêm tốn, phù hợp cho cuộc sống cá nhân

Bên dưới tầng hầm của căn hộ có khu vực giặt đồ

Hari Won cho biết cư dân sẽ trả phí để giặt sấy đồ tại đây

Bên trong toà nhà có khu chơi game, giải trí cho cư dân

Căn nhà vẫn được trang bị những tiện ích cơ bản. Khu vực giặt đồ được bố trí riêng và sử dụng theo hình thức trả phí dành cho cư dân. Không gian nhìn chung khá gọn gàng, tiện nghi nhưng không mang vẻ xa hoa như hình dung của nhiều người về cuộc sống của nữ ca sĩ. Điều này cũng phần nào cho thấy Hari Won không quá đặt nặng việc phải sở hữu bất động sản tại quê nhà. Với cô, việc thuê một căn nhà phù hợp nhu cầu trong thời gian ở Hàn Quốc cũng là lựa chọn thực tế.

Hari Won từng chia sẻ mẹ ruột cô từng có khoảng thời gian sang Việt Nam sinh sống. Hari Won từng tiết lộ mẹ cô ở một căn hộ gần tòa nhà nơi vợ chồng cô sinh sống. Nhờ ở gần nhau, hai mẹ con có nhiều thời gian gặp gỡ, chăm sóc và đồng hành cùng nhau.

Tại Việt Nam, Hari Won sống xa hoa trong căn hộ rộng rãi

Mẹ Hari Won cũng khá thân thiết với Trấn Thành. Bà từng xuất hiện trong nhiều chuyến du lịch cùng con gái, con rể và hội bạn thân của hai người. Những hình ảnh đời thường cho thấy mối quan hệ giữa mẹ Hari Won và Trấn Thành khá gần gũi. Sau nhiều năm lập nghiệp, Hari Won hiện đã có cuộc sống ổn định tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện về căn nhà thuê ở Hàn Quốc vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Gần đây, vợ chồng nữ ca sĩ còn chuyển về căn chung cư hàng chục tỷ đồng tại trung tâm TP.HCM

Ảnh: FBNV