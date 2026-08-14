Ca sĩ Việt cưới vợ tiểu thư hơn 3 tuổi, đã có con chung: 3 năm sau đám cưới lộ loạt dấu hiệu đáng ngờ

Vũ. là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc Indie Việt Nam. Sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như Lạ lùng, Đông kiếm em, Chuyện người yêu xa... Anh gây ấn tượng với hình ảnh lãng tử, nhẹ nhàng và khá kín tiếng về đời tư.

Không chỉ được yêu thích qua các sản phẩm âm nhạc, Vũ. còn cho thấy sức hút trên sân khấu. Live concert "Hành tinh song song" tổ chức năm 2018 với quy mô khoảng 5.000 khán giả đã bán hết vé chỉ trong 10 phút. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của Vũ. cũng như sự yêu mến mà khán giả dành cho nam ca sĩ.

Vũ. là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc Indie Việt Nam. Ảnh: FBNV

Anh gây ấn tượng với hình ảnh lãng tử, nhẹ nhàng và khá kín tiếng về đời tư. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Vũ. và Hằng Nguyễn công khai mối quan hệ vào đầu năm 2019. Bà xã Thái Vũ tên là Hằng Nguyễn, sinh năm 1992. Cô gái này có xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật và gu thời trang đơn giản nhưng thanh lịch.

Hiện nay, cô đang làm truyền thông cho một công ty về âm nhạc. Hằng Nguyễn là con gái duy nhất của bà Nga Dior - cựu đại diện thương hiệu Christian Dior tại Việt Nam - một cái tên đình đám trong làng thời trang hàng hiệu Việt Nam. Trong thời gian yêu nhau, cả hai khá hạn chế chia sẻ hình ảnh chung. Tháng 5/2019, Vũ. cầu hôn Hằng Nguyễn và nhận được lời đồng ý. Sau hơn 2 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư vào tháng 11/2021.

Anh cầu hôn và được bà xã Hằng Nguyễn đồng ý vào tháng 5/2019. Ảnh: FBNV

Hằng Nguyễn sinh năm 1992, hơn Vũ. 3 tuổi và xuất thân trong một gia đình có điều kiện. Cô là con gái duy nhất của bà Nga Dior, người được biết đến trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: FBNV

Sau hơn 2 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư vào tháng 11/2021. Ảnh: FBNV

Đến tháng 7/2023, Vũ. và Hằng Nguyễn tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với khoảng 300 khách mời. Hôn lễ được diễn ra theo phong cách đơn giản, ấm cúng với sân khấu nhỏ, đàn piano và hoa hồng trắng. Nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật như Đen Vâu, Lê Hiếu, Hoàng Dũng... cũng có mặt để chúc mừng cặp đôi.

Sau đám cưới, Vũ. và Hằng Nguyễn tiếp tục duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Cả hai gần như không chia sẻ về chuyện gia đình hay con cái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, năm 2024, thông tin Vũ. đã lên chức bố bất ngờ nhận được sự chú ý. Trong một liveshow tại Singapore, Hà Anh Tuấn từng nhắc đến chuyện Vũ. đã có con, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Sau đó, một số hình ảnh trong đám cưới của Vũ. và Hằng Nguyễn được cư dân mạng "đào lại". Đáng chú ý, một vài góc ảnh khiến vòng 2 của cô dâu được nhận xét có dấu hiệu khác thường, từ đó xuất hiện đồn đoán Hằng Nguyễn đã mang thai vào thời điểm tổ chức hôn lễ.

Đến tháng 7/2023, Vũ. và Hằng Nguyễn tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với khoảng 300 khách mời. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, Vũ. và Hằng Nguyễn tiếp tục duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Ảnh: FBNV

Năm 2024, thông tin Vũ. đã lên chức bố bất ngờ nhận được sự chú ý. Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, sau khoảng 3 năm kể từ đám cưới, Vũ. và Hằng Nguyễn vẫn lựa chọn giữ kín cuộc sống gia đình. Cả hai hiếm khi chia sẻ chuyện hôn nhân hay đăng tải những khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Chính sự kín tiếng này khiến một số thay đổi trong cách xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý.

Gần đây, cư dân mạng phát hiện Vũ. bất ngờ không đeo nhẫn cưới trong một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, chiếc nhẫn này thường xuyên xuất hiện trên tay nam ca sĩ trong cả đời thường lẫn khi biểu diễn. Vì vậy, việc anh không đeo nhẫn lập tức trở thành chi tiết được bàn luận, thậm chí làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng hôn nhân.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Hằng Nguyễn vẫn được bắt gặp đeo nhẫn cưới trong những hình ảnh gần đây. Chi tiết này phần nào khiến những người theo dõi cặp đôi yên tâm hơn, đồng thời cho thấy việc Vũ. không đeo nhẫn có thể xuất phát từ một lý do cá nhân và chưa thể dùng làm căn cứ để suy đoán về mối quan hệ của hai người.