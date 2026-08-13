Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ bị ám ảnh con số 13 vì một sự kiện lớn trong đời

Mới đây, trên trang Facebook và Tiktok cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Long đã chia sẻ video Thủy Tiên tham gia buổi fitting (thử đồ) chuẩn bị cho “The Prime Do Long Bridal Fashion Show 2026”.

Được biết, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại show diễn dự kiến diễn ra ngày 13/8/2026.

Thủy Tiên tham gia buổi thử đồ chuẩn bị cho show mới của Đỗ Long - Video: Đỗ Long

Trong video được đăng tải, Thủy Tiên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, trò chuyện vui vẻ cùng nhà thiết kế. Nữ ca sĩ chủ động đề cập đến việc Đỗ Long lựa chọn ngày 13/8 để tổ chức chương trình. Cô cho biết bản thân có phần ám ảnh với con số 13 bởi từng tham gia chuyến cứu trợ miền Trung vào ngày này.

Thủy Tiên tiết lộ về con số 13 khiến cô sợ hãi - Video: Đỗ Long

Đáp lại, Đỗ Long cho biết anh đã xem phong thủy trước khi quyết định ngày tổ chức show. Theo nhà thiết kế, kết quả cho thấy ngày 13 phù hợp để thực hiện chương trình. Quá trình chuẩn bị sau đó cũng diễn ra thuận lợi.

Trong cuộc trò chuyện, Đỗ Long nhắc lại kỷ niệm với Thủy Tiên từ thời điểm nữ ca sĩ kết hôn. Theo nhà thiết kế, khoảng 13 năm trước, Thủy Tiên là một trong những cô dâu đầu tiên lựa chọn các thiết kế của anh. Đỗ Long từng thực hiện nhiều bộ váy cưới cho nữ ca sĩ, trong đó có một thiết kế màu đỏ với phom dáng rộng, tạo ấn tượng nổi bật.

Chiếc váy cưới màu đỏ do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện cho Thủy Tiên

Quá trình thực hiện và chụp hình những bộ váy cưới thời điểm đó diễn ra khá kín đáo. Sau khi hoàn thiện trang phục, ê-kíp còn mang các thiết kế về quê Thủy Tiên tại Kiên Giang cũ để phục vụ cho những hoạt động liên quan đến đám cưới.

Được biết, năm 2025, Thủy Tiên cũng từng tham gia thử đồ để chuẩn bị cho show Thu Đông 2025 của Đỗ Long. Tuy nhiên, đến đúng ngày diễn ra show, nữ ca sĩ lại hoàn toàn "biệt tăm".

Sự vắng mặt bất ngờ này từng khiến công chúng không khỏi hoang mang. Về phía Thủy Tiên, nữ ca sĩ từng trách nhẹ Đỗ Long không thông báo sớm, khiến thời gian diễn ra show rơi đúng vào chuyến hành hương ở nước ngoài, buộc cô phải cắt bớt lịch trình.

Do đó, ở lần xuất hiện này của giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" vẫn khiến khán giả bán tín bán nghi, liệu cô có thực sự xuất hiện trên thảm đỏ hay sẽ tiếp tục "bùng kèo" vào phút chót?

Thủy Tiên ngày càng sống kín tiếng - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên, tên đầy đủ Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1985, quê Rạch Giá, Kiên Giang cũ (nay thuộc tỉnh An Giang). Cô từng là một trong những ca sĩ có mức độ hoạt động đáng chú ý trên mạng xã hội.

Năm 2009, Thủy Tiên gặp cầu thủ Lê Công Vinh tại một buổi chụp hình. Hai người bắt đầu hẹn hò và trở thành một trong những cặp đôi được chú ý tại showbiz Việt. Thời điểm đó, Công Vinh là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, trong khi Thủy Tiên đang có vị trí đáng kể tại thị trường âm nhạc.

Năm 2013, Thủy Tiên và Công Vinh đón con gái đầu lòng Lê Trần Diễm Quỳnh, thường được gọi là Bánh Gạo. Cặp đôi tổ chức hôn lễ ngày 27/12/2014, làm lễ Hằng thuận tại chùa, tiệc cưới chỉ đãi món chay.

Thủy Tiên tuyên bố "Nửa đời còn lại.. chỉ muốn buông bỏ" - Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, công chúng gần như không còn thấy Thủy Tiên xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí. Công Vinh cũng gần như rút khỏi mạng xã hội và bóng đá sau quãng thời gian dài im tiếng.

Có lẽ chính vì từng đi qua quá nhiều ồn ào nên Thủy Tiên giờ đây chọn cách sống khác. Trong một chia sẻ gần đây, nữ ca sĩ viết: "Nửa đời còn lại.. chỉ muốn buông bỏ… làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng..gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc, nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Ở góc độ nào đó, sự im lặng của Thủy Tiên và Công Vinh không hẳn là điều tiêu cực. Nó giống một lựa chọn trưởng thành hơn sau khi đã trải qua đủ vinh quang lẫn áp lực. Khi từng đứng quá lâu dưới ánh đèn, người ta sẽ hiểu giá trị của việc được sống bình thường.