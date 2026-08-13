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Trung vệ của CAHN hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn chất lượng

| | Lifestyle

Trung vệ của CAHN hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn chất lượng

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Adou Leygley Minh chính thức có quốc tịch Việt Nam. Tên đầy đủ của anh sẽ là Nguyễn Adou Legley Minh.

“Ngay sau tấm vé lịch sử bước vào Vòng bảng AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đón nhận thêm một tin vô cùng ý nghĩa cho hành trình vươn tầm phía trước: Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam”, nhà đương kim vô địch LPBank V.League 1 thông báo.

Việc trung vệ Adou Leygley Minh chính thức có quốc tịch Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của anh, đồng thời mang đến một thành công mới cho chính sách thu hút nguồn lực gốc Việt của bóng đá quốc nội.

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp, Adou Minh đã chọn quay về quê hương người cha để thi đấu và cống hiến. Quyết định hoàn tất thủ tục nhập tịch không chỉ giải quyết bài toán pháp lý về suất thi đấu cho CLB chủ quản CAHN, mà còn mở ra cơ hội để anh khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Adou Leygley trưởng thành ở môi trường bóng đá châu Âu và kinh qua các CLB hạng dưới tại Pháp như Annecy, Grenoble. Sự xuất hiện của anh tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ban đầu nhận về nhiều dấu hỏi, bởi tồn tại khác biệt lớn về môi trường thi đấu, thời tiết khắc nghiệt cũng như tư duy chơi bóng giữa hai nền bóng đá. Chiều cao 1m80 của anh cũng không quá nổi trội so với các cầu thủ nội.

Trung vệ của CAHN hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn chất lượng- Ảnh 1.

Tuy nhiên, bằng nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống tốt, trung vệ này đã nhanh chóng hòa nhập và khẳng định chỗ đứng vững chắc ở hàng phòng ngự. Anh chứng minh năng lực chuyên môn qua từng trận đấu, trở thành chốt chặn tin cậy và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Đó là hành trang đưa anh đến với CAHN, chính thức giành danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp là LPBank V.League 1. Mới nhất, cầu thủ sinh năm 1997 nhận thêm một cột mốc mới. Anh được trao quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định, anh sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ nội, giúp đội bóng chủ quản CAHN giải phóng một suất ngoại binh để đầu tư cho các vị trí khác. Như vậy, một trong số những David Henen, Brayan Perea… sẽ có thêm cơ hội ra sân ở LPBank V.League 1 mùa tới.

Quan trọng hơn, việc có đầy đủ quyền công dân giúp Adou Leygley đủ điều kiện được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cân nhắc triệu tập. Trong bối cảnh hàng thủ đội tuyển cần thêm những nhân tố mới có thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại, kinh nghiệm từ châu Âu của Adou Minh là một sự bổ sung tiềm năng.

Đặng Lai

tienphong.vn

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