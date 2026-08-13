Mỹ nhân Vbiz bị trầm cảm vì quá nổi tiếng, chỉ nặng 39kg, giờ được đề cử đẹp nhất thế giới

Trong làng giải trí Việt Nam, Ninh Dương Lan Ngọc hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu nhờ sự nghiệp điện ảnh vững chắc và độ nhận diện công chúng cao. Cô thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau sự nghiệp thành công hiện tại là một quá khứ cô từng gặp khủng hoảng tinh thần do áp lực từ dư luận. Việc nổi tiếng quá sớm khi bản lĩnh nghề nghiệp chưa đủ dày đã khiến Lan Ngọc rơi vào trạng thái tiêu cực, dẫn đến quyết định tạm rời xa showbiz trong một thời gian dài.

Năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc tạo dấu ấn đầu tiên với vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng. Khi ấy, cô mới 20 tuổi. Hào quang đến quá sớm chính là con dao hai lưỡi mà người đẹp phải mang theo bên mình. Sau này khi chia sẻ trong một chương trình, Lan Ngọc bộc bạch rằng cô từng phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt, đặt điều xấu về cô, đặt nghi vấn cô được bố mua giải. Quá non trẻ để chống chọi với dư luận, Lan Ngọc rơi vào khủng hoảng tâm lý và quyết định bỏ nghề.

" Bỏ hết tất cả mọi thứ luôn, ngồi ở trong góc phòng một xó, sau đó em bỏ nghề luôn. Đó là 2 năm em không theo nghề. Mỗi lần nhắc tới thời gian em trải qua trong quá khứ, em thấy cực kỳ ngu dại. Nguyên nhân từ chính những áp lực xung quanh mọi người gây ra cho mình ", cô nói.

Cũng trong thời gian này, sức khỏe của Lan Ngọc suy sụp nghiêm trọng và cân nặng thì giảm từ 48kg chỉ còn 39kg vì việc ăn uống trở thành nỗi ám ảnh. Bản thân cô sợ đến mức không dám ra đường, còn bố mẹ thì cũng đành bất lực. Vừa tiều tụy, vừa hoang mang, cô còn gần như không dám nhìn lại những bức ảnh bấy giờ vì quá kém sắc và xa lạ.

Hai năm sau, đạo diễn Kim Jae Han đã giúp Lan Ngọc vực dậy khi mời cô tham gia phim Chào Cô Thúy (Thuy) tại Hàn Quốc. Những chia sẻ về áp lực cuộc sống từ vị đạo diễn này đã giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi, thay đổi tư duy để quay lại với nghề. Vai diễn nặng tâm lý trong phim cùng việc tham gia các LHP quốc tế như Busan, Dubai đã khẳng định lại thực lực của cô.

Sau cột mốc tái xuất với Chào Cô Thúy, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục đóng chính trong các dự án đạt doanh thu lớn như Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, và Cô Gái Từ Quá Khứ. Khả năng biến hóa linh hoạt từ các vai diễn hài hước, tình cảm đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp giúp cô nhận được sự đánh giá cao cũng như được khán giả ủng hộ hết mình. Lan Ngọc trở thành minh tinh thế hệ mới sở hữu trọn vẹn các giải thưởng điện ảnh lớn trong nước (Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, Mai Vàng), đồng thời duy trì sức hút mạnh mẽ thông qua các chương trình truyền hình thực tế ăn khách Running Man Việt Nam.

Hiện tại, ở tuổi 36, Lan Ngọc quay lại màn ảnh rộng sau 4 năm với hai dự án "khủng" là Mật Mã Đông Dương và Chị Chị Em Em 3. Lần trở lại này của cô khiến không ít khán giả kỳ vọng vì đã mong chờ từ lâu. Không còn mang vẻ mộc mạc, mong manh của nhân vật Nương mười mấy năm trước, Lan Ngọc đã là một quý cô thời thượng, quyến rũ và độc lập. Cũng trong năm 2026, nữ diễn viên còn được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập đến từ Mỹ trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp bình chọn. Thần thái tự tin cùng năng lượng tích cực của người đẹp họ Ninh là minh chứng cho thấy cô đã có nhiều trải nghiệm hơn, đạt đến độ chín muồi cả về nhan sắc lẫn bản lĩnh cuộc sống.