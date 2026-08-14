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Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tiết lộ "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia danh tiếng

| | Lifestyle

Ở tuổi 41, nàng hậu nổi tiếng này vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà cùng cuộc sống gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Chỗ dựa" của nàng hậu đẹp bậc nhất Việt Nam

Mới đây, Jennifer Phạm có những chia sẻ dài về vai trò của người đàn ông trong cuộc đời một người phụ nữ, thu hút sự chú ý của công chúng.

Cô viết: "Chỗ dựa lớn nhất của người phụ nữ không phải là tiền bạc hay là nhà cao cửa rộng, mà là người đàn ông ở cạnh cô ấy mỗi ngày. Là người khiến cô ấy cảm thấy bình yên khi mỏi mệt. Là người biết lắng nghe những điều tưởng như vụn vặt. Là người sẵn sàng nắm tay cô ấy đi qua những ngày giông bão.

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam nói về "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia - Ảnh 1.

Jennifer Phạm chia sẻ triết lý về tình yêu, hôn nhân

Phụ nữ mạnh mẽ thật đấy, nhưng sâu trong lòng họ vẫn luôn mong có một người để dựa vào. Một người không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần đủ yêu thương, đủ bao dung và đủ trách nhiệm... Bởi vì không có gì khiến người phụ nữ hạnh phúc hơn là biết ra dù cuộc đời có ra sao vẫn có một người đàn ông đứng sau lưng mình, sẵn sàng che chở, bảo vệ, và cùng cố ấy bước qua mọi khó khăn.

Đừng để đến khi cô ấy quen với việc tự mình chống chọi mọi thứ, thì bạn - người lẽ ra phải là chỗ dựa - lại bị thay thế bởi sự độc lập và những tổn thương".

Dù không trực tiếp nhắc tên chồng, những chia sẻ của Jennifer Phạm khiến nhiều người liên tưởng tới cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ của cô với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Hai người kết hôn vào tháng 12/2012, sau khi Jennifer Phạm trải qua cuộc hôn nhân đầu với ca sĩ Quang Dũng.

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam nói về "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia - Ảnh 2.

Nàng hậu được chồng đại gia hết mực yêu thương

Cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và các con

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TPHCM. Năm 1988, cô theo gia đình sang Mỹ định cư. Từ khi còn trẻ, người đẹp đã gây chú ý bởi vẻ đẹp nữ tính, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật. Năm 2006, cô đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA 2006).

Sau này, Jennifer Phạm trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, thử sức với điện ảnh và đặc biệt thành công trong vai trò MC nhờ lỗi dẫn dắt duyên dáng, cuốn hút. Gần hai thập kỷ sau ngày đăng quang, nàng hậu sinh năm 1985 vẫn thường xuyên nhận được lời khen về nhan sắc. Cô được khán giả ưu ái nhận xét là một trong những "hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam.

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam nói về "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia - Ảnh 3.
Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam nói về "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia - Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ đẹp, cuốn hút của Jennifer Phạm

Về phần Đức Hải, anh được biết đến là một doanh nhân thành đạt, xuất thân trong gia đình có điều kiện và từng có thời gian du học tại Mỹ. Tuy nhiên, Jennifer Phạm từng chia sẻ cô không nhìn chồng dưới góc độ một "đại gia".

Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi sao, người đẹp thẳng thắn cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng là đại gia". Với cô, điều quan trọng hơn cả vật chất là sự đồng hành của hai vợ chồng trong cuộc sống và việc chăm sóc các con.

Một trong những điều khiến Jennifer Phạm trân trọng chồng là cách Đức Hải xây dựng mối quan hệ với Bảo Nam - con riêng của cô và Quang Dũng. Doanh nhân Đức Hải được Jennifer đánh giá là người yêu trẻ con, kiên nhẫn và xem Bảo Nam như con ruột. Gia đình sau đó có thêm 3 người con chung, tạo thành một tổ ấm đông thành viên.

Đến hiện tại, Jennifer Phạm vẫn nhiều lần nhắc tới sự hỗ trợ của ông xã trong việc chăm sóc con cái. Cô cho biết Đức Hải thường xuyên làm việc nhà và cùng vợ chăm con. Người đẹp từng bất ngờ khi thấy chồng có thể thay tã, pha sữa cho con và chủ động chia sẻ việc gia đình.

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam nói về "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia - Ảnh 5.

Doanh nhân Đức Hải cùng Jennifer Phạm và các con sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của Bảo Nam - con riêng của vợ

Cuộc sống hôn nhân của Jennifer Phạm vì thế không chỉ được nhắc đến bởi điều kiện kinh tế mà còn bởi cách hai vợ chồng đồng hành trong gia đình. Năm 2026, khi đưa các con sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của Bảo Nam, Jennifer Phạm và Đức Hải tiếp tục cho thấy hình ảnh một gia đình gắn kết. Cô cũng giữ mối quan hệ bạn bè với Quang Dũng để cùng nuôi dạy con trai.

Trước đó, tháng 5/2026, Jennifer Phạm cũng chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên chồng trong một chuyến du lịch. Nàng hậu mô tả Đức Hải vừa là người yêu, người bạn, vừa là "đồng minh" của cô sau nhiều năm chung sống.

Sau những thăng trầm tình cảm, Jennifer Phạm dường như tìm được điều cô coi trọng nhất: một người bạn đời cùng chia sẻ trách nhiệm, chăm sóc con cái và đồng hành trong những chặng đường của cuộc sống. Bởi vậy, thông điệp cô gửi gắm về "chỗ dựa" của người phụ nữ càng khiến công chúng chú ý khi đặt bên cạnh cuộc hôn nhân hiện tại của nàng hậu.

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Theo PV

Thanh niên Việt

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