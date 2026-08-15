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Hai hoa hậu đẹp nhất thế giới và 111 người đẹp trầm trồ: 'Quảng Ninh đẹp quá'

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Trong 5 ngày đầu của Miss World lần thứ 73, 111 thí sinh tham gia nhiều hoạt động tại Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long, Yên Tử, văn hóa vùng mỏ và đời sống ngư dân được giới thiệu qua đêm mở màn, các chuyến tham quan và hoạt động đồng hành ở chặng khai mạc.

Chương trình Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam vừa diễn ra tại Quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy. Có khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách góp mặt ở sự kiện.

Đây là hoạt động chính trong chặng đầu của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Miss World, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía Romero và đại diện tỉnh Quảng Ninh.

Trong đêm khai mạc, 111 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Tinh hoa lụa Việt. Các thiết kế sử dụng màu sắc, quốc kỳ hoặc một số hình ảnh gắn với quốc gia và vùng lãnh thổ mà thí sinh đại diện.

Hơn 100 hoa hậu diện áo dài, lan tỏa nét đẹp của vùng đất mỏ ra thế giới.

Nhiều thí sinh cho biết họ thích thú khi hình ảnh quê hương được đưa vào trang phục truyền thống Việt Nam. Đại diện Nicaragua Belén Cáceres cũng chọn mặc áo dài trong ngày đầu đến Quảng Ninh.

Đại diện Lào Mongkutphet Hanesana cho biết cô từng đến Vịnh Hạ Long cùng cha. Lần trở lại trong vai trò đại diện quốc gia gợi cho cô nhiều kỷ niệm. Khi được đề nghị lựa chọn một từ dành cho Việt Nam, người đẹp Lào chọn “tình yêu”.

Cùng với áo dài, các thí sinh được tặng nón lá vẽ hình Vịnh Hạ Long, Yên Tử và một số nét văn hóa địa phương. Nhiều người đẹp đội nón, chụp ảnh và chia sẻ trên trang cá nhân.

Vịnh Hạ Long và Yên Tử là hai hình ảnh xuất hiện nhiều trong chặng đầu. Vịnh Hạ Long gắn với cảnh quan biển đảo và đời sống của cộng đồng ngư dân. Yên Tử đại diện cho chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm linh của Quảng Ninh.

Các yếu tố này tiếp tục được thể hiện trong chương trình nghệ thuật. Những ca khúc như Hello Vietnam, Nụ cười Hạ Long, Mãi là người Việt Nam Khúc samba nơi Rồng Hạ được dàn dựng cùng phần trình diễn của các thí sinh.

Hơn 100 hoa hậu, người đẹp là đại sứ giới thiệu nét đẹp Quảng Ninh ra thế giới.

Trước đêm khai mạc, thí sinh có một số hoạt động làm quen với văn hóa Việt Nam. Họ được chào đón bằng sen trắng, quạt lá cọ, túi đan thủ công. Tại tiệc chào mừng tối 9/8, nhiều người đẹp xem múa nón lá và nhận nón vẽ hình ảnh Quảng Ninh.

Suốt thời gian có mặt đồng hành cùng Miss World ở Quảng Ninh, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata cùng Phạm Tuấn Ngọc tham quan đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh và trải nghiệm thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long.

Tại bảo tàng, Opal tìm hiểu về Yên Tử, văn hóa của các cộng đồng dân tộc và lịch sử ngành khai thác than. Những tư liệu được trưng bày giúp giới thiệu thêm một phần đời sống của vùng mỏ, bên cạnh hình ảnh du lịch biển vốn quen thuộc với khách quốc tế.

Chuyến đi bằng thuyền ba vách đưa Opal tìm hiểu về cuộc sống của ngư dân Hạ Long trước đây. Loại thuyền có cánh buồm nâu đỏ được phục dựng từ phương tiện từng xuất hiện trong các làng chài trên vịnh.

Sau hành trình, Opal cho biết cô ấn tượng với lịch sử ngành than, sự đa dạng văn hóa và cảnh hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long. Khi được đề nghị nói một câu bằng tiếng Việt về địa phương, cô chia sẻ: “Quảng Ninh đẹp quá, rất đẹp!”.

Đương kim Hoa hậu Thế giới quảng bá Vịnh Hạ Long và Quảng Ninh trên trang cá nhân.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, đương kim Hoa hậu Thế giới Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía Romero và hơn 20 thí sinh đến Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh. Đoàn trao 75 phần quà và hiện kim với tổng giá trị 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức Miss World gọi Vịnh Hạ Long là chương đầu tiên của hành trình tại Việt Nam. Miss World 2021 Karolina Bielawska và Mr World 2024 Danny Mejía Romero tham gia phỏng vấn thí sinh, ghi hình hậu trường và cập nhật các hoạt động diễn ra tại Quảng Ninh.

Qua các hoạt động của Miss World, Quảng Ninh được giới thiệu bằng nhiều lát cắt, từ Vịnh Hạ Long, Yên Tử đến văn hóa vùng mỏ và đời sống ngư dân. Những hình ảnh này tiếp tục được lưu giữ trên các nền tảng của cuộc thi khi đoàn thí sinh chuyển sang chặng tiếp theo tại Việt Nam.

Theo Trạch Dương

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