Ở tuổi U40, Lưu Diệc Phi lộ vóc dáng mảnh mai như tuổi 18: Phương pháp gây sốt "5 ngày ăn nhẹ" giúp giảm 8kg có thực sự hiệu quả?

Mới đây, Lưu Diệc Phi bất ngờ xuất hiện tại buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên gây chú ý với vẻ ngoài giản dị, gần như không trang điểm, diện áo sơ mi trắng và quần jeans.

Ở tuổi 38, nhan sắc tự nhiên và vóc dáng mảnh mai của Lưu Diệc Phi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người còn hài hước gọi cô là "Lưu Thập Bát" vì dường như thời gian vẫn chưa để lại nhiều dấu vết trên gương mặt nữ diễn viên.

Cùng với đó, một phương pháp giảm cân từng được lan truyền trên mạng với tên gọi "5 ngày nhẹ ăn, 4 giai đoạn ăn trở lại" cũng được cư dân mạng nhắc lại. Theo những thông tin này, người thực hiện sẽ thay đổi nhóm thực phẩm chính trong từng ngày rồi từ từ đưa cơ thể trở lại chế độ ăn bình thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là phương pháp được chia sẻ trên mạng, không có cơ sở để khẳng định Lưu Diệc Phi thực sự áp dụng chế độ ăn này.

5 ngày "nhẹ ăn" được thực hiện thế nào?

Theo cách được chia sẻ trên mạng, 5 ngày đầu được chia thành 5 kiểu ăn khác nhau.

Ngày 1 - Ngày ăn trứng:

Bữa sáng gồm 2 quả trứng luộc; bữa trưa và tối chủ yếu là trứng chế biến đơn giản. Người thực hiện được khuyến khích uống nhiều nước trong ngày.

Ngày 2 - Ngày ăn dạng lỏng:

Chủ yếu sử dụng các loại đồ uống không đường như cà phê đen, sữa, sữa đậu nành, sữa chua không đường. Một số loại canh ít năng lượng như canh cà chua trứng, canh rau cũng có thể được lựa chọn.

Ngày 3 - Ngày ăn thịt:

Ba bữa tập trung vào các nguồn đạm như thịt bò, ức gà, cá, tôm. Cách chế biến được khuyến nghị là luộc, hấp, áp chảo hoặc nướng, hạn chế dầu mỡ và gia vị.

Ngày 4 - Ngày ăn trái cây:

Chủ yếu sử dụng các loại trái cây được cho là ít năng lượng như táo, việt quất, dâu tây. Theo phương pháp này, người thực hiện cần hạn chế những loại trái cây có hàm lượng đường cao.

Ngày 5 - Ngày ăn rau:

Ưu tiên các loại rau như súp lơ, rau bina, dưa chuột; hạn chế thực phẩm giàu tinh bột như ngô, khoai tây, khoai lang. Rau có thể luộc, trộn hoặc nấu canh.

Một số thông tin trên mạng cho rằng cách ăn này có thể giúp giảm tới vài kg chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, con số giảm cân nhanh không đồng nghĩa với việc cơ thể thực sự giảm được lượng mỡ tương ứng.

Sau 5 ngày, quan trọng nhất là ăn trở lại

Một phần khác của phương pháp này là "4 giai đoạn ăn trở lại", với mục đích đưa hệ tiêu hóa từ chế độ ăn rất hạn chế trở về chế độ ăn thông thường.

Giai đoạn 1 - Thực phẩm dạng lỏng:

Nước ấm, nước canh trong và đồ uống không đường.

Giai đoạn 2 - Thực phẩm mềm, bán lỏng:

Có thể bổ sung cháo loãng, trứng hấp, đậu phụ mềm và những món dễ tiêu hóa.

Giai đoạn 3 - Ăn thanh đạm:

Từng bước trở lại các bữa ăn thông thường với rau, cá, thịt gà và những món ít dầu mỡ, gia vị.

Giai đoạn 4 - Ăn uống cân bằng:

Duy trì bữa ăn có đủ protein, rau xanh và một lượng tinh bột phù hợp; đồng thời hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu và muối.

Việc ăn trở lại từ từ được xem là phần quan trọng nếu một người vừa trải qua giai đoạn hạn chế năng lượng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với những chế độ ăn cực đoan, việc tự thực hiện vẫn có thể gây ra nhiều vấn đề nếu không phù hợp với thể trạng.

Vì sao có thể giảm cân rất nhanh?

Nếu cân nặng giảm mạnh chỉ sau vài ngày, không nên hiểu rằng toàn bộ số cân giảm được là mỡ.

Khi lượng thức ăn và carbohydrate giảm đột ngột, cơ thể có thể sử dụng lượng glycogen dự trữ. Glycogen liên kết với nước nên khi lượng dự trữ này giảm, cơ thể cũng mất nước và cân nặng có thể tụt nhanh.

Ngoài ra, việc cắt giảm đáng kể tổng lượng thức ăn cũng khiến lượng năng lượng nạp vào thấp hơn bình thường.

Điều này giải thích vì sao một số chế độ ăn rất khắt khe có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong những ngày đầu. Tuy nhiên, tốc độ giảm cân này không phản ánh hoàn toàn lượng mỡ đã mất và cân nặng cũng có thể tăng trở lại khi ăn uống bình thường.

Ai không nên tự áp dụng?

Đây không phải chế độ ăn phù hợp cho tất cả mọi người. Đặc biệt, những người mắc bệnh mạn tính, có vấn đề về đường tiêu hóa, đang mang thai hoặc cho con bú, trẻ em, người cao tuổi hoặc người có nguy cơ thiếu dinh dưỡng không nên tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng nên cân nhắc trước khi cắt giảm mạnh năng lượng trong nhiều ngày liên tiếp.

Nếu muốn giảm cân, cách bền vững hơn vẫn là xây dựng chế độ ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần, tăng vận động và duy trì giấc ngủ hợp lý thay vì cố gắng giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn.

Làm gì để hạn chế tăng cân trở lại?

Sau một giai đoạn ăn kiêng, không nên lập tức quay về những bữa ăn nhiều năng lượng. Thay vào đó, hãy tăng dần lượng thức ăn và duy trì các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Một bữa ăn nên có đủ protein, rau củ, nguồn tinh bột phù hợp và chất béo lành mạnh. Đồng thời, hạn chế đồ uống nhiều đường, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn.

Duy trì vận động thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng. Đi bộ, tập sức mạnh, yoga hoặc các hình thức vận động phù hợp với thể trạng đều có thể được duy trì lâu dài.

Quan trọng nhất, đừng lấy một phương pháp giảm cân được lan truyền trên mạng làm "bí quyết giữ dáng" của người nổi tiếng. Vóc dáng của một người là kết quả của nhiều yếu tố như cơ địa, chế độ ăn, vận động, giấc ngủ và lối sống.

Và với trường hợp Lưu Diệc Phi, hiện cũng không có thông tin đáng tin cậy cho thấy nữ diễn viên thực sự áp dụng chế độ "5 ngày nhẹ ăn" nói trên.