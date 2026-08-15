Người dùng Galaxy Z Fold8 Ultra bất ngờ với định kiến lâu nay của mình

Làm việc trong lĩnh vực marketing, một ngày của tôi xoay quanh email, tin nhắn, tài liệu, họp và rất nhiều thông tin cần tra cứu. Nhưng sau nhiều năm dùng smartphone dạng thanh, tôi vẫn mặc định điện thoại dành cho những việc nhanh; cần xử lý nhiều thứ cùng lúc thì mở máy tính.

Chuyển sang Galaxy Z Fold8 Ultra khá nhẹ nhàng nhờ Smart Switch giúp đưa dữ liệu từ máy cũ sang. Nhưng dữ liệu chuyển nhanh, thói quen thì không. Những ngày đầu, tôi vẫn dùng Fold8 Ultra như smartphone cũ: mỗi lúc mở một ứng dụng, xử lý một việc.

Chỉ riêng việc xem tài liệu rộng rãi hơn đã là một ưu thế lớn của điện thoại gập trong công việc.

Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ màn hình 8 inch sẽ giúp xem video lớn hơn, lướt web rộng hơn hay đọc tài liệu thoải mái hơn. Nhưng càng dùng, tôi càng nhận ra không gian hiển thị lớn chỉ là phần dễ thấy nhất; cách chiếc điện thoại gập này thay đổi công việc hàng ngày mới là điều khiến tôi bất ngờ.

Tôi không ngờ một chiếc điện thoại có thể làm nhiều việc cùng lúc đến vậy

Trải nghiệm đầu tiên khiến tôi thay đổi suy nghĩ đến khá tình cờ. Trong một buổi trao đổi công việc, tôi vừa cần ghi âm, ghi lại những ý quan trọng, vừa phải tra cứu thông tin trên web. Với smartphone dạng thanh trước đây, tôi đã quen với việc liên tục chuyển giữa các ứng dụng.

Trên Galaxy Z Fold8 Ultra, tôi thử mở cả ba cùng lúc: ghi âm vẫn chạy, Samsung Notes ở bên cạnh, còn trình duyệt dùng để tra cứu. Mọi thứ tôi cần đều nằm trước mắt mà không phải chuyển qua lại.

Trong cuộc họp, Galaxy Z Fold8 Ultra cho phép tôi có thể vừa ghi âm, vừa xem slide, vừa ghi chú và vừa tra cứu tài liệu.

Sau lần đó, tôi bắt đầu dùng Multi Window thường xuyên hơn. Khi xử lý email, tôi có thể mở tài liệu tham chiếu ngay bên cạnh. Khi họp online, phần ghi chú vẫn luôn sẵn sàng trên màn hình. Tôi thậm chí có thể kéo nội dung, hình ảnh từ cửa sổ này sang cửa sổ khác thay vì phải lưu xuống rồi tìm lại.

Đến lúc này tôi mới nhận ra màn hình 8 inch không chỉ giúp xem được nhiều hơn, mà còn tạo ra một không gian đủ lớn để làm những việc trước đây tôi vốn chỉ quen thực hiện trên máy tính.

Tôi không ngờ một chiếc điện thoại có thể cho tôi thêm một "cô trợ lý"

Chiếc smartphone dạng thanh trước đây cũng có trợ lý ảo, nhưng thú thực tôi gần như chẳng dùng, ngoài vài lần hỏi cho vui hay đặt báo thức. Sang Galaxy Z Fold8 Ultra thì khác, tôi dùng Gemini nhiều đến mức có cảm giác mình vừa đổi điện thoại, vừa có thêm một "cô trợ lý" ngồi cạnh.

Màn hình lớn cho phép tôi để tài liệu hay nội dung đang research ở một bên, Gemini ở một góc mà cả hai vẫn đủ rộng. Tôi có thể vừa đọc, vừa trao đổi với AI mà không phải che mất nội dung hay liên tục chuyển ứng dụng.

Gemini như một người trợ lý, đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc trong công việc.

Gemini cũng hỗ trợ tiếng Việt nên tương tác khá tự nhiên. Gặp thuật ngữ chưa rõ, cần research thêm, tóm tắt tài liệu hay sắp xếp ghi chú sau cuộc họp, tôi có thể hỏi ngay trong lúc vẫn nhìn thấy nội dung gốc bên cạnh.

Từ một thứ trước đây gần như chẳng dùng, trợ lý AI dần trở thành một phần trong cách tôi làm việc hàng ngày.

Tôi không ngờ một chiếc điện thoại có thể biến thành máy tính

Bất ngờ lớn nhất lại đến khá tình cờ. Hôm đó, tôi cắm Galaxy Z Fold8 Ultra vào màn hình qua USB-C chỉ để sạc, nhưng trước mắt lại xuất hiện một giao diện desktop với thanh tác vụ và các cửa sổ ứng dụng.

Tò mò tìm hiểu, tôi mới biết đây là Samsung DeX. Tôi kết nối thêm bàn phím, chuột rồi mở trình duyệt, email, tài liệu và nhiều cửa sổ cùng lúc. Mọi thứ hoạt động tự nhiên đến mức đôi lúc tôi quên thiết bị đang vận hành cả màn hình trước mặt chỉ là chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Kết nối Galaxy Z Fold8 vào màn hình, và tôi vô tình có một chiếc "laptop mini" với độ mỏng chỉ 4,1mm.

Đây có lẽ là chi tiết khiến tôi thấy khó tin nhất. Galaxy Z Fold8 Ultra khi mở ra chỉ mỏng 4,1 mm và nhẹ 215 g, nhưng lại có thể chạy nhiều ứng dụng trên một không gian desktop giống cách tôi vẫn làm trên những chiếc máy tính cồng kềnh hơn rất nhiều.

DeX chưa khiến tôi nghĩ đến việc bỏ máy tính. Nhưng với email, trình duyệt, tài liệu hay các công cụ online, viễn cảnh đi làm chỉ với điện thoại trong túi, đến nơi cắm màn hình, bàn phím và chuột rồi bắt đầu công việc bỗng trở nên thực tế hơn nhiều.

Tôi đã thay đổi suy nghĩ về việc làm việc trên điện thoại

Một tuần với Galaxy Z Fold8 Ultra chưa khiến tôi muốn bỏ máy tính, và có lẽ smartphone cũng không cần làm điều đó. Những công việc chuyên sâu hay cần phần mềm riêng vẫn phù hợp với máy tính hơn.

Thứ thay đổi là những việc ở giữa. Trước đây, gặp công việc hơi phức tạp, tôi thường nghĩ "để lát mở máy tính làm". Giờ đây, khá nhiều việc có thể xử lý ngay trên Fold8 Ultra với Multi Window, Gemini hay DeX khi có màn hình ngoài.

Nhìn lại, ban đầu tôi chỉ nghĩ điện thoại gập giúp xem video lớn hơn, lướt web rộng hơn. Nhưng sau một tuần, định kiến rằng điện thoại chỉ phù hợp với những việc đơn giản đã thay đổi. Với một chiếc điện thoại gập, ranh giới giữa smartphone và máy tính hóa ra mờ hơn tôi từng nghĩ.