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Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện thế nào trong tuần đầu thi Miss World 2026?

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Sau một tuần đại diện Việt Nam đọ tài sắc ở Miss World 2026, đại diện nước chủ nhà - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - được cả khán giả và cả giới chuyên gia sắc đẹp chú ý.

Cuộc thi Miss World lần thứ 73 đang diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện nước chủ nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp ngay từ những ngày đầu tranh tài.

Trong một tuần nhập cuộc, người đẹp Việt Nam nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi thế chiều cao 1m86 cũng giúp Bảo Ngọc nổi bật trong từng khung hình.

Những ngày qua, Bảo Ngọc liên tục thay đổi phong cách thời trang. Mặc dù lịch trình dày đặc, nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ.

Việc duy trì được năng lượng tích cực giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng nhờ hình ảnh gần gũi và chuyên nghiệp.

Bên cạnh hoạt động cộng đồng, Bảo Ngọc dành thời gian làm quen với các thí sinh quốc tế. Cô cho biết những ngày đầu của cuộc thi mang đến nhiều cảm xúc khi có cơ hội nghe các thí sinh kể về cuộc sống, gia đình và hành trình của họ.

“Mỗi người đến từ một nơi khác nhau, nhưng nói chuyện rồi mới thấy có nhiều điều giống nhau hơn mình nghĩ”, cô chia sẻ.

Đáng chú ý, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã công bố bảng xếp hạng dự đoán cho chiếc vương miện Miss World 2026. Trong đó, đại diện Việt Nam được dự đoán đăng quang. Theo đánh giá từ chuyên trang này, Bảo Ngọc sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, sự thông minh và hình ảnh chỉn chu, rất phù hợp với các tiêu chí khắt khe của Miss World.

Chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa cũng đưa Bảo Ngọc vào nhóm những thí sinh nổi bật hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông khẳng định sự đánh giá này hoàn toàn dựa trên thực lực và màn thể hiện của cô chứ không xuất phát từ lợi thế nước chủ nhà.

Dù nhận được dự đoán tích cực ở giai đoạn khởi động, hành trình tại Miss World vẫn còn dài với nhiều phần thi đòi hỏi tính toàn diện về bản lĩnh, tư duy và hoạt động xã hội.

Người hâm mộ kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định để đạt được kết quả cao nhất tại đấu trường nhan sắc danh tiếng này.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.

Miss World 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 và dự kiến chung kết vào ngày 5/9, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi năm nay mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).

THEO NGỌC THANH/ VTC NEWS

VTC NEWS

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