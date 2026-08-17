Uống nước chanh pha thêm thứ này, lợi ích tuyệt vời nhiều người chưa biết

Chanh là một loại trái cây họ cam quýt bổ dưỡng, đặc biệt là vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra nó còn chứa một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hàm lượng vitamin C cao trong quả chanh (đáp ứng đến 49% nhu cầu vitamin C hàng ngày) khiến nó trở thành loại quả rất có giá trị giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Các nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng của vitamin C trong việc thúc đẩy sự hình thành collagen, hỗ trợ điều trị và giảm nguy cơ mắc một số bệnh khác.

Lợi ích khi thêm chanh vào chế độ ăn uống hằng ngày

Giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Do có hàm lượng vitamin C cao nên ăn chanh là cách tốt để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Ảnh minh họa.

Trong số các yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ người ta thấy có yếu tố liên quan đến chế độ ăn uống. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng flavonoid (chất dinh dưỡng có trong thực vật) trong trái cây họ cam quýt có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ. Những người tiêu thụ nhiều flavonoid hơn có tỷ lệ mắc bệnh suy tim, bệnh tim do thiếu máu cục bộ và nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Giảm huyết áp

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng flavonoid trong chanh và nước chiết xuất từ vỏ chanh có thể giúp ức chế huyết áp. Flavonoid chuyển hóa và bảo vệ tim khi chúng tương tác với hệ vi sinh vật đường ruột. Hoạt động của chúng có liên quan đến việc giảm huyết áp với 15%.

Tăng cường hấp thụ sắt

Chanh có thể làm tăng khả dụng sinh học của sắt (lượng sắt có sẵn trong cơ thể) và khả năng tiếp cận sinh học (lượng sắt có thể hấp thụ). Điều này có thể là do hàm lượng vitamin C cao.

Kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm giàu vitamin C là một cách để tăng hấp thụ sắt vì vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể. Do đó các chuyên gia dinh dưỡng khuyên khi uống viên sắt hoặc ăn các thực phẩm giàu sắt nên ăn các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt.

Hỗ trợ giảm cân

Uống nước chanh có thể khiến bạn no nhanh hơn. Một thử nghiệm ngẫu nhiên đã đánh giá phản ứng đường huyết và cảm giác thèm ăn sau khi ăn bánh mì với nước, trà hoặc nước chanh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nước chanh làm tăng thể tích dạ dày gấp 1,5 lần so với nước, điều này tương quan với cảm giác thèm ăn giảm. Chanh cũng ít calo và nhiều chất xơ, do đó có thể giúp giảm cân.

Cải thiện tiêu hóa

Nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa như mật, giúp cải thiện tiêu hóa. Tính acid của nó cũng giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn và làm giảm các triệu chứng khó tiêu như đầy hơi và ợ nóng.

Làm đẹp da

Sử dụng nước ép cam quýt như chanh có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm các dấu hiệu lão hóa da. Vitamin C trong chanh kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi. Chanh cũng có tác dụng làm sáng da và giảm thâm nám.

Về cách sử dụng nước chanh, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sarah Anzlovar, cho biết một số nguyên liệu đơn giản có thể giúp tăng hương vị, cải thiện khả năng bù nước và bổ sung thêm dưỡng chất cho nước chanh.

Dâu tây

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Chỉ nửa chén dâu tây đã cung cấp hơn 50% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể sản sinh collagen, góp phần duy trì sức khỏe làn da và xương khớp.

Có thể dầm vài lát dâu tây hoặc xay nhuyễn rồi thêm vào nước chanh để tạo vị ngọt tự nhiên. Kết hợp dâu tây với húng tây còn giúp tăng khả năng chống oxy hóa.

Hạt chia

Khoảng 2 muỗng canh hạt chia cung cấp 10 g chất xơ, 5 g protein và axit béo omega-3. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 40 g hạt chia mỗi ngày có thể giúp người bệnh tiểu đường giảm tình trạng viêm và huyết áp. Khi thêm hạt chia vào nước chanh, nên khuấy đều và để khoảng 10 phút cho hạt nở, tạo thành lớp gel.

Gừng

Ảnh minh họa.

Gừng chứa gingerol, một hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp. Có thể bào một ít gừng tươi hoặc thêm bột gừng vào ly nước chanh để tăng hương vị.

Nghệ và hạt tiêu đen

Curcumin, hoạt chất chính trong nghệ, có đặc tính chống oxy hóa và có khả năng giúp giảm tình trạng viêm. Trong khi đó, piperine trong hạt tiêu đen có thể giúp cơ thể hấp thu curcumin tốt hơn. Có thể bào nghệ tươi hoặc thêm một ít bột nghệ vào nước chanh, kết hợp với gừng để tăng hương vị.