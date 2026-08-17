Cherry Nhật hơn 4 triệu đồng/trái được trồng cầu kỳ thế nào?
Theo Bằng Lăng/VTCnews |
17-08-2026 - 09:47 AM |
Sống
Cherry Sato Nishiki (Nhật Bản) được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từ che mưa bằng nhà kính chuyên dụng, dùng bạt phản quang dưới gốc và thu hoạch hoàn toàn bằng tay.
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Theo Bằng Lăng/VTCnews
VTCnews
Theo VTCnews
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