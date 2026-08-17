Cherry Nhật hơn 4 triệu đồng/trái được trồng cầu kỳ thế nào?

Mùa thu hoạch anh đào Sato Nishiki là từ giữa đến cuối tháng 6. Khi đó quả chuyển sang màu đỏ đậm và cuống dễ dàng tách rời khỏi cành một cách tự nhiên. Quả lúc này đạt độ ngọt cao nhất và vị chua giảm rõ rệt. (Ảnh: Visit Yamagata)