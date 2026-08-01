1 trường đại học y dược vừa vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng, gần như 100% sinh viên ra trường có việc làm, đang đặt mục tiêu vào top đầu châu Á

Vừa qua, trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã công bố báo cáo thường niên mới nhất. Dựa theo khảo sát số lượng các cơ sở giáo dục đại học đã công khai kết quả thu chi của năm 2025, đây là trường đại học y dược đầu tiên có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại. Với tổng thu đạt 1.066 tỷ đồng, đây cũng là lần đầu tiên trường đại học này gia nhập CLB các trường đại học có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn thu, 94,2% nguồn thu vẫn đến từ giáo dục và đào tạo. Đặc biệt nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học chiếm 77,8% tổng thu. Con số này đã giảm so với năm 2024 là 87,7%. Thu khác trong giáo dục và đào tạo tăng mạnh từ 105 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng, tăng 66,2%.

Đáng chú ý, nguồn thu từ khoa học và công nghệ của trường ĐH Y Dược Cần Thơ có sự gia tăng đột biến, gấp hơn 11 lần, từ hơn 5 tỷ đồng lên 61 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy tổng thu của nhà trường tăng 19% so với năm trước đó phần lớn đến từ sự gia tăng của các nguồn thu khác, đặc biệt là thu từ khoa học và công nghệ.

Về tổng chi, năm 2025, trường ĐH Y Dược Cần Thơ chi hơn 374 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó, khoảng 5%. Trong đó, nhà trường chi nhiều nhất cho việc đầu tư cơ sở vật chất, 213 tỷ đồng, chiếm khoảng 57% tổng chi. Báo cáo cũng nêu rõ, trong năm 2025, nhà trường đã đầu tư mới các hạng mục cơ sở vật chất như hệ thống thuỷ lợi, công viên giữa KHCB và Khoa Điều dưỡng, hệ thống điện năng lượng mặt trời, xây dựng Sân bóng - điền kinh và các công trình phụ trợ.

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, năm 2025, nhà trường chi trả lương, thu nhập cho cán bộ, giảng viên là 134 tỷ đồng, chiếm khoảng 35,9% tổng chi. Song song với đó, nhà trường chi 26,4 tỷ đồng để hỗ trợ người học, bao gồm chi học bổng và chi cho hoạt động nghiên cứu.

Chênh lệch thu chi năm 2025 của trường ĐH Y Dược Cần Thơ đạt 691,82 tỷ đồng, tăng 28,2%, tương đương hơn 152 tỷ đồng.

Về kết quả đào tạo, năm 2025, cơ sở giáo dục này ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 100%. Xét tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, nhà trường đạt 94,6%. Đáng chú ý tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn ở mức cao, 96,3%. Tuy nhiên so với năm trước đó, tỷ lệ này có sự giảm nhẹ. Trong báo cáo, nhà trường cho biết nếu chỉ xét tỷ lệ sinh viên bậc đại học hệ chính quy có việc làm, con số nâng lên mức 98,47%.

Hiện nay, nhà trường có hơn 13.000 sinh viên, học viên. Số lượng giảng viên toàn thời gian là 504 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và chức danh PGS, GS.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, nhà trường xác định tầm nhìn đến năm 2030 là 1 trong 5 trường đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam và xếp hạng trong 1.000 trường đại học hàng đầu châu Á.