Theo thông tin từ Tổ chức kỷ lục việt Nam - VietKings, sáng ngày 15/8 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao Bằng Kỷ lục Việt Nam đến Bệnh viện Bình Dân với tiêu chí: “Bệnh viện tiên phong triển khai phẫu thuật robot trên người lớn, đạt số lượng ca phẫu thuật thực hiện bằng Robot Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu nhiều nhất Việt Nam trong 10 năm, với 4.278 ca. (Trong giai đoạn từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2026).”

Bệnh viện Bình Dân có trụ sở chính tại 371 Điện Biên Phủ - Phường Bàn Cờ - TP. Hồ Chí Minh

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Bình Dân hiện là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến cuối và đạt cấp chuyên sâu về ngoại khoa. Bệnh viện có quy mô 990 giường, thực kê hơn 1.200 giường, cùng đội ngũ hơn 1.400 nhân sự, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành. Trong hành trình phát triển, Bệnh viện Bình Dân luôn chú trọng ứng dụng kỹ thuật cao. Đặc biệt, năm 2016 đánh dấu bước ngoặt khi bệnh viện tiên phong đưa hệ thống phẫu thuật robot vào điều trị cho người lớn, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật này.

Robot phẫu thuật da Vinci là giải pháp y tế cải tiến, hiệu suất cao, kết hợp công nghệ robot với chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật.

Tháng 12/2016, hệ thống robot phẫu thuật da Vinci được đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện Bình Dân, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các bệnh lý thuộc Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu và Ngoại Lồng ngực – Mạch máu.

Với khả năng hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện những thao tác tinh vi trong không gian hẹp, sâu và khó tiếp cận, hệ thống robot giúp nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật. Cánh tay robot có thể vận động linh hoạt ở nhiều góc độ, kết hợp với hình ảnh nội soi 3D độ phân giải cao và khả năng phóng đại, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ trường mổ và kiểm soát tốt hơn các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Công nghệ phẫu thuật robot từ đó từng bước được mở rộng ứng dụng tại Bệnh viện Bình Dân, đặc biệt trong điều trị những bệnh lý phức tạp thuộc Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu và Ngoại Lồng ngực – Mạch máu. Đây cũng là nền tảng để bệnh viện xây dựng đội ngũ chuyên gia có khả năng làm chủ kỹ thuật, đồng thời phát triển hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Năm 2023, Bệnh viện Bình Dân đánh dấu cột mốc thực hiện thành công 2.000 ca phẫu thuật bằng robot. Đến năm 2025, riêng số ca phẫu thuật robot trong năm đã đạt hơn 740 trường hợp, nâng tổng số ca tích lũy kể từ khi triển khai lên hơn 4.000 trường hợp.

Với những thành tích đáng ghi nhận trong hành trình tiên phong triển khai phẫu thuật robot trên người lớn, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công hàng nghìn ca phẫu thuật bằng robot trong các lĩnh vực Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Ngoại Tổng quát và Ngoại Tiết niệu.

Ngoài việc tập trung vào hoạt động điều trị, Bệnh viện Bình Dân đang từng bước phát triển vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu robot. Các bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện cũng là một trong những bác sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ trong khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đến với khu vực.

Năm 2026, Bệnh viện Bình Dân tiếp tục ghi dấu một bước phát triển mới khi được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép trở thành một trong những trung tâm đào tạo phẫu thuật robot đầu tiên tại Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ thuật và lan tỏa những giá trị của phẫu thuật robot trong lĩnh vực ngoại khoa.