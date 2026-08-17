Việt Nam có 1 'vương quốc hang động' rộng 167.000ha, tạo ra doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, từng giành cú đúp tại 'Oscar của ngành du lịch'

Vào ngày 12/8 vừa qua, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng.

Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo hồ sơ được công bố, Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích hơn 167.000ha, gồm toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và một phần vùng đệm thuộc địa giới hành chính các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú và Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, loại trừ phần vành đai biên giới.

Nơi đây hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Trải qua hơn 30 năm khảo sát và nghiên cứu trên khu vực núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, các nhà thám hiểm đã không ngừng khám phá, mở rộng hiểu biết về hệ thống hang động nơi đây.

Đến nay, đã xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 03 hệ thống lớn gồm: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Moọc. Tổng số hang động được ghi nhận là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254 km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới, được mạnh danh là "Vương quốc hang động".

Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO hai lần ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015; năm 2009 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2025, Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô của Lào được ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới. Năm 2026, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Khu du lịch cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng du lịch uy tín trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2025, địa điểm này giành ‘cú đúp’ giải thưởng Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2025 – giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch thế giới”. Sau chiến thắng này, hồi tháng 5 vừa qua, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng năm nay.

Với sự công nhận của các tổ chức quốc tế và các giải thưởng đã đạt được Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Giai đoạn 2020 - 2025, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 3,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 500 nghìn lượt khách quốc tế; riêng năm 2025 đón hơn 900 nghìn lượt khách, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỉ đồng

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, trong 7 tháng đầu năm 2026, vườn đã đón 810.310 lượt khách, đạt 114% so với cùng kỳ; trong đó khách trong nước đạt 674.507 lượt, khách quốc tế đạt 135.803 lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 300 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ.

Hiện nay, trên địa bàn Vườn quốc gia có 20 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động, được tổ chức khai thác theo các hình thức tự tổ chức, liên kết và cho thuê môi trường rừng. Khu vực vùng đệm cũng đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, góp phần mở rộng không gian du lịch và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; tạo điều kiện tăng cường phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng và địa phương, nhất là trong quản lý, khai thác các tuyến, điểm du lịch tại khu vực biên giới; đồng thời tạo thêm động lực huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế trong tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch trong phạm vi Khu du lịch, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, biên giới và các quy định có liên quan, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của Phong Nha - Kẻ Bàng trên thị trường quốc tế.

Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, hình thành các sản phẩm đặc trưng về thám hiểm hang động, du lịch sinh thái, nghiên cứu và đủ điều kiện để được công nhận Khu du lịch quốc gia.

Đến năm 2035 và giai đoạn 2035 - 2050, hướng tới trở thành khu du lịch trọng điểm của Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của Đông Nam Á, điểm đến khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á, với các sản phẩm đặc trưng về thám hiểm hang động, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa bản địa và di tích khảo cổ.

Tổng hợp