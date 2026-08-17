Vừa cưới đã gánh nợ 3 tỷ, mỗi tháng phải trả 64,5 triệu đồng: Hai vợ chồng tìm ra cách giải quyết trong 4 năm!

Nhắc đến chuyện tài chính gia đình, một trong những việc đầu tiên mà các cặp vợ chồng thường làm sau đám cưới là lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm cho những mục tiêu lớn trong tương lai như mua nhà, mua xe,... Còn với Hailey Garcia và Matthew - Cặp vợ chồng 33 tuổi ở California (Mỹ), thực tế lại có phần không dễ thở như vậy.

Ngay sau đám cưới, Hailey và Matthew phải đối mặt với khoản nợ 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng), chủ yếu là nợ thẻ tín dụng và khoản vay sinh viên của Hailey.

Hailey cho biết cô và Matthew quen nhau từ năm 16 tuổi, thời điểm cả hai đều không có nhiều tiền. Dù vậy, cả hai luôn mong muốn một ngày nào đó có thể tự do tài chính và không phải sống trong cảnh nợ nần.

Sau khi kết hôn, Hailey thừa nhận cô cảm thấy “xấu hổ” khi nhìn vào số nợ của cả 2. Lớn lên trong gia đình luôn phản đối việc sử dụng thẻ tín dụng để vay nợ, cô thậm chí không nghĩ rằng có nhiều người phải sống với khoản nợ thẻ tín dụng đến vậy.

Hailey và Matthew

“Tôi không muốn dành phần đời còn lại để trả nợ” - Hailey nói. Thay vì chấp nhận việc mỗi tháng trả một khoản cố định và kéo dài hàng chục năm, cô muốn hai vợ chồng nhanh chóng giải quyết toàn bộ số tiền đang mắc nợ.

Khoản nợ thẻ tín dụng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) của Matthew được hai người thanh toán gần như ngay sau đám cưới. Tuy nhiên, để xử lý phần nợ còn lại, Hailey phải thuyết phục chồng khá nhiều. Khi đó, Matthew chưa có công việc ổn định, anh chỉ làm thêm tại một cửa hàng đồ ăn, thu nhập khoảng 2.000 USD/tháng (khoảng 52 triệu đồng). Trong khi đó, với công việc là chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, Hailey kiếm được khoảng 5.000 USD/tháng (khoảng 130 triệu đồng).

Hai người sau đó thống nhất một nguyên tắc quan trọng: Sống hoàn toàn bằng thu nhập của Matthew, còn toàn bộ tiền Hailey kiếm được sẽ dành để trả nợ.

Để Matthew hoàn toàn đồng ý với kế hoạch, Hailey cũng chấp nhận một số thỏa hiệp. Trước khi tập trung trả nợ, họ xây dựng các khoản tiết kiệm dự phòng. Mỗi tháng, hai vợ chồng dành 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho từng mục tiêu, gồm quỹ dành cho em bé nếu Hailey mang thai ngoài kế hoạch, quỹ đóng thuế và một tài khoản linh hoạt để xử lý những khoản phát sinh.

Một yếu tố quan trọng giúp kế hoạch của họ thành công là chi phí nhà ở cực thấp vì thuê nhà giá rẻ. Ban đầu, họ dự định chỉ sống ở đây một năm, nhưng cuối cùng kéo dài tới 4 năm.

Thu nhập của Hailey cũng không cố định vì cô được trả lương theo giờ. Có những thời điểm hai vợ chồng phải tạm dừng việc trả nợ để bổ sung tiền vào tài khoản tiết kiệm, đặc biệt trong mùa đóng thuế hoặc dịp Giáng sinh khi chi phí phát sinh tăng lên. Thay vì cố trả nợ bằng mọi giá rồi rơi vào cảnh thiếu tiền mặt, họ linh hoạt điều chỉnh kế hoạch.

Kết quả, cặp đôi cho biết đã thanh toán toàn bộ khoản nợ 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng) trong vòng 4 năm. Tính ra trung bình mỗi tháng, họ dành 2.500 USD (khoảng 64,5 triệu đồng) để trả nợ - tương đương khoảng 35,7% tổng thu nhập.

Gia đình Hailey hiện tại

Sau khi trả hết nợ, Hailey mang thai con đầu lòng. Cô vẫn làm việc trong suốt thai kỳ để hoàn thành mục tiêu tài chính, nhưng ngay khi nhìn thấy con gái, cô nhận ra mình không muốn lập tức quay trở lại công việc.

Nhìn lại, Matthew nói anh vẫn bất ngờ vì ngày đó mình đã đồng ý với kế hoạch của vợ, nhưng đồng thời rất vui vì cả hai đã quyết định như vậy.

“4 năm không ngắn nhưng so với cả đời người thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, thật may là chúng tôi đã nhanh chóng trả được hết các khoản nợ” - Hailey nói.

Với Hailey, chìa khóa không nằm ở việc gia đình phải sống kham khổ mãi mãi, mà là chấp nhận hy sinh trong một khoảng thời gian hữu hạn để đổi lấy sự tự do lâu dài. Cô cho rằng việc nói chuyện tiền bạc trong hôn nhân có thể khó khăn, nhất là khi hai người có quan điểm tài chính khác nhau, nhưng nếu cùng nhìn về tương lai, những cuộc trao đổi này sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao và chỉ muốn có sự tự do đó. Tôi cảm thấy khoản nợ đang trói buộc mình. Vì vậy, tôi nghĩ nếu hai vợ chồng có thể cùng cố gắng trong vài năm thì sau đó chúng tôi sẽ có được sự tự do” - Hailey chia sẻ.

Hiện tại, Hailey và Matthew có 3 người con, lần lượt 5, 3 và 1 tuổi. Gia đình sống ở Nam California bằng thu nhập của Matthew, tiếp tục tiết kiệm để mua nhà và thuê một căn nhà ở Huntington Beach với mức giá 2.100 USD/tháng (khoảng 55 triệu đồng).

Hailey cũng muốn truyền cho các con những giá trị tài chính mà hai vợ chồng đã xây dựng. Theo cô, mắc nợ không phải điều đáng xấu hổ bởi đó là tình trạng rất phổ biến. Quan trọng hơn là mỗi người có thể lựa chọn đối mặt với khoản nợ và chủ động tìm cách thanh toán nó.

“Ngay khi bắt đầu, bạn sẽ nhận ra mọi thứ dễ dàng hơn mình tưởng và hoàn toàn xứng đáng. Cảm giác ấy thực sự rất tự do” - Hailey nói.

(Nguồn: The People)