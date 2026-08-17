Chiếc áo đen “phép thuật” của HLV Kim Sang-sik gây chú ý ở Hàn Quốc

Hành trình của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò tại ASEAN Cup 2026 đang nhận về nhiều sự chú ý. Mới nhất, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2 - 0 trước Malaysia tại bán kết lượt đi trên SVĐ Kuala Lumpur (Malaysia). Ngoài các tình huống trong trận đấu, một chi tiết được nhiều người nhắc đến là chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik.

Trong suốt giải đấu năm nay, mỗi trận HLV Kim Sang-sik mặc áo đen thì tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng, bao gồm cả trận Việt Nam - Malaysia. Trùng hợp hơn nữa là khi nam HLV mặc áo trắng thì các cầu thủ lại có một trận hòa tiếc nuối trước ĐT Singapore tại vòng bảng.

Vì vậy chiếc áo đen thường được công chúng quan tâm sau mỗi trận đấu của Việt Nam. Nhưng không chỉ nổi tiếng trong nước, chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik còn được truyền thông Hàn Quốc chú ý, đồng loạt đưa tin.

Chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

Theo đó, sau trận đấu Việt Nam - Indonesia sau vòng bảng ngày 3/8, tờ News1 gọi chiếc áo mà HLV Kim Sang-sik lựa chọn là “chiếc áo đen may mắn” của tuyển Việt Nam.

News1 cũng mô tả các trận đấu ở vòng bảng của Việt Nam và sự trùng hợp với chiếc áo của HLV Kim: Ở trận mở màn gặp Timor-Leste, Việt Nam giành chiến thắng đậm, HLV Kim mặc áo đen. Tuy nhiên, khi ông mặc áo trắng trong trận gặp Singapore, đội tuyển Việt Nam lại không thể giành chiến thắng sau một trận đấu khá bế tắc. Đến trận gặp Indonesia, ông trở lại với chiếc áo đen và Việt Nam lập tức có chiến thắng thuyết phục 3-0”.

Câu chuyện về màu áo cũng được các cầu thủ Việt Nam hưởng ứng. News1 đăng ảnh Phạm Xuân Mạnh cùng một số đồng đội sau trận thắng Indonesia đã hôn lên chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik, biến trang phục này thành một dạng “bùa chiến thắng” của đội.

Xuân Mạnh hôn lên áo của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: FB/Tuan Huu Pham)

Ngoài nội dung này, cả News1 lẫn Yonhap đều đăng lại phát biểu của HLV Kim Sang-sik về chiếc áo ở họp báo trước và sau trận đấu Việt Nam - Indonesia.

"Tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này” - HLV Kim Sang-sik nói trước trận đấu.

Và sau trận, ông còn nói đùa rằng sẽ bỏ hết áo trắng trong tủ: "Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã phải giải thích với vợ rằng vì sao mình lại làm như vậy".

Tờ Yonhap cũng chỉ ra rằng câu chuyện này không chỉ xuất hiện tại ASEAN Cup 2026. Kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim thường mặc áo polo màu đen trong những giải đấu quan trọng và đạt thành tích tốt.

Cụ thể, tờ này nhắc đến chức vô địch ASEAN Cup 2024 và chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Trong những giải đấu này, hình ảnh HLV Kim với chiếc áo đen cũng xuất hiện cùng các cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, Yonhap khẳng định HLV Kim Sang-sik không hoàn toàn quy chiến thắng cho “vận may”. Sau trận Indonesia, ông dành lời khen cho các cầu thủ vì đã vượt qua khó khăn khi thi đấu trên sân khách và thực hiện tốt những điều chỉnh chiến thuật.



