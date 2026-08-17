HLV Kim Sang-sik chưa thỏa mãn dù ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia: Đội còn thiếu sót, nhưng dành lời khen đặc biệt cho một người

Dù giành thắng lợi thuyết phục 2-0 ngay tại "chảo lửa" Bukit Jalil trước chủ nhà Malaysia ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thực sự thỏa mãn với màn thể hiện của các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc triển khai lối chơi và cần tập trung tối đa cho trận lượt về.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các học trò cũng như sự cổ vũ nhiệt thành từ đông đảo người hâm mộ vượt đường xa tới Malaysia tiếp lửa cho đội bóng. Ông mở đầu bằng lời khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều fan tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ".

Tuy nhiên, chiến thắng không làm vị thuyền trưởng người Hàn Quốc mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Đánh giá một cách khách quan về 90 phút thi đấu, ông nhìn nhận toàn đội đã gặp không ít lực cản trong khâu triển khai mảng miếng chiến thuật. Với lập trường chuyên môn khắt khe của một người cầm quân, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn với màn trình diễn tổng thể:

"Dù chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0, nhưng nhìn tổng thể, đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn trong khâu triển khai chiến thuật. Không phải không hài lòng, mà nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu, với lập trường của một HLV thì tôi thấy không thỏa mãn với điều đó".

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam (Ảnh: DM)

Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không giấu được niềm vui thầm lặng khi đội nhà khai thông thế bế tắc nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở những phút cuối hiệp 1. Ông tiết lộ: "Ở những phút cuối hiệp 1, khi Xuân Son đánh đầu vào lưới, dù tôi không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tôi thấy rất vui".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về những phản ứng tương đối gay gắt với tổ trọng tài điều hành trận đấu, HLV Kim Sang-sik đính chính rằng ông không hề có bất mãn lớn nào về tính chính xác của các quyết định. Điều khiến ông tiếc nuối chính là việc trận đấu liên tục bị xé lẻ, làm gián đoạn nhịp độ thi đấu của các cầu thủ.

"Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn trận đấu bằng các quyết định, và thời gian tham khảo VAR kéo dài nên tôi cũng thấy hơi tiếc thôi," thuyền trưởng tuyển Việt Nam phân tích.

Bên cạnh những góp ý nghiêm khắc về mặt tổng thể, HLV Kim Sang-sik đã dành riêng những lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Patrik Lê Giang - người đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội nhà trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí ở một giải đấu chính thức cùng ĐTQG:

"Cậu ấy có lần đầu tiên tham gia một giải đấu cùng đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã thi đấu rất nhiệt huyết, thể hiện tốt kể cả về mặt tinh thần hay thể lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của cậu ấy. Cậu ấy cũng thi đấu với trách nhiệm của một thủ môn, giao tiếp và dẫn dắt các cầu thủ phòng ngự rất tốt cho tới cuối trận đấu".

Chiến thắng 2-0 trên sân khách tạo ra lợi thế rất lớn cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ban huấn luyện đã bắt đầu tính đến chuyện đặt vé đi Thái Lan đá chung kết hay chưa, HLV Kim Sang-sik lập tức bác bỏ và thể hiện sự thận trọng tối đa. Ông khẳng định cuộc đọ sức với Malaysia vẫn mới chỉ đi qua một nửa chặng đường:

"Đó không phải sự thật. Dù trận này chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là 1 lượt đấu. Chúng tôi sẽ cần phải xem lại các điểm còn thiếu sót và chiến thuật, các cầu thủ cũng cần phục hồi thể lực để có thể thi đấu tốt hơn ở trận đấu lượt về tại Mỹ Đình".

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam cho biết sẽ sớm bắt tay vào việc phân tích băng hình, mổ xẻ những hạn chế còn tồn tại nhằm giúp toàn đội có sự chuẩn bị chu đáo nhất cả về thể lực lẫn chuyên môn trước khi bước vào màn tái đấu với Malaysia trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình ngày 19/8.