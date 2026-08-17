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Vì sao nên cho thêm vài lát gừng, nhánh sả vào nồi khi luộc tôm? Nhiều người đến giờ vẫn chưa biết mẹo này

| | Sống

Mẹo cho gừng, sả khi luộc tôm được nhiều nội trợ áp dụng để khử mùi tanh, giúp tôm thơm ngon và dậy vị hơn.

Luộc tôm tưởng chừng là cách chế biến đơn giản, chỉ cần cho tôm vào nồi nước sôi rồi chờ chín là xong. Tuy nhiên, nếu muốn tôm vừa thơm, ngọt thịt lại hạn chế mùi tanh, một vài nguyên liệu quen thuộc như gừng và sả có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Chỉ cần thêm vài lát gừng cùng một, hai nhánh sả khi luộc, món tôm không chỉ dậy mùi thơm mà còn giữ được vị ngon tự nhiên.

Gừng và sả giúp giảm mùi tanh của tôm

Tôm là thực phẩm giàu đạm và có mùi đặc trưng của hải sản. Trong quá trình luộc, mùi này có thể trở nên rõ hơn, đặc biệt nếu tôm không được sơ chế kỹ hoặc không còn thật tươi. Gừng và sả đều chứa các hợp chất tạo mùi thơm tự nhiên. Khi được đun nóng, hương thơm từ hai nguyên liệu này hòa vào nước luộc, giúp lấn át và làm dịu mùi tanh của tôm. Nhờ đó, thành phẩm có mùi thơm dễ chịu hơn mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị. Đây cũng là lý do gừng, sả thường xuất hiện trong các món chế biến từ hải sản. Cả hai nguyên liệu đều có mùi thơm khá mạnh nhưng không làm thay đổi quá nhiều hương vị vốn có của tôm.

Tạo hương thơm, giúp tôm hấp dẫn hơn

Không chỉ hỗ trợ khử mùi, gừng và sả còn giúp món tôm có hương thơm đặc trưng. Gừng mang mùi thơm ấm, hơi cay nhẹ, trong khi sả có hương thanh, tươi và dễ chịu. Khi kết hợp với vị ngọt tự nhiên của tôm, hai nguyên liệu này tạo nên mùi thơm vừa đủ, giúp món ăn hấp dẫn hơn. Đặc biệt, nếu không thích tôm luộc có quá nhiều gia vị, đây là cách khá đơn giản để tăng hương vị mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt tôm.

Lưu ý: chỉ nên dùng một lượng vừa phải

Dù gừng và sả có nhiều lợi ích về mặt hương vị, không nên cho quá nhiều. Mùi của hai nguyên liệu này khá đậm, nếu sử dụng quá tay có thể át mất vị ngọt đặc trưng của tôm. Với một nồi tôm gia đình, có thể dùng khoảng 3-5 lát gừng và 1-2 nhánh sả đập dập. Có thể thêm một chút muối để nước luộc đậm đà hơn. Nếu thích, một vài lát ớt cũng giúp món ăn có thêm mùi thơm và vị cay nhẹ.

Luộc tôm thế nào để thịt ngọt, không bị khô?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi luộc tôm là không nên nấu quá lâu. Sau khi nước cùng gừng, sả sôi và dậy mùi, cho tôm vào rồi đun ở mức vừa phải. Khi vỏ tôm chuyển sang màu đỏ cam, thân tôm cong lại và thịt bên trong vừa chín thì nên vớt ra. Tôm càng tươi thì thời gian luộc thường càng ngắn. Việc nấu quá lâu có thể khiến thịt tôm mất nước, trở nên khô và dai, làm giảm vị ngọt tự nhiên. Sau khi vớt, có thể để tôm ráo nước rồi thưởng thức ngay cùng muối tiêu chanh hoặc nước chấm hải sản. Nếu muốn tôm giữ độ săn chắc, có thể ngâm nhanh trong nước mát sau khi luộc rồi để ráo.

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Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
loại tôm

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