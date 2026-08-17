Tất cả những người hay mua hàng online nên lưu ý ngay

Cảnh báo mạo danh Bưu điện Việt Nam

Gần đây, xuất hiện hình thức lừa đảo mạo danh Bưu điện Việt Nam, gửi tin nhắn đến khách hàng với nội dung thông báo bưu kiện chuẩn bị được giao nhưng địa chỉ nhận hàng chưa đầy đủ. Người nhận sau đó được yêu cầu truy cập một đường link để bổ sung hoặc cập nhật thông tin.

Thủ đoạn này có nguy cơ dẫn người dùng đến các website giả mạo, từ đó bị dụ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện những thao tác có thể gây mất an toàn.

Trước tình trạng trên, Bưu điện Việt Nam khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link được gửi từ những tin nhắn, email hoặc tài khoản mạng xã hội không xác thực. Người dùng cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi cần kiểm tra tình trạng bưu gửi hoặc xác minh thông tin giao hàng, khách hàng nên sử dụng các kênh chính thức của Bưu điện Việt Nam thay vì truy cập đường link được cung cấp trong tin nhắn đáng ngờ.

Nếu nhận được thông báo có dấu hiệu bất thường, người dùng nên dừng tương tác, không nhấp vào đường link và không thực hiện các yêu cầu liên quan đến tài khoản hoặc thanh toán. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Bưu điện Việt Nam qua hotline 1900 54 54 81 để được hướng dẫn.

Các chuyên gia an toàn thông tin cũng khuyến cáo người dùng cần đặc biệt thận trọng với những tin nhắn tạo cảm giác gấp gáp, chẳng hạn yêu cầu cập nhật thông tin ngay để tránh mất hoặc chậm nhận hàng. Đây là một trong những cách thường được sử dụng để thúc đẩy người nhận hành động trước khi kịp kiểm tra tính xác thực của thông tin.

Đồng thời, không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP khi chưa xác minh nguồn gửi là những nguyên tắc quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Một số lưu ý khác với những người hay mua sắm online

Ưu tiên nền tảng và gian hàng uy tín

Để hạn chế nguy cơ gặp phải hàng giả, gian hàng không đáng tin cậy hoặc các hình thức lừa đảo, người tiêu dùng nên ưu tiên mua sắm thông qua ứng dụng và website chính thức của các sàn thương mại điện tử. Việc giao dịch trên nền tảng chính thống cũng giúp bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi của người mua trong quá trình đặt hàng, thanh toán và xử lý sau mua.

Bên cạnh đó, người mua có thể tham khảo các nhãn nhận diện uy tín của từng sàn. Trước khi đặt hàng, người tiêu dùng cũng nên kiểm tra số lượng sản phẩm đã bán, đánh giá của khách hàng, phản hồi từ người mua trước và thông tin mô tả sản phẩm. Những dữ liệu này giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp của sản phẩm.

Thanh toán đúng kênh, cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống

Người mua nên sử dụng các phương thức thanh toán được tích hợp trực tiếp trên sàn thương mại điện tử. Đây là cách giúp giao dịch được ghi nhận trên hệ thống và được áp dụng các cơ chế bảo vệ theo quy định của nền tảng.

Người mua cần thận trọng nếu nhận được yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc thực hiện thanh toán qua một đường link bên ngoài.

Đặc biệt, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay có thể sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc danh tính giả để tạo lòng tin. Người dùng không nên cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện quay, chụp màn hình giao dịch theo yêu cầu của người lạ, ngay cả khi đối phương tự nhận là người quen, nhân viên ngân hàng hoặc đại diện sàn thương mại điện tử.

Nếu phát hiện bất thường trong quá trình thanh toán, người dùng nên dừng giao dịch và chủ động xác minh thông tin thông qua kênh chính thức của ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc cơ quan chức năng.

Chủ động theo dõi và kiểm tra đơn hàng

Theo dõi tình trạng vận chuyển trên ứng dụng giúp người mua nắm được quá trình giao hàng và thời gian dự kiến nhận sản phẩm. Người tiêu dùng cũng có thể lưu số điện thoại của những nhân viên giao hàng thường xuyên phụ trách khu vực để dễ nhận diện các cuộc gọi giao hàng, đồng thời cảnh giác với những số điện thoại lạ tự xưng là shipper.

Khi nhận hàng, người mua nên kiểm tra tình trạng bên ngoài của kiện hàng và có thể quay video toàn bộ quá trình mở gói. Video mở hàng là một trong những bằng chứng hữu ích nếu sản phẩm bị thiếu, hư hỏng hoặc không đúng với thông tin đã đặt.

Sau khi nhận hàng, nên kiểm tra sản phẩm trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện vấn đề, người mua có thể nhanh chóng thực hiện yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại theo chính sách của nền tảng, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của mình.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)