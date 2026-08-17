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Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: 5 món có thể tàn phá gan, thận nhưng vạn người mê

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Sống khỏe khi về già rất quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở chúng ta rằng chế độ ăn tưởng chừng lành mạnh của nhiều người cao tuổi thực chất đang gây hại cho sức khỏe của họ. Ông đã biên soạn một "Danh sách thực phẩm cần tránh cho người cao tuổi", bao gồm các loại rau muối chua, đậu phụ lên men, ruốc thịt lợn, canh xương lợn và cháo trắng. Trong số đó, cháo trắng được ví là "quả bom đường huyết". Khi người cao tuổi ăn cháo trắng, lượng đường trong máu của họ tăng vọt nhanh chóng, dẫn đến đường huyết cao, gan nhiễm mỡ và cuối cùng là suy thận. Cụ thể:

Thứ nhất: Rau củ muối chua (củ cải muối, dưa chuột muối, dưa cải bắp muối chua)

Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: 5 món có thể tàn phá gan, thận nhưng vạn người mê- Ảnh 1.

Món ăn này kết hợp tất cả các yếu tố gây hại cho gan và thận, bao gồm hàm lượng muối cực cao (để bảo quản), nguy cơ nấm mốc (aflatoxin) và nitrosamine được tạo ra trong quá trình muối chua. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm muối chua làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc ung thư thực quản và gan. Bệnh nhân mắc bệnh thận đặc biệt nên tránh những thực phẩm này vì muối có thể gây tăng huyết áp không kiểm soát và giữ nước dẫn đến phù thận. Nếu ăn phải thực phẩm muối chua bị mốc, nó có thể trực tiếp gây hoại tử tế bào gan.

Thứ hai: Nước sốt, đậu phụ lên men

Một miếng đậu phụ lên men nhỏ có thể chứa hơn một phần ba lượng natri được khuyến nghị hàng ngày. Bên cạnh natri, các loại nước chấm như tương đậu nành lên men và tương ớt ngọt cũng chứa chất bảo quản và phẩm màu nhân tạo. Các nghiên cứu đã khẳng định mối tương quan tích cực mạnh mẽ giữa lượng natri cao và huyết áp cao, đột quỵ và suy thận.

Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: 5 món có thể tàn phá gan, thận nhưng vạn người mê- Ảnh 2.

Thứ 3: Ruốc (chà bông), thịt khô

Ruốc thịt lợn có thể biến "thịt lợn tốt cho sức khỏe thành gánh nặng lâu dài" vì hương thơm và độ giòn của nó đến từ việc thêm một lượng lớn dầu, đường và phốt phát trong quá trình sản xuất.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ hấp thụ phốt pho vô cơ trong phụ gia thực phẩm cao tới 90-100%, cực kỳ có hại cho thận. Lượng phốt pho dư thừa có thể dẫn đến mất canxi và gây xơ cứng động mạch. Nitrit và hàm lượng muối cao thường thấy trong ruốc thịt lợn buộc gan phải liên tục giải độc, trong khi hàm lượng phốt pho cao trực tiếp đẩy nhanh quá trình xơ cứng cầu thận, khiến người già có nguy cơ phải chạy thận nhân tạo sớm hơn.

Thứ 4: Nước hầm xương, nước hầm thịt

Thực tế, canxi trong xương động vật khó hòa tan trong nước và nước dùng chủ yếu bao gồm chất béo, purin, thậm chí có kim loại nặng (như chì). Đối với người cao tuổi có chức năng trao đổi chất suy giảm, đây là nguyên nhân gây hại mãn tính cho thận.

Nồng độ purin cao có thể làm tăng đột biến nồng độ axit uric, dẫn đến sỏi thận hoặc bệnh thận do gút. Trong khi đó, gan lại bận rộn xử lý các kim loại nặng và chất béo bão hòa.

Thứ 5: Cháo trắng, mì trắng

Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: 5 món có thể tàn phá gan, thận nhưng vạn người mê- Ảnh 3.

Nhiều người tin rằng cháo là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, cháo trắng đơn giản thực chất lại là "quả bom đường huyết" gây tăng đường huyết nhanh chóng. Điều này là do cấu trúc tinh bột tinh chế bị phân hủy trong quá trình nấu, khiến chỉ số đường huyết (GI) tăng vọt. Khi người lớn tuổi ăn nhiều cháo, lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến nhanh chóng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, chế độ ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao trong thời gian dài làm tăng nguy cơ viêm mạn tính toàn thân. Điều này không chỉ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ mà còn gây ra bệnh thận do tiểu đường vì lượng đường trong máu cao. Lượng đường dư thừa trong gan được chuyển hóa thành triglyceride, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Lượng đường trong máu cao khiến các cầu thận của thận luôn chịu áp lực cao, cuối cùng dẫn đến suy thận.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo)

Theo Tuấn Minh

Thanh niên việt

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