Quét tia X kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, hải quan tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 33 tỷ đồng được giấu trong ngăn bí mật

Ngày 8/1/2024, Hải quan Hong Kong bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi đến từ Ma Cao sau khi phát hiện 20 thỏi vàng, tổng trọng lượng khoảng 20 kg, được giấu trong ngăn bí mật của chiếc ô tô mà người này điều khiển.

Vụ việc xảy ra tại Trạm kiểm soát cầu Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao (Trung Quốc). Theo cơ quan hải quan Hong Kong, tài xế một chiếc ô tô 7 chỗ đã bị lực lượng chức năng kiểm tra sau khi có biểu hiện đáng ngờ.

Ảnh: SCMP

Qua kiểm tra bằng tia X, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực phía dưới bảng điều khiển trung tâm của ô tô. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện một khoang bí mật chứa 20 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 1 kg. Tổng số vàng nặng khoảng 20 kg, trị giá ước tính 10 triệu HKD (hơn 33 tỷ đồng).

Người điều khiển chiếc xe là một tài xế 32 tuổi, đến từ Ma Cao. Người này bị bắt với cáo buộc xuất nhập khẩu hàng hóa không khai báo, liên quan đến hành vi buôn lậu vàng.

Theo cơ quan chức năng Hong Kong, người đàn ông này từng nhiều lần di chuyển qua cầu Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao trước khi bị bắt. Đại diện cơ quan hải quan cho biết mỗi kg vàng vào thời điểm đó có giá khoảng 500.000 HKD. Trong khi đó, giá tham chiếu trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vào thời điểm vụ việc xảy ra vào khoảng 530.000 HKD/kg.

Ảnh: SCMP

Khoảng chênh lệch giá này được cho là một trong những nguyên nhân khiến tài xế này vận chuyển trái phép vàng để kiếm lời. Cơ quan chức năng Hong Kong sau đó đã bắt giữ tài xế này và tịch thu 20 kg vàng phục vụ điều tra.

Ngày 10/1/2024, tài xế này phải ra hầu tòa với cáo buộc xuất nhập khẩu hàng hóa không khai báo. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với án tù lên tới 7 năm và khoản tiền phạt tối đa 2 triệu HKD.

Cơ quan chức năng Hong Kong không loại trừ khả năng chủ sở hữu số vàng và vụ việc có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố.

(Theo SCMP,The Macao News, The Standard)