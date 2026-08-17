Vì sao nhiều nhà mở vòi sen hết cỡ mà nước vẫn chảy yếu? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân phổ biến

Không ít gia đình gặp tình trạng vòi sen lúc mới lắp cho tia nước khá mạnh nhưng sau một thời gian sử dụng lại yếu dần. Đáng nói là nguồn nước ở những vị trí khác trong nhà vẫn tương đối bình thường, trong khi riêng đầu sen lại phun yếu, một số tia thậm chí chảy lệch hoặc gần như không có nước. Nếu tình trạng chỉ xảy ra tại vòi sen, đầu sen bị tích tụ cặn và tạp chất là một trong những vị trí nên kiểm tra đầu tiên.

Một nguyên nhân phổ biến nằm ngay ở đầu vòi sen

Trên bề mặt đầu sen có rất nhiều lỗ phun nhỏ. Nước phải đi qua những lỗ này trước khi tạo thành các tia nước hướng xuống người sử dụng. Chính kích thước nhỏ cũng khiến chúng dễ bị ảnh hưởng khi cặn tích tụ.

Cặn khoáng có thể tích tụ theo thời gian

Nguồn nước có chứa các khoáng chất hòa tan, đặc biệt ở khu vực có nước cứng, có thể để lại cặn khi nước bay hơi. Theo thời gian, lớp cặn trắng có thể xuất hiện quanh các lỗ phun của đầu sen. Khi một phần lỗ phun bị thu hẹp hoặc tắc, lượng nước thoát ra không còn phân bổ như ban đầu. Người dùng lúc này có thể cảm thấy vòi sen yếu hơn dù đã mở van khá lớn.

Cặn bẩn cũng có thể làm một số lỗ phun bị tắc

Ngoài cặn khoáng, các hạt nhỏ trong đường nước cũng có thể mắc lại tại lưới lọc hoặc bên trong đầu sen tùy thiết kế. Dấu hiệu khá dễ nhận thấy là các tia nước không còn đều: chỗ mạnh, chỗ yếu, một số tia phun lệch sang hai bên. Do đó, nếu các vòi khác vẫn hoạt động bình thường nhưng riêng vòi sen ngày càng yếu, việc kiểm tra đầu sen thường đơn giản hơn so với vội kết luận hệ thống cấp nước của cả nhà có vấn đề.

Có thể kiểm tra bằng cách nào?

Trước tiên, mọi người có thể quan sát trực tiếp bề mặt đầu sen. Nếu quanh các lỗ phun xuất hiện nhiều mảng cặn trắng hoặc một số lỗ bị bịt kín, đầu sen đã đến lúc cần được làm sạch.

Vệ sinh các lỗ phun

Với đầu sen có các núm phun bằng cao su hoặc silicone, cặn nhẹ đôi khi có thể được loại bỏ theo hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất. Nếu cần tháo đầu sen, nên khóa nước trước và thực hiện đúng cấu tạo của sản phẩm, tránh dùng vật sắc nhọn chọc mạnh vào các lỗ vì có thể làm hỏng bề mặt phun. Với cặn khoáng, một số nhà sản xuất cho phép sử dụng dung dịch tẩy cặn phù hợp. Tuy nhiên, cần kiểm tra hướng dẫn của sản phẩm trước khi dùng hóa chất để tránh làm hỏng lớp mạ hoặc các chi tiết bên trong.

Kiểm tra cả lưới lọc nếu có

Một số đầu sen hoặc bộ vòi có lưới lọc nhỏ tại vị trí kết nối. Cặn bẩn mắc tại đây cũng có thể hạn chế dòng nước trước khi nước tới đầu phun. Nếu bộ phận này có thể tháo vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, người dùng có thể kiểm tra cùng lúc thay vì chỉ làm sạch mặt ngoài đầu sen.

Vệ sinh rồi mà nước vẫn yếu thì sao?

Đây là lúc cần kiểm tra những nguyên nhân khác. Nếu không chỉ vòi sen mà nhiều vòi trong nhà cùng chảy yếu, vấn đề có thể liên quan đến áp lực cấp nước, van chưa mở hoàn toàn, đường ống, thiết bị tăng áp hoặc hệ thống cấp nước của công trình. Ngược lại, nếu vòi lavabo vẫn mạnh nhưng vòi sen yếu, ngoài đầu sen còn cần kiểm tra dây sen, van trộn và các bộ phận trên chính đường cấp tới vòi. Đặc biệt, nếu nước đột ngột yếu bất thường, xuất hiện rò rỉ hoặc gia đình không xác định được nguyên nhân, nên nhờ thợ có chuyên môn kiểm tra thay vì tự tháo sâu hệ thống đường ống.

Kết luận

Mở vòi sen hết cỡ nhưng nước vẫn chảy yếu chưa chắc đồng nghĩa áp lực nước của cả căn nhà có vấn đề. Nếu hiện tượng chỉ xảy ra ở vòi sen, cặn khoáng và tạp chất tích tụ tại đầu phun là một trong những nguyên nhân phổ biến nên kiểm tra trước. Vệ sinh đúng cách có thể giúp khôi phục những lỗ phun đang bị cản trở. Tuy nhiên, nếu đầu sen đã sạch mà nước vẫn yếu, gia đình nên kiểm tra tiếp van, dây sen và hệ thống cấp nước để xác định đúng nguyên nhân thay vì cố mở vòi lớn hơn.