Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 300g vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng giấu sau ổ cắm điện

| | Sống

Phát hiện 300g vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng giấu sau ổ cắm điện

Sau khi nhận thấy số vàng trong két sắt bị bong tróc, người phụ nữ Trung Quốc đã trình báo công an.

Tháng 6/2025, một phụ nữ họ Vương (Chiết Giang, Trung Quốc) phát hiện các món đồ vàng trong két sắt có dấu hiệu bất thường. Số tài sản gồm một thỏi vàng 100 gam, một thỏi 50 gam, hai thỏi 30 gam, một chiếc vòng tay vàng đặt làm riêng nặng 126 gam và một đôi bông tai vàng. Tổng giá trị của số vàng lên tới hơn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng).

Các món đồ đều có bề mặt loang lổ, lớp sơn bong tróc nghiêm trọng. Nhận thấy chúng có khả năng đã bị đánh tráo, cô Vương lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bạn trai của cô, anh Lưu, nhiều lần xuất hiện tại khu chung cư khi cô vắng nhà và có những hành vi đáng ngờ. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, lực lượng chức năng bắt giữ Lưu.

Tại cơ quan công an, Lưu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, do gặp khó khăn về tài chính và cần tiền gấp, người này đã nảy sinh ý định lấy trộm vàng của bạn gái. Khi biết cô Vương không có ở nhà, Lưu sử dụng mã khóa cửa mà mình đã biết từ trước để đột nhập vào căn hộ. Người này lấy đi 5 món đồ vàng, với tổng trọng lượng khoảng 326 gam.

Tuy nhiên, do giá vàng khi đó không đạt mức Lưu kỳ vọng, người này chưa bán số vàng vừa trộm. Thay vào đó, Lưu lên mạng đặt mua 5 món đồ giả có hình dáng tương tự để dùng thay thế. Trong một ngày cô Vương tiếp tục vắng nhà, Lưu một lần nữa đột nhập vào căn hộ và đặt số vàng giả vào trong két sắt nhằm che giấu hành vi trộm cắp.

Nơi Lưu giấu số vàng lấy được từ nhà bạn gái

Sau khi trở về nhà, Lưu dùng hai chiếc đèn khò nấu chảy số vàng thật thành một khối lớn rồi giấu bên trong hộp ổ cắm điện âm tường. Lực lượng chức năng sau đó đã thu hồi thành công khối vàng bị nấu chảy, còn Lưu đã bị tạm giam để điều tra.

Cơ quan công an Hàng Châu, Trung Quốc cảnh báo mọi người cần bảo quản cẩn thận các tài sản có giá trị, sử dụng mật khẩu khóa cửa đủ phức tạp và thường xuyên thay đổi mật khẩu. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tài sản bị xâm phạm bởi những người quen biết hoặc có quyền tiếp cận nơi ở. Khi phát hiện tài sản có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị đánh tráo, mọi người nên giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ điều tra.

Theo Chengdu Business Daily

Kim Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT thông báo tới tất cả các chủ phương tiện: Kiểm tra kỹ giấy tờ này để tránh bị phạt tiền

CSGT thông báo tới tất cả các chủ phương tiện: Kiểm tra kỹ giấy tờ này để tránh bị phạt tiền Nổi bật

2 ngày trước - 15/8, bệnh viện có tuổi đời hơn 70 năm ở Việt Nam đã xác lập 1 kỷ lục

2 ngày trước - 15/8, bệnh viện có tuổi đời hơn 70 năm ở Việt Nam đã xác lập 1 kỷ lục Nổi bật

Những tháng cuối năm 2026: Top 3 con giáp có tài vận rực rỡ nhất, càng hợp tác càng dễ kiếm tiền, cơ hội nối tiếp cơ hội

Những tháng cuối năm 2026: Top 3 con giáp có tài vận rực rỡ nhất, càng hợp tác càng dễ kiếm tiền, cơ hội nối tiếp cơ hội

16:30 , 17/08/2026
Vừa cưới đã gánh nợ 3 tỷ, mỗi tháng phải trả 64,5 triệu đồng: Hai vợ chồng tìm ra cách giải quyết trong 4 năm!

Vừa cưới đã gánh nợ 3 tỷ, mỗi tháng phải trả 64,5 triệu đồng: Hai vợ chồng tìm ra cách giải quyết trong 4 năm!

16:20 , 17/08/2026
Phát hiện logo điều hòa chứa 3,75 gram vàng trị giá hơn 13 triệu đồng

Phát hiện logo điều hòa chứa 3,75 gram vàng trị giá hơn 13 triệu đồng

16:06 , 17/08/2026
Việt Nam có 1 loại quả màu xanh: Ăn nhiều vào tháng 8 khỏi lo uống thuốc

Việt Nam có 1 loại quả màu xanh: Ăn nhiều vào tháng 8 khỏi lo uống thuốc

16:05 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên