Phát hiện cơ sở spa 'trá hình' khám, chữa bệnh xương khớp, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8” (số 05, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng) mặc dù đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có nhiều biểu hiện tổ chức hoạt động tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn.

Công an tỉnh Nghệ An khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”. (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vi Văn Đông (SN 2000, trú xã Tiên Đồng, Nghệ An) từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp. Sau đó, Đông cùng Vũ Thị Hà (SN 1986, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép.

Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà mở cơ sở dưới hình thức chăm sóc sắc đẹp, spa, xông hơi, sau đó tổ chức tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Phạm Bá Tài (SN 1991, trú tỉnh Lào Cai), từng làm bảo vệ tại nơi Đông làm việc, được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh. Cơ sở tuyển thêm 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cơ quan công an, Đông đầu tư cơ sở vật chất, quản lý tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và quảng cáo trên mạng. Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày.

Để thu hút khách hàng, nhóm này thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp.

Các quảng cáo giới thiệu phương pháp “sóng cao tần” với những nội dung như “không mổ - không tiêm - không đau”, được bác sĩ giỏi thăm khám, hưởng bảo hiểm y tế và có thể điều trị dứt điểm đến 95%.

Khi người có nhu cầu điều trị liên hệ, nhân viên sẽ nhắn tin, gọi điện tư vấn và mời khách hàng đến cơ sở “Phúc Tâm 8”. Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản được xây dựng sẵn để tư vấn, giới thiệu các gói điều trị có giá từ 3 triệu đến 30 triệu đồng, trong đó có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình điều trị, nhân viên tư vấn tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi”, quảng cáo đây là phương pháp giúp phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá từ 05 đến 10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng đã mua các gói điều trị với tổng số tiền lên đến 57 triệu đồng. Thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín với 04 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người thực sự điều hành cơ sở là Vi Văn Đông.

Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại...do Đông mua trên sàn thương mại điện tử, không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được các đối tượng quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, sau khi trừ các khoản chi phí, Vi Văn Đông được hưởng 70%, Vũ Thị Hà hưởng 30%. Tỷ lệ này được áp dụng cho đến khi Đông thu hồi đủ số tiền vốn đã bỏ ra để đầu tư cơ sở. Sau đó, lợi nhuận được chia đều, Vi Văn Đông hưởng 50% và Vũ Thị Hà hưởng 50%. Đối với Phạm Bá Tài, được trả tiền công từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 3 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại tại Nghệ An, các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã dừng hoạt động.