Cụ bà 92 tuổi cả đời không bật điều hòa, qua đời để lại gần 20 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Cả đời sống một mình, không chồng con, cụ bà 92 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc luôn được biết đến là người sống giản dị, tiết kiệm đến mức khắc khổ. Không ai ngờ rằng phía sau cuộc đời lặng lẽ ấy lại là một khối tài sản trị giá gần 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,43 tỷ đồng) cùng một tâm nguyện dang dở khiến nhiều người tiếc nuối.

Bà Gu Meidi chưa từng lập gia đình và cũng không có con cái. Khi tuổi cao sức yếu, việc tự chăm sóc bản thân ngày càng khó khăn, nhưng vì không có người giám hộ hợp pháp, bà gặp nhiều trở ngại trong việc làm thủ tục để chuyển vào viện dưỡng lão.

Cụ bà 92 tuổi qua đời, bí mật trong ngăn kéo khiến nhiều người nghẹn ngào

May mắn thay, với sự hỗ trợ của công chứng viên Li Chenyang thuộc Văn phòng Công chứng Putuo (Thượng Hải), bà đã chỉ định một tổ chức phi lợi nhuận làm người giám hộ hợp pháp cho mình. Nhờ đó, người phụ nữ già yếu này cuối cùng cũng có thể được chuyển đến viện dưỡng lão để tận hưởng những năm tháng cuối đời trong sự chăm sóc cần thiết.

Thế nhưng, chỉ khoảng 40 ngày sau khi vào viện, bà Gu Meidi bất ngờ qua đời.

Điều khiến nhiều người xúc động khi nhìn lại cuộc đời bà là lối sống vô cùng tiết kiệm. Theo lời kể của công chứng viên Li Chenyang, ngay cả trong những mùa đông lạnh giá ở Thượng Hải, bà vẫn hiếm khi bật điều hòa. Thay vào đó, bà chọn cách đắp thêm nhiều lớp chăn để giữ ấm, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền điện.

Ngay cả khi đã được chăm sóc tại viện dưỡng lão, bà vẫn thường xuyên trở về căn nhà cũ để kiểm tra khoản tiền dành dụm và cất giữ các giấy tờ tài chính một cách cẩn thận. Không chỉ vậy, bà còn chuẩn bị sẵn phần đất an táng cho mình từ nhiều năm trước, như thể đã âm thầm sắp xếp mọi thứ cho ngày cuối cùng.

Sau khi bà qua đời, mọi người phát hiện trong ngăn kéo tủ của bà có một lượng lớn tiền mặt, nhiều cuốn sổ tiết kiệm cùng căn nhà nằm trên đường Yanchang West Road. Tổng giá trị tài sản ước tính lên tới gần 5 triệu nhân dân tệ.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả không phải là số tiền khổng lồ ấy, mà là việc bà không để lại một bản di chúc hợp pháp nào.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện bà Gu Meidi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và từng được một gia đình họ Gu nhận nuôi cùng người anh trai. Sau này, người anh lập gia đình và có hai con gái. Theo luật pháp, hai người cháu gái này chính là những người thừa kế hợp pháp duy nhất của bà.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm họ không hề dễ dàng. Trong suốt nhiều tháng, cơ quan chức năng phải đối mặt với hàng loạt trường hợp giả mạo. Có người tự nhận là họ hàng nhưng thậm chí còn không biết rõ những thông tin cơ bản về bà. Một số người khác lại khai rằng từng cho bà vay tiền và yêu cầu được hoàn trả. Thậm chí, có những đối tượng bị nghi ngờ cố tình tạo ra thông tin giả để tìm cách tiếp cận khối tài sản thừa kế.

Sau gần bốn tháng điều tra và xác minh, hai người cháu gái của bà Gu Meidi cuối cùng cũng được tìm thấy và công nhận là người thừa kế hợp pháp.

Điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện này là trước khi mất, bà Gu Meidi từng nhiều lần bày tỏ mong muốn số tiền mình dành dụm cả đời sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội, thay vì chỉ chuyển lại cho những người họ hàng xa mà bà gần như không còn liên hệ.

Thế nhưng, vì không có di chúc hợp pháp, mong muốn ấy không thể được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

"Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Nhưng với tư cách là người thực thi pháp luật, chúng tôi phải tuân thủ đúng quy định", công chứng viên Li Chenyang chia sẻ.

Không muốn ước nguyện của bà hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ông Li đã chủ động trao đổi với những người thừa kế. Cuối cùng, gia đình đã đồng ý trích 200.000 nhân dân tệ từ khối tài sản để thực hiện hoạt động từ thiện.

Trong đó, 100.000 nhân dân tệ được dùng để hỗ trợ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang được giám hộ, còn 100.000 nhân dân tệ được dành để giúp đỡ các bé gái là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Số tiền ấy chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản gần 5 triệu nhân dân tệ mà bà để lại. Nhưng với những người biết câu chuyện, đó lại là món quà ý nghĩa nhất như một cách để người phụ nữ đã sống cả đời âm thầm, cần kiệm vẫn có thể tiếp tục trao đi sự tử tế ngay cả khi bà không còn trên đời.

Đằng sau những đồng tiền được cất kỹ trong ngăn kéo không chỉ là sự tiết kiệm của một cụ bà cô độc, mà còn là tấm lòng của một con người luôn mong những gì mình tích góp được sẽ trở nên có ích cho cộng đồng.