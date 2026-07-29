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Chân dung 5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật Bản, tiết lộ khoảnh khắc nguy hiểm

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Anh Tuấn kể, khi ngồi trên đống đổ nát để cưa các mảnh gỗ, anh cứ lo nhà sập thêm, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn sợ sẽ không cứu được cụ bà nữa.

Chiều 28/7, trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hại. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hỗn loạn, phát hiện ngôi nhà hàng xóm nơi có một cụ bà 80 tuổi sống một mình bị đổ sập, nhóm 5 lao động người Việt đã lập tức chạy tới ứng cứu.

Chia sẻ trên báo VnExpress, anh Lê Huy Tuấn (25 tuổi) cho biết thời điểm xảy ra động đất, anh đang ngủ thì bị hất văng sang tường. Khi mở mắt, anh Tuấn thấy tủ đồ và đồ đạc trong nhà đổ hết. Nam thanh niên không kịp cảm nhận gì vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Chạy khỏi nhà, anh Tuấn nhìn thấy căn nhà bên cạnh - nơi có cụ bà 80 tuổi sống một mình đã đổ sập hoàn toàn. Lập tức, anh cùng 4 người bạn cũng là người Việt Nam chạy sang tìm kiếm. Họ là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường.

Sau ít phút, họ phát hiện cụ bà mắc kẹt dưới các thanh gỗ trong đống đổ nát. Cả nhóm dùng tay không để gỡ từng mảnh gỗ song không thể tiếp cận cụ bà. Lát sau, một phụ nữ người Nhật đã mang chiếc cưa nhỏ tới. Tuấn dùng cưa cắt các thanh gỗ chắn phía trên, đồng thời liên tục gọi để chắc chắn cụ bà vẫn còn tỉnh. Rất may là bà vẫn trả lời được.

5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật: Người trong cuộc kể khoảnh khắc nguy hiểm - Ảnh 1.

Nhóm 5 người Việt không ngại nguy hiểm cứu cụ bà trong đống đổ nát sau động đất. (Ảnh: Cắt từ clip của Lê Huy Tuấn)

Sau khoảng 25-30 phút, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tới hiện trường. Các nhân viên nhanh chóng mở rộng lối tiếp cận nhờ khoảng trống ban đầu do nhóm của Tuấn tạo ra, đưa cụ bà ra khỏi đống đổ nát. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài khoảng 40 phút. Cụ bà sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuấn kể, lần đầu gặp cảnh như thế này nên ai cũng hoảng. Anh ngồi trên đống đổ nát để cưa nhưng cứ sợ nhà sập thêm, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn sợ sẽ không cứu được cụ bà nữa.

Chia sẻ thêm trên TTXVN, anh Tuấn bộc bạch cả 5 anh em hành động vì trách nhiệm với người hàng xóm đang gặp nạn. Trong hoàn cảnh đó, cứu người là ưu tiên duy nhất nên họ không coi việc mình làm là điều gì đặc biệt. Chàng trai bày tỏ hy vọng hành động của cả nhóm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản.

5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật: Người trong cuộc kể khoảnh khắc nguy hiểm - Ảnh 2.

Hành động dũng cảm của 5 người lao động Việt khiến dân mạng tự hào, xúc động. (Ảnh: VTV)

Báo Tuổi Trẻ Online cho hay, tính đến sáng ngày 29/7, trận động đất xảy ra hôm 28/7 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng. Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trong số các nạn nhân có 1 lao động Việt Nam tử vong và 1 số người khác bị thương. Danh tính nạn nhân người Việt Nam tử vong là anh T.V.S., sang Nhật theo diện thực tập sinh từ tháng 1, thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Zukuri, tỉnh Kumamoto.

Anh S. bị một cần cẩu trục trong nhà máy đổ trúng trong khi động đất xảy ra. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, nhưng anh không qua khỏi do thiết bị quá nặng.

Toàn cảnh từ trên cao trận động đất mạnh 7,1 độ rung chuyển Nhật Bản, nhiều người nghi thiệt mạng trong đống đổ nát của AEON Mall

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

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