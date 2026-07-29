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Người đi xe đạp quay clip tố ô tô 'chạy láo', không ngờ chính mình bị phạt nặng

| | Sống

Gửi clip cho cảnh sát tố cáo ô tô vượt quá sát mình, người đi xe đạp không ngờ clip đó khiến chính anh bị phạt tới 42 triệu đồng.

Một người đi xe đạp tại Anh bất ngờ bị cảnh sát hạt West Yorkshire phạt 1.200 bảng (khoảng 42 triệu đồng) vì chính clip của anh quay nhằm tố cáo người khác vi phạm giao thông. Anh gửi đoạn phim này cho cảnh sát nhằm phản ánh chuyện tài xế lái ô tô “đi láo” khi vượt quá sát chiếc xe đạp của mình. Không ngờ, diễn biến tiếp theo hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

Sau khi xem xét kỹ clip, cảnh sát gửi giấy triệu tập người đi xe đạp ra tòa vì những vi phạm do chính anh ta thực hiện trong đoạn video.

Cổng thông tin Op Snap của Cục Cảnh sát hạt West Yorkshire là nền tảng số cho phép người tham gia giao thông tải lên video từ camera hành trình, camera gắn đầu hoặc điện thoại nhằm tố giác các hành vi lái ẩu, vượt đèn đỏ hay các vi phạm khác, giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Đại diện cảnh sát hạt West Yorkshire cho biết, vụ việc trên xảy ra tại khu vực Menston, gần thị trấn Ilkley. Chiếc ô tô đi cùng chiều bị tố giác vượt sát xe đạp đi trước, nhưng rồi chính người đi xe đạp này bị phát hiện vi phạm khi cố lách qua khe hẹp giữa ô tô đang đỗ và ô tô đi ngược chiều.

Người đi xe đạp tự quay hành vi lách qua 2 ô tô của mình.

“Thay vì giảm tốc độ, anh ta lại chọn cách lách vào khoảng trống hẹp giữa chiếc xe đang đỗ và chiếc ô tô đang đi thẳng về phía mình”, thông cáo của cảnh sát nêu.

Cơ quan chức năng chỉ ra rằng khoảng cách lách qua này hẹp hơn cả khoảng cách giữa chiếc ô tô bị tố giác và xe đạp của anh. Điều đó khiến tài xế xe đi ngược chiều buộc phải đánh lái ép sát vỉa hè để tránh xảy ra va chạm.

Người đi xe đạp sau đó bị truy tố tại Tòa sơ thẩm Bradford và nhận mức phạt cùng án phí tổng cộng hơn 1.200 bảng Anh. Người phát ngôn của Cục Cảnh sát hạt West Yorkshire nhấn mạnh: “Mọi người tham gia giao thông cần nắm rõ luật, có ý thức nhường nhịn và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cho người khác”.

Dù luật giao thông Anh không có quy định riêng biệt về khoảng cách tối thiểu khi xe đạp đi sát ô tô, các tài xế vẫn có thể bị truy tố nếu gây nguy hiểm. Ngoài ra, việc đi xe đạp khi có chất kích thích hay gây ra tai nạn nghiêm trọng đều bị xử lý rất nặng theo pháp luật.

Theo tổ chức CyclingUK, hành vi vượt quá sát là nguyên nhân dẫn đến 25% các vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe đạp và ô tô trên đường. Nhiều người đi xe đạp ẩu đã bị truy tố theo Luật Giao thông Đường bộ năm 1988 với các khung hình phạt rất nặng.

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Theo Hoàng Hà/VTCnews

VTCnews

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