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Chuyên gia: Bạn đã tưới cây sai cách suốt thời gian qua, đây mới là cách làm đúng

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Cây cảnh của bạn có thể đang chết dần rất nhanh - và nguyên nhân không phải do sâu bệnh, thiếu phân bón hay thiếu ánh nắng.

Nếu những chậu cây của bạn mãi không phát triển tốt dù vẫn được chăm sóc thường xuyên, thì vấn đề có thể không nằm ở phân bón, ánh sáng hay việc cắt tỉa. Các chuyên gia làm vườn cảnh báo rằng một sai lầm rất phổ biến khi tưới nước đang khiến cây trồng trong chậu suy yếu nhanh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.

Chuyên gia làm vườn Joseph Clark, còn được biết đến với tên tài khoản @joesgarden.official, chia sẻ trong một video đăng trên Instagram rằng nếu bạn tưới cây trong chậu bằng bình tưới từ phía trên, bạn có thể đang "gây hại nhiều hơn là có lợi".

Các chuyên gia làm vườn cảnh báo rằng một sai lầm rất phổ biến khi tưới nước đang khiến cây trồng trong chậu suy yếu nhanh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. (Ảnh: Getty)

Ông nói: "Trồng cây trong chậu là một cách tuyệt vời để trồng rau hoặc cây cảnh nếu bạn đang thuê nhà hoặc có diện tích hạn chế. Nhưng hãy cẩn thận khi tưới nước từ phía trên của cây.”

"Mặc dù bề mặt đất có vẻ đã ngấm nước hoàn toàn, nhưng nếu đào sâu xuống một chút, bạn sẽ thấy bên dưới thường khô cong."

Theo ông, nguyên nhân là vì ở hầu hết các chậu cây, đặc biệt là chậu nhựa, thường hình thành một khe hở nhỏ giữa đất và thành chậu.

Khi tưới nước từ trên xuống, nước sẽ tự động chảy theo đường có lực cản thấp nhất, len xuống dọc theo thành chậu rồi thoát ra ngoài qua các lỗ thoát nước ở đáy.

Kết quả là phần giữa của bầu rễ vẫn khô, dù lớp đất trồng bên trên trông có vẻ đã được tưới rất kỹ.

Cách tưới cây trong chậu đúng cách

Joseph tiếp tục chia sẻ: "Thay vào đó, hãy đổ nước vào một khay hoặc chậu lớn rồi đặt cả chậu cây vào trong. Đất sẽ hút nước thông qua các lỗ thoát nước ở đáy chậu, giúp toàn bộ bầu đất được cấp nước đồng đều."

Ông cũng lưu ý thêm trong phần chú thích của video: "Dĩ nhiên, hầu hết chúng ta đều tưới từ phía trên, bản thân tôi cũng vậy, và điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần dành chút thời gian kiểm tra xem nước đã thực sự thấm đến nơi bạn muốn hay chưa bằng cách dùng ngón tay chọc xuống đất.”

"Nhưng nếu có thời gian và có một chiếc khay đủ lớn, thỉnh thoảng hãy thử tưới từ dưới lên."

Những mẹo khác giúp cây luôn xanh tốt

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), nên tưới cây trong chậu vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tưới vào thời điểm mát mẻ trong ngày sẽ giúp giảm lượng nước bốc hơi khỏi giá thể.

Ngoài ra, bạn nên kiểm tra độ ẩm của từng chậu trước khi tưới.

Chuyên gia hướng dẫn: "Hãy dùng ngón tay kiểm tra độ ẩm ở vị trí khoảng 1/3 độ sâu của chậu. Nếu đất khô ở độ sâu này thì cây cần được tưới nước."

Ông cũng nhắc nhở: "Hãy nhớ rằng cây sử dụng và mất nước nhiều hơn khi thời tiết nóng và có gió. Những cơn mưa nhỏ hoặc mưa rào ngắn thường chỉ làm ướt vài centimet trên bề mặt giá thể. Vì vậy, ngay cả khi vừa mới có mưa, bạn vẫn có thể cần tưới thêm nước cho cây."

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Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

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