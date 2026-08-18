10 cách thoát cảnh "gửi CV mãi không ai gọi phỏng vấn"

Tìm việc thời buổi này không chỉ là chuyện gửi CV rồi chờ được gọi phỏng vấn. Ngay từ tin nhắn đầu tiên trên LinkedIn hay các nền tảng kết nối ứng viên - nhà tuyển dụng, bạn đã có thể tạo ấn tượng tốt, hoặc cũng có thể khiến nhà tuyển dụng bỏ qua mình. Thông thường, không ít người lại rơi vào nhóm "bị bỏ qua", chỉ bởi suy nghĩ: Ghi điểm là câu chuyện của lúc phỏng vấn.

Thế là nhầm to!

LinkedIn hiện có hơn 1 tỷ người dùng tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo dữ liệu của nền tảng này, 65 triệu người tìm việc truy cập LinkedIn mỗi tuần, đáng chú ý, việc trao đổi trực tiếp qua tin nhắn trên LinkedIn giúp cải thiện cơ hội "trúng job" hơn hẳn.

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng cũng phải xử lý hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Vậy phải làm sao để gây ấn tượng, tăng tỷ lệ được phản hồi?

1. Đừng inbox theo kiểu spam tin nhắn

Đừng gửi một tin nhắn giống nhau cho hàng chục HR, hàng chục nhà tuyển dụng Matt Collingwood - Giám đốc điều hành công ty tuyển dụng IT VIQU, khuyên ứng viên chỉ nên tiếp cận những người chuyên tuyển dụng trong lĩnh vực mình đang theo đuổi.

Sarah Doughty - Phó Chủ tịch Talent Operations tại TalentLab, cũng cho rằng nhà tuyển dụng thường nhận rất nhiều hồ sơ/tin nhắn không liên quan đến vị trí họ đang cần tìm người, nên nếu kinh nghiệm của bạn thực sự phù hợp với vị trí, khả năng được phản hồi sẽ cao hơn.

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2. Tìm điểm chung với HR bản thân đang muốn kết nối

Patrick Cahill - Chủ tịch Twiceasnice Recruiting, cho rằng tìm được 1 điểm chung giữa bản thân và nhà tuyển dụng, và thể hiện điều đó trong tin nhắn đầu tiên có thể giúp ứng viên được nhà tuyển dụng ghi nhớ hơn, ấn tượng hơn. Đó có thể là trường đại học từng theo học, nơi sinh sống hoặc một mối quan hệ chung. Việc này cho thấy bạn thực sự tìm hiểu người mình đang liên hệ thay vì chỉ chăm chăm vào một tin tuyển dụng.

3. Nhắc rõ vị trí muốn ứng tuyển

Dave Curtis - Giám đốc điều hành khu vực châu Âu tại Harnham, cho biết HR phải xử lý hàng nghìn tin nhắn tự động và nội dung mang tính quảng cáo. Vì vậy, một tin nhắn đề cập cụ thể đến vị trí bạn quan tâm sẽ dễ được chú ý hơn. Nếu công việc đó là do người khác giới thiệu cho bạn, bạn nên nhắc tên người ấy ngay trong tin nhắn để tạo thêm sự tin cậy.

4. Đừng biến box chat thành thư xin việc

Craig Furniss - Trưởng bộ phận Tuyển dụng tại TechNET CxO, khuyên ứng viên nên gửi những tin nhắn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. James Lloyd-Townshend, Chủ tịch kiêm CEO Anderson Frank, cũng cho rằng LinkedIn không phải nơi để gửi cả một bài luận về bản thân. Hãy cung cấp những thông tin cần thiết nơi bạn đang sống, công việc mong muốn, mức lương kỳ vọng, kỹ năng và kinh nghiệm nổi bật.

5. Thể hiện rõ năng lực của bản thân

Lọc CV là việc của HR, điều đó ai cũng biết. Nhưng nếu ứng viên chủ động chỉ ra kỹ năng nổi bật và nói rõ kinh nghiệm của mình liên quan thế nào đến vị trí đang tuyển, HR sẽ đánh giá đó là một ứng viên tinh tế, có tiềm năng.

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Geoff Shepherd - CEO iSource Group, cũng khuyên ứng viên nói rõ mình đang tìm kiếm điều gì, có thế mạnh nào và từng tạo ra kết quả gì. Càng cụ thể, HR càng dễ kết nối bạn với đúng vị trí mà doanh nghiệp đang trống.

6. Đừng vừa nhắn đã hỏi "Có việc nào cho tôi không?"

Garcia cho rằng ứng viên không nên đặt HR vào thế phải lập tức tìm một công việc phù hợp cho mình. Thay vào đó, hãy chủ động ứng tuyển qua trang tuyển dụng của công ty trước, sau đó nhắn cho HR rằng bạn đã gửi CV và muốn tìm hiểu thêm về vị trí đó. Cách tiếp cận này thể hiện sự chủ động thay vì chờ người khác làm thay mình.

7. Gửi CV ngay khi có thể

George Barnes - CEO kiêm đồng sáng lập Hamilton Barnes, cho rằng gửi kèm CV trong tin nhắn sẽ giúp HR tiết kiệm thời gian. Dù hồ sơ LinkedIn đã có đầy đủ thông tin, một bản CV đính kèm vẫn giúp họ dễ sàng lọc ứng viên hơn là phải tự mày mò và tìm hiểu. Thậm chí, George Barnes còn khuyên bạn nên để luôn email và số điện thoại trong tin nhắn đầu tiên để tránh phải mất nhiều lượt trao đổi chỉ để xin thông tin liên hệ.

8. Chủ động đề xuất thời gian trao đổi

Nếu thực sự quan tâm, hãy đề xuất một cuộc gọi để cả 2 bên hiểu hơn về mục tiêu, mong muốn của đối phương. Bạn có thể đưa ra vài khung giờ mình rảnh ngay trong tin nhắn. Thậm chí, việc sử dụng công cụ đặt lịch như Calendly cũng giúp giảm đáng kể thời gian trao đổi qua lại.

Các chuyên gia nhận định việc ứng viên chủ động đề nghị sắp xếp một cuộc gọi hoặc video call là dấu hiệu cho thấy họ đang vô cùng nghiêm túc, mà thế thì chẳng ai thấy phiền cả.

9. Theo sát nhưng đừng thúc ép

Rob Scott - Giám đốc điều hành Aaron Wallis, cho rằng ứng viên có thể nhắn lại cho HR sau khoảng một tuần nếu chưa nhận được phản hồi. Việc chủ động nhắc lại thể hiện sự quan tâm và quyết tâm. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên liên tục nhắn tin hoặc yêu cầu HR phải phản hồi ngay. Sự nhiệt tình quá mức rất dễ biến thành cảm giác thúc ép và điều đó không tốt cho bạn.

10. Đừng quên tối ưu chính hồ sơ LinkedIn của mình

Trước khi gửi bất kỳ tin nhắn nào, hãy đảm bảo trang cá nhân của bạn đã có đủ thông tin cần thiết. LinkedIn cho biết những thành viên bật chế độ "Open to Work" (sẵn sàng nhận việc) có khả năng nhận được phản hồi hoặc tin nhắn từ HR với tỷ lệ cao hơn 40%. Một hồ sơ rõ ràng, và thể hiện đúng chuyên môn sẽ giúp những nỗ lực tiếp cận qua box chat có thêm cơ hội thành công.

Suy cho cùng, một tin nhắn LinkedIn hiệu quả không cần dài. Điều quan trọng là đúng người, đúng vị trí, đúng thông tin và cho HR thấy ngay bạn có thể mang lại giá trị gì. Chứ đợi đến lúc bước vào phòng phỏng vấn mới tìm cách ghi điểm có thể đã quá muộn; ấn tượng đầu tiên đôi khi được quyết định ngay từ vài dòng chat đầu tiên.

(Nguồn: Forbes)