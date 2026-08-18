Chủ quán cơm tấm Tri Tôn lên tiếng sau tranh cãi giá 170.000 đồng một đĩa, tiết lộ tên gốc của món ăn ở quê

Khoảng đầu tháng 8, cụm từ "cơm tấm Tri Tôn" liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook và các hội nhóm ẩm thực. Quán không chỉ thu hút thực khách đến trải nghiệm mà còn trở thành đề tài thu hút đông đảo các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đến ăn và đưa ra đánh giá. Theo các video review, phản hồi của thực khách hiện đang có sự phân hóa. Cụ thể, khi gọi phần cơm 60.000 đồng gồm tép rang, rau muống, trứng, thịt, bì, đồ chua và tóp mỡ, một số người mặc dù đánh giá cao phần tép rang nhưng vẫn cho rằng thịt hơi khô và lượng thức ăn kèm chưa thực sự cân đối với lượng cơm.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng mức giá không quá cao nếu tính cả khâu đóng gói và cách phục vụ, dù hương vị chưa đủ nổi bật để họ muốn quay lại. Chính từ những video này, cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng theo hai hướng. Một bên bàn về chuyện phần ăn có tương xứng với giá tiền hay không, bên còn lại đặt câu hỏi liệu ở Tri Tôn có món cơm này thật không.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, chủ quán Cơm tấm Tri Tôn là Khang Quách đã quyết định lên tiếng. Với Khang, việc quán được biết đến không phải là câu chuyện mới, bởi ngay từ những tháng đầu mở cửa, món ăn đã bắt đầu nhận được sự chú ý.

Giải mã con số 170.000 đồng gây tranh cãi

Phần lớn những tranh luận vừa qua đều bắt nguồn từ lời đồn về một đĩa cơm tấm có giá lên tới 170.000 đồng. Tuy nhiên, theo Khang, con số được nhắc đến trong các cuộc tranh luận không phải là giá của một đĩa cơm tiêu chuẩn, mà là tổng hóa đơn khi khách gọi kèm nhiều món phụ. Việc lấy con số đó rồi đặt cạnh mức 25.000 đồng ở quê nhà Tri Tôn đã tạo ra một sự so sánh không cùng hệ quy chiếu.

Cụ thể hơn, tại quán, một phần cơm cơ bản có giá 60.000 đồng, còn suất đầy đủ thức ăn kèm có giá 80.000 đồng. Nếu gọi thêm một cây nem nướng, hóa đơn rơi vào khoảng 75.000 đồng. Con số 170.000 đồng chỉ xuất hiện khi khách gọi cơm cùng lúc với nhiều món ăn gọi thêm khác. Trong khi đó ở Tri Tôn, món cơm tấm bì hiện được bán phổ biến với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng. Khang cũng chia sẻ thêm, vào những năm 1995, 1996 khi mình còn nhỏ, một phần ăn như vậy chỉ khoảng 2.000 đồng.

Trên mạng xã hội, một số thực khách thường đem phần cơm 60.000 đồng của quán để so sánh với những suất khoảng 35.000 đến 40.000 đồng nhưng đi kèm sườn hoặc nhiều món hơn, từ đó cho rằng mức giá chưa tương xứng với khẩu phần. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến nhìn nhận khách quan rằng một phần ăn cần được đánh giá dựa trên nguyên liệu, cách chế biến và chi phí vận hành thay vì chỉ nhìn vào số lượng món trên đĩa.

Theo Khang, sự khác biệt về thói quen ăn uống mới là nguyên nhân chính dẫn đến cảm giác hụt hẫng của thực khách. Chủ quán lý giải rằng: "Mình nghĩ là mọi người thường chê mắc tại vì mọi người đã quá quen với hình ảnh một dĩa cơm tấm Sài Gòn đầy ú ụ rồi. Khi họ thấy một dĩa cơm mà những món ăn kèm nó nhỏ nhỏ như thế này, mọi người sẽ dễ bị hụt hẫng".

Chủ quán cũng cho biết quán luôn công khai giá trên các nền tảng để khách tham khảo trước khi đến hoặc đặt món. Ngay từ những ngày đầu, quán đã định hướng không nằm ở phân khúc bình dân, mà mức giá bán được tính toán dựa trên chi phí vận hành thực tế.

Ở Tri Tôn, món này không tên là "cơm tấm Tri Tôn"

Vấn đề về nguồn gốc cũng là điều Khang muốn làm rõ nhất trong lần lên tiếng này. "Ở Tri Tôn đâu có ai gọi là cơm tấm Tri Tôn đâu. Thực chất là ở Tri Tôn người ta sẽ gọi là cơm tấm bì hoặc cơm tấm bì tép từ xưa đến nay", chủ quán chia sẻ.

Theo lời kể, đây hoàn toàn không phải là một món ăn mới xuất hiện khi Khang mở quán tại thành phố. Khang cho biết bản thân đã quen thuộc với hương vị này khi còn rất nhỏ và cho đến tận bây giờ, những người bán lâu năm ở quê nhà vẫn duy trì món ăn với mức giá phổ biến từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Lý giải về cách đặt tên, Khang cho rằng khi một món ăn được mang đến một địa phương khác và việc gắn kèm địa danh sẽ giúp thực khách dễ dàng ghi nhớ và hình dung được xuất xứ: "Ở Tri Tôn người ta gọi là cơm bì tép hoặc cơm bì thịt. Nhưng nếu một món ăn đến một nơi khác thì mình đâu thể nào sử dụng một cái tên như vậy mãi. Mình cần một cái tên để người ta dễ nhớ đến"

Bản thân Khang cũng thẳng thắn thừa nhận đĩa cơm của mình không phải là một đặc sản cao siêu: "Cái món cơm tấm này thật sự nó là một món bình dân và nó cũng không có quá gì đặc biệt. Hương vị nó rất bình thường, không phải ngon xuất sắc hay đậm đà xuất sắc. Nhưng đối với mình, đây là một món rất dễ ăn, có một hương vị rất riêng và mang nhiều ý nghĩa vì đã gắn bó từ thuở tuổi thơ".

Để hiểu rõ hơn về hương vị của món ăn, thực khách cần nhìn vào đặc trưng văn hóa vùng miền. Tri Tôn là một huyện ở An Giang có đông người Chăm sinh sống và nổi tiếng là xứ thịt bò, nên thói quen ăn uống ở đây rất khác biệt so với những nơi khác. Điều này thể hiện rõ qua món tung lò mò trong thực đơn của quán. Đây là món lạp xưởng bò truyền thống của người Chăm. Người dân địa phương làm món này hoàn toàn bằng thịt bò nguyên chất trộn cùng cơm nguội lên men để tạo ra vị chua đặc trưng. Vì mang đậm nét văn hóa bản địa nên đĩa cơm tại quán đi theo một công thức hoàn toàn riêng biệt. Quán ưu tiên bán tung lò mò, nem nướng hay bò viên thay vì sườn bì chả quen thuộc. Một đĩa cơm phổ biến thường chỉ gồm trứng vịt chiên thái sợi, tép đồng ram, bì, rau muống chua và một ít thịt khìa xắt nhỏ.

Chính vì muốn thực khách tận mắt thấy và hiểu hơn về thói quen ăn uống độc đáo ấy, bên cạnh việc kinh doanh, Khang cũng thường xuyên về quê quay video giới thiệu các đặc sản địa phương ngay từ những ngày đầu mở quán. "Nếu mọi người thực sự theo dõi hành trình của quán từ trước, thì sẽ thấy mỗi lần về quê mình đều quay lại các quán cơm ở dưới" - Khang chia sẻ thêm về mong muốn lan tỏa nét đẹp ẩm thực quê nhà, đồng thời khẳng định đĩa cơm quán đang bán là hương vị chuẩn gốc Tri Tôn.

Nổi tiếng nhờ nghệ sĩ nhưng khó giữ chân khách giữa cơn bão đánh giá một sao

Sau khi câu chuyện lan truyền mạnh mẽ, lượng khách hàng đến quán chính là sự thay đổi dễ nhận thấy nhất. Khang thẳng thắn chia sẻ rằng hiện tại "Khách cũ quay trở lại có, khách mới tò mò có và khách hóng drama có". Quán duy trì thời gian mở cửa từ 9 giờ sáng - 19 giờ tối, nhưng phần lớn đơn hàng đến từ các ứng dụng giao đồ ăn nên nhiều hôm thức ăn đã hết sạch từ lúc 16 giờ hoặc 18 giờ.

Tuy nhiên đi cùng với sự đông đúc đó lại là sự phân hóa rõ rệt về mặt đánh giá. Tính đến đầu tháng 8, địa điểm này nhận về 469 lượt phản hồi với điểm trung bình chỉ ở mức 2,6 trên 5 sao. Nói về vấn đề này, Khang cho rằng nhiều lượt chấm điểm không thực sự bắt nguồn từ trải nghiệm ăn uống thực tế. "Có những người đánh giá trên Google Maps không rõ nguồn gốc, chỉ đơn giản là chấm mà không có mục đích, không có hình ảnh gì hết. Toàn kiểu chủ quán thấy ghét quá nên đấm một sao, chứ nó không khách quan", chủ quán giãi bày. Điều Khang lo ngại hơn cả là cách câu chuyện bị diễn giải có thể khiến người dân ở quê nhà hiểu lầm về món ăn nếu họ chỉ vô tình đọc lướt qua các tựa đề trên mạng.

Cũng nhắc lại khoảng thời gian đầu mở quán, Khang không phủ nhận lợi thế từ công việc quản lý nghệ sĩ trước đây. Việc những người nổi tiếng như ca sĩ Hiền Hồ hay Ngọc Trinh ghé ủng hộ đã giúp món ăn tiếp cận công chúng nhanh hơn. Thậm chí phần ăn gồm cơm, nem nướng và súp mà Ngọc Trinh thường gọi còn được nhiều thực khách đặt tên vui là combo Ngọc Trinh. Dù vậy, chủ quán vẫn nhìn nhận rằng hiệu ứng người nổi tiếng chỉ mang tính thời điểm khởi đầu: “Nếu đã ủng hộ thì chỉ ủng hộ một lần, hai lần thôi, không ai ủng hộ 365 ngày hết".

Chia sẻ về định hướng tương lai, Khang cho biết quán chưa có ý định mở thêm chi nhánh do những rào cản về nhân sự. Chủ quán cũng đã từ chối một số lời mời hợp tác hay đề nghị mua lại công thức từ nước ngoài vì muốn tự mình phát triển thương hiệu, với mong muốn đưa món ăn vươn tới những tiêu chuẩn đánh giá ẩm thực quốc tế.

Khép lại câu chuyện, điều đọng lại lớn nhất vẫn là hành trình mang ẩm thực địa phương đi xa. Tên gọi có thể phải linh hoạt thay đổi khi rời khỏi vùng đất mẹ, cũng như cách kết hợp nguyên liệu có thể khác biệt hoàn toàn so với hình dung về một đĩa cơm tấm Sài Gòn quen thuộc. Chỉ có điều, khi một món ăn vùng miền bước chân vào thành phố, nó không chỉ mang theo một công thức nấu nướng mà còn chuyên chở cả một nền văn hóa ẩm thực độc đáo, thứ mà không phải thực khách nào cũng kịp thấu hiểu khi vừa ngồi xuống trước đĩa cơm.