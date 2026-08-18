Tất cả người tham gia giao thông chú ý quy định mới nhất từ 1/9 do Bộ Công an ban hành

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 126/2026/TT-BCA quy định chi tiết về nguyên tắc, hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026, trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn xét duyệt nhằm bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.

6 trường hợp bị từ chối chi hỗ trợ từ Quỹ

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư 126/2026/TT-BCA, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ không thực hiện chi hỗ trợ đối với các đối tượng và trường hợp sau:

Không thuộc diện quy định: Hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân không nằm trong danh mục các trường hợp được hỗ trợ quy định tại Điều 11 Nghị định 279/2025/NĐ-CP.

Vụ tai nạn không có hồ sơ pháp lý: Nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ không được cơ quan chức năng có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra hoặc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Người gây tai nạn: Cá nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn giao thông.

Nạn nhân vi phạm nồng độ cồn, chất cấm hoặc phương tiện không đủ điều kiện: Người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có ma túy hoặc các chất kích thích bị pháp luật nghiêm cấm; hoặc phương tiện do nạn nhân điều khiển không đáp ứng đầy đủ điều kiện lưu thông theo luật định.

Cơ sở dịch vụ cấp cứu đã thu phí: Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh hoặc cơ sở y tế tham gia cứu chữa nạn nhân nhưng đã thực hiện thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển.

Lực lượng thực thi công vụ: Cá nhân đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên tắc chi trả bảo đảm tính minh bạch và kịp thời

Thông tư 126/2026/TT-BCA khẳng định các khoản chi hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật từ Quỹ mang tính chất đồng hành, giảm thiểu khó khăn và không thay thế cho các hình thức bồi thường, hỗ trợ pháp lý khác theo quy định hiện hành.

Mọi hoạt động giải ngân từ nguồn quỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch, đúng thẩm quyền và đúng đối tượng, bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến tay những nạn nhân thực sự xứng đáng và đủ điều kiện.