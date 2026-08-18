Công an đồng loạt kiểm tra, xử phạt nhiều hộ kinh doanh vì hành vi này

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, từ ngày 27/5 đến 20/6/2026, Công an phường Trảng Bom liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và tạm giữ hàng trăm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam như NIKE, Adidas, Dior, CHANEL và CROCS.

Cụ thể, ngày 27/5, Công an phường Trảng Bom phát hiện hộ kinh doanh Giày dép B.L đang trưng bày để bán 43 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE.

Ngày 28/5, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa - mỹ phẩm M.S, phát hiện 13 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Dior và CHANEL, gồm nước hoa và son môi.

Trong các ngày 2 và 3/6, Công an phường kiểm tra hai cơ sở kinh doanh của hộ Đ.T.S và H.K.S, phát hiện, tạm giữ 159 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Adidas và NIKE, gồm quần áo, giày và dép thể thao. Đến ngày 23/6, Công an phường Trảng Bom ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ kinh doanh này với tổng số tiền 26 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Tiếp đó, trong các ngày 18 và 20/6, Công an phường Trảng Bom kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giày dép của hộ T.T.B.H và hộ Đ.N, phát hiện, tạm giữ 99 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu CROCS, NIKE và Adidas.

Làm việc với cơ quan Công an, đại diện các hộ kinh doanh thừa nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phát hiện số hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu

Theo Công an phường Trảng Bom, hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để quảng cáo, livestream bán hàng giả, sử dụng các thông tin như “hàng xách tay”, “hàng auth”, “hàng rep 1:1”, “giá ưu đãi”... nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được làm giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng, cũng như sức khỏe người sử dụng đối với một số nhóm sản phẩm.

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài hình phạt tiền, các đối tượng còn có thể bị áp dụng hình phạt tù, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Thời gian tới, Công an phường Trảng Bom cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Người dân nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo Công an thành phố Đồng Nai