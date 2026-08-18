Làm rõ sự cố chuyến bay VN34 tại Đức

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không sau sự cố chuyến bay VN34 tại Đức - Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo đó, để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Đồng thời tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phải cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận; báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố nêu trên.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Cùng với đó, Vietnam Airlines phải tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Trước đó, theo báo cáo từ Vietnam Airlines và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức) - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tàu bay cất cánh lúc 13h57 theo giờ địa phương, tương đương 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.

Trước tình huống này, tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Trong quá trình xử lý sự cố, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất để đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn.

Sau đó, tàu bay được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá và điều tra sau sự cố. Đáng chú ý, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Vietnam Airlines cho biết, đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách đã được Hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Liên quan đến công tác điều tra, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra.