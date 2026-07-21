Quán cơm tấm núp hẻm từng ‘vỡ trận’ sau cơn sốc viral, tạm nghỉ một tuần tới ngày mở bán lại vẫn… đông như cũ

Bất ngờ viral

Nằm trong một con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP HCM, quán cơm tấm Mén vốn là địa chỉ quen thuộc của người dân xung quanh khu vực. Không bảng hiệu lớn, nấp sâu trong một con hẻm nhỏ, vài bộ bàn ghế nhựa kê dọc hai bên đường hẻm là toàn bộ không gian của quán.

Vị trí khuất sâu trong hẻm, quán vốn không phải cái tên nổi bật trên các ứng dụng đặt món hay bản đồ ẩm thực. Nếu không được người quen chỉ đường hoặc tình cờ đi ngang, nhiều người thừa nhận gần như sẽ bỏ lỡ địa chỉ này.

Thông báo tạm nghỉ trước đó của quán.

Mọi chuyện thay đổi sau khi một bài review về quán được đăng tải trong một hội nhóm chuyên chia sẻ các địa điểm thú vị trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, kéo theo hàng loạt lượt chia sẻ, bình luận của những người đã trải nghiệm món ăn tại đây, đưa quán cơm tấm nhỏ trong hẻm trở thành cái tên được nhiều người săn tìm.

Những ngày hôm sau, lượng khách đổ về đông ngoài dự đoán.

Nhiều người cho biết khi ghé quán vào tối cuối tuần trước đã phải quay về vì xe máy dựng kín con hẻm nhỏ, khách đứng chờ gần chục người trong khi bàn ăn đều kín chỗ.

Áp lực lượng khách quá lớn khiến quán hết món sớm. Sau ngày quá tải, chủ quán dán thông báo tạm nghỉ một tuần để ổn định lại hoạt động.

Dĩa cơm tấm sườn bì chả - một trong những lựa chọn phổ biến của thực khách tại quán.

Điều gì thu hút thực khách?

Tối 20/7, quán chính thức mở cửa sau thời gian nghỉ. Dù 18h30 mới bắt đầu phục vụ, từ khoảng 18h đã có khách đến đợi. Chỉ ít phút sau giờ mở bán, hai dãy bàn kê sát hai bên hẻm đều kín người.

Điểm đặc biệt của quán là sườn được nướng theo từng lượt ngay trước cửa nên thực khách thường phải chờ khoảng 15-20 phút để món ăn hoàn thiện. Sau 19h, nhiều khách được nhân viên thông báo phải đợi thêm khoảng 20-30 phút hoặc chờ có bàn trống mới được phục vụ.

Khung cảnh xếp hàng, chờ bàn vốn hiếm thấy ở một quán cơm tấm trong hẻm nay trở thành hình ảnh quen thuộc.

Mới 18h hơn, 2 dãy bàn đã kín người ngồi chờ món.

Lượng khách đông, đứng chờ có bàn trống.

Theo bài review lan truyền trên mạng xã hội, điểm khiến nhiều thực khách nhớ nhất không nằm ở thực đơn cầu kỳ mà ở chất lượng từng món ăn.

Menu của quán chỉ xoay quanh những món quen thuộc như sườn non, bì, chả, ba rọi, trứng kho hoặc ốp la. Tuy nhiên, cơm luôn được phục vụ nóng hổi, hạt tấm tơi xốp, vừa đủ độ ẩm để thấm nước mắm mà không bị khô hay bết.

Một số khách khác quay về sau khi được nghe thông báo phải chờ 20-30 phút.

Trong đó, chả trứng là món được nhiều người nhắc đến nhất. Phần nhân có tôm khô, ít nấm mèo, miến, mặt chả vàng đều, thơm mùi trứng và hơi xém khói. Sườn non được ướp đậm vừa phải, không quá ngọt như nhiều quán khác, còn ba rọi gây ấn tượng với lớp da giòn dai.

Một chi tiết khác được nhiều thực khách đánh giá cao là nước mắm. Thay vì pha theo kiểu nước mắm kẹo với vị mặn ngọt hài hòa, nước mắm tại đây được nấu loãng, giữ vị mặn làm chủ đạo, tạo cảm giác khá khác biệt khi ăn cùng cơm nóng.

Nước mắm tại đây được nấu loãng, giữ vị mặn làm chủ đạo.

Bên cạnh món ăn, nhiều người cũng dành lời khen cho cách phục vụ của gia đình chủ quán. Sườn được nướng trực tiếp trước cửa, người nhà nấu nướng và phục vụ, tạo cảm giác gần gũi như một bữa cơm gia đình giữa con hẻm nhỏ.

Điều thú vị là trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, quán vẫn thường xuyên bán hết sớm. Dù mở đến khoảng 23h, nhiều hôm chỉ 21 đến 22h đã dọn vì không còn món.

Sau hiệu ứng viral, lượng khách từ nhiều nơi khác bắt đầu tìm đến nhiều hơn, biến con hẻm vốn yên tĩnh thành nơi tấp nập vào mỗi buổi tối.

Câu chuyện của quán cơm tấm Mén cũng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội đối với các quán ăn nhỏ. Chỉ một bài chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn cũng có thể thay đổi hoàn toàn lượng khách, đưa một địa chỉ quen thuộc của người địa phương trở thành địa điểm được nhiều người săn tìm chỉ sau vài ngày.