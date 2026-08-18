Mọi người thường làm gì trong ngày Thất tịch 7/7 âm lịch?

Mùng 7/7 âm lịch hằng năm được gọi là ngày Thất tịch, gắn với câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn của Ngưu Lang - Chức Nữ. Dù yêu nhau thắm thiết, đôi vợ chồng vẫn bị chia cắt và chỉ có thể gặp nhau một lần mỗi năm, lòng luôn hướng về nhau.

Năm 2026, ngày Thất tịch rơi vào thứ Tư, ngày 19/8 dương lịch.

Những việc thường làm trong ngày Thất tịch

Dưới đây là những hoạt động phổ biến trong ngày lễ Thất tịch 7/7 âm lịch:

Cầu duyên

Theo tín ngưỡng dân gian, việc đi đền, chùa cầu nguyện trong ngày Thất tịch có thể mang lại may mắn cho chuyện tình duyên và hôn nhân. Các cặp đôi thường tìm đến những ngôi chùa nổi tiếng để cầu mong tình yêu bền chặt, vĩnh cửu và cuộc sống hạnh phúc. Trong khi đó, những người đã lập gia đình thường cầu mong gia đình êm ấm, vợ chồng mãi bên nhau, hòa thuận, hạnh phúc.

Nhiều bạn trẻ đi đến chùa cầu duyên ngày Thất tịch. (Ảnh: Đắc Huy)

Bày tỏ tình cảm

Với các bạn trẻ ngày nay, Thất tịch được xem là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Một lời chúc ngọt ngào, một bữa tối lãng mạn hoặc chỉ đơn giản là dành thêm thời gian ở bên nhau... đều có thể là cách hay để kỷ niệm ngày này.

Với những người đang yêu, đây cũng là dịp để quan tâm, chia sẻ và dành cho đối phương những điều ý nghĩa, qua đó vun đắp thêm tình cảm. Các cặp vợ chồng cũng có thể coi Thất tịch là cơ hội thể hiện tình cảm với bạn đời và mong cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc

Ăn chè đậu đỏ

Tục ăn chè và các món ăn làm từ đậu đỏ vào ngày 7/7 âm lịch xuất phát từ giới trẻ Trung Quốc trong những năm gần đây, sau đó lan sang các quốc gia khác có truyền thống đón ngày lễ này.

Đậu đỏ trong văn hóa Trung Quốc là biểu tượng kinh điển của tình yêu đôi lứa, sự chung thủy và lòng tương tư, nhớ nhung da diết. Vì vậy, vào ngày Thất tịch, nhiều bạn trẻ độc thân ăn chè đậu đỏ và các món từ đậu đỏ với mong muốn sớm tìm được người phù hợp và có một mối duyên tốt đẹp. Còn những người đã có đôi ăn đậu đỏ để cầu bên nhau dài lâu.

Các bạn trẻ độc thân thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch. (Ảnh: Phương Diệp Thảo)

Làm thiệp, gửi tặng quà

Thất tịch cũng là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm thông qua những món quà dành cho người mình yêu. Đó có thể là một tấm thiệp tự tay làm, một món quà nhỏ được lựa chọn theo sở thích của đối phương hoặc những vật dụng mang ý nghĩa riêng.

Giá trị của món quà không nhất thiết nằm ở vật chất. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành được kỳ vọng sẽ khiến người nhận cảm động và giúp ngày Thất tịch trở nên đáng nhớ hơn.

Kiêng kỵ trong ngày Thất tịch

Theo quan niệm từ xa xưa, nhiều người kiêng tổ chức đám cưới, đám hỏi hoặc dạm ngõ vào ngày Thất tịch. Nguyên nhân là ngày này gắn với câu chuyện tình đầy nước mắt của sự xa cách và chia ly.

Dù yêu thương thắm thiết, cuộc hôn nhân của Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn đầy bi kịch. Ông Ngâu, bà Ngâu quanh năm phải chịu nỗi khổ chia cắt, nhớ thương, ngày ngày “rửa mặt bằng nước mắt”. Mỗi năm, hai người chỉ có một ngày hội ngộ nhưng đó cũng là ngày họ ôm nhau khóc đến mức trời đất cũng đổ lệ. Không cặp uyên ương nào muốn mình “lấy vía” Ngưu Lang - Chức Nữ và có cuộc hôn nhân như vậy.

Khởi công xây dựng hoặc sửa chữa nhà cũng là việc được khuyên tránh làm trong ngày Thất tịch. Theo quan niệm dân gian, nhà là tổ ấm của vợ chồng, con cái, trong khi gia đình ông Ngâu, bà Ngâu lại phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé quanh năm. Ở góc độ thực tế, việc xây dựng, sửa chữa nhà vào thời điểm này dễ gặp khó khăn do trời mưa rả rích.

Các nước đón ngày Thất tịch thế nào?

Tại Trung Quốc, Thất tịch còn được gọi là lễ Khất xảo. Vào đêm 7/7 âm lịch, phụ nữ thường cầu mong có đôi bàn tay khéo léo như Chức nữ - nàng tiên dệt vải trên trời, đồng thời trưng bày các vật dụng thủ công với hy vọng có thể lấy được người chồng tốt.

Tại Nhật Bản, Thất tịch được gọi là Tanabata. Người dân viết những mong ước của mình lên các mảnh giấy nhiều màu sắc gọi là Tanzaku, sau đó treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu may mắn, mùa màng bội thu và sự thịnh vượng. Những người trẻ cũng đến các đền thờ cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân.

Tại Hàn Quốc, ngày Thất tịch còn được gọi là lễ Chilseok. Trong dịp này, người Hàn Quốc thường đi tắm với mong muốn có sức khỏe tốt. Chilseok còn được biết đến là lễ hội để thưởng thức các món ăn làm từ lúa mì, như mì và bánh nướng, bởi sau ngày lễ, những cơn gió lạnh được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của lúa mì.