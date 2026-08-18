Vì sao tuýp kem đánh răng nào cũng có ký hiệu màu ở đuôi? Hỏi 10 người chỉ 1 người trả lời đúng

Theo những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, màu sắc ở đáy tuýp được cho là phản ánh nguồn gốc thành phần của kem đánh răng. Ví dụ, màu xanh lá tượng trưng cho sản phẩm có thành phần tự nhiên; xanh dương là sự kết hợp giữa thành phần tự nhiên và dược liệu; đỏ biểu thị sản phẩm chứa cả thành phần tự nhiên lẫn hóa chất, còn màu đen bị gán cho kem đánh răng chứa hoàn toàn hóa chất.

Tuy nhiên, cách giải thích này không có cơ sở.

Dải màu không tiết lộ thành phần kem đánh răng

Theo các nhà sản xuất, những dấu màu ở cuối tuýp không liên quan đến thành phần, chất lượng hay mức độ an toàn của kem đánh răng. Trong ngành sản xuất bao bì, chúng thường được gọi là “eye mark”, hay dấu nhận diện quang học.

Đây là chi tiết phục vụ hệ thống máy móc trên dây chuyền đóng gói. Cảm biến của máy sẽ nhận diện dấu này để xác định vị trí chính xác nhằm thực hiện các công đoạn như cắt, gấp và hàn kín tuýp.

Màu của eye mark được lựa chọn chủ yếu dựa trên độ tương phản với nền bao bì để máy dễ dàng nhận diện. Vì vậy, một tuýp có nền sáng có thể sử dụng dấu màu tối như đen hoặc đỏ; trong khi bao bì nền tối có thể dùng dấu màu sáng hơn. Màu sắc này không mang thông điệp nào về thành phần hóa học bên trong sản phẩm.

Vì sao một dấu màu nhỏ lại quan trọng?

Dù trông khá đơn giản, eye mark đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tự động. Nhờ dấu hiệu này, hệ thống cảm biến có thể xác định đúng vị trí cần thao tác trên từng tuýp.

Nếu cảm biến không nhận diện chính xác, máy có thể cắt hoặc niêm phong sai vị trí, khiến bao bì bị lệch, hở hoặc thậm chí ảnh hưởng đến cả quá trình sản xuất.

Do đó, việc nhìn vào màu sắc ở đáy tuýp để đánh giá kem đánh răng “tự nhiên” hay “toàn hóa chất” là hoàn toàn sai lầm.

Những điều cần lưu ý khi chọn kem đánh răng

Muốn biết thành phần, hãy đọc nhãn sản phẩm

Cách đáng tin cậy để kiểm tra thành phần của kem đánh răng là đọc trực tiếp bảng thành phần được in trên bao bì. Người tiêu dùng cũng nên ưu tiên những sản phẩm có thông tin nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được phân phối qua các kênh uy tín.

Nói cách khác, dải màu ở đáy tuýp chỉ là dấu hiệu dành cho máy móc trong dây chuyền sản xuất, không phải "mật mã" dành cho người tiêu dùng.

Chọn hàm lượng fluor theo độ tuổi

Khi lựa chọn kem đánh răng, đặc biệt cho trẻ nhỏ, cần chú ý đến hàm lượng fluor để vừa hỗ trợ phòng ngừa sâu răng vừa hạn chế nguy cơ trẻ hấp thụ quá nhiều fluor.

Với trẻ dưới 3 tuổi, nên ưu tiên kem đánh răng không chứa fluor, ngoại trừ trường hợp trẻ thuộc nhóm có nguy cơ sâu răng cao và cần sử dụng sản phẩm chứa fluor theo hướng dẫn phù hợp.

Trẻ từ 3-6 tuổi có thể sử dụng kem đánh răng chứa khoảng 200-500 ppm fluor (1 ppm = 10⁻⁶ mg). Với trẻ 6-11 tuổi, hàm lượng fluor phù hợp được đề cập ở mức khoảng 1.000 ppm. Từ 12 tuổi trở lên, trẻ có thể sử dụng kem đánh răng tương tự người lớn, với hàm lượng fluor khoảng 1.000-1.500 ppm.

Không tùy tiện dùng kem đánh răng người lớn cho trẻ nhỏ

Trẻ dưới 6 tuổi không nên tự ý sử dụng kem đánh răng dành cho người lớn. Ở độ tuổi này, trẻ có thể chưa kiểm soát tốt việc nhổ kem sau khi đánh răng nên nguy cơ nuốt phải fluor cao hơn.

Nếu tình trạng nuốt kem đánh răng kéo dài, đặc biệt ở trẻ sống tại khu vực có nguồn nước được bổ sung fluor, lượng fluor hấp thụ có thể tăng lên và làm gia tăng nguy cơ nhiễm fluor răng.

Người lớn nên hỗ trợ trẻ khi đánh răng

Cha mẹ nên trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ trẻ đánh răng cho đến khi trẻ có thể tự thực hiện thuần thục. Mỗi lần chỉ nên lấy một lượng kem nhỏ, khoảng bằng hạt đậu xanh, lên bàn chải dành riêng cho trẻ.

Trong quá trình này, người lớn cần theo dõi để đảm bảo trẻ không nuốt kem, đồng thời hướng dẫn trẻ cách nhổ và súc miệng sạch sau khi chải răng. Kem đánh răng cũng nên được bảo quản ngoài tầm với của trẻ để hạn chế việc trẻ tự ý sử dụng quá nhiều.

(Tổng hợp)