Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thời gian gần đây, có người dân phản ánh nhận được tin nhắn thông báo phương tiện bị ghi nhận vi phạm giao thông nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.

Đáng chú ý, tin nhắn tạo áp lực bằng cách yêu cầu xử lý trong thời hạn 48 giờ, nếu không mức phạt có thể tăng thêm 50% và giấy tờ xe bị tạm giữ.

Theo nội dung tin nhắn được phản ánh, người gửi tự xưng là “[TTDLQG - Bộ Công an]” và thông báo phương tiện của người nhận bị ghi nhận vi phạm tín hiệu đèn giao thông vào ngày 6/8/2026.

Nội dung tin nhắn lừa đảo được Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cuối tin nhắn, đối tượng yêu cầu người nhận truy cập một đường link để xem thông tin và thanh toán khoản phạt. Người nhận còn được hướng dẫn trả lời “1” hoặc “Y” để nhận đường link kích hoạt thay thế hoặc sao chép đường dẫn sử dụng trên trình duyệt.

Đáng chú ý, tin nhắn được gửi từ số điện thoại quốc tế có đầu số +212. Đường link được đính kèm cũng không phải địa chỉ chính thức của cơ quan nhà nước.

Đánh vào tâm lý lo sợ bị phạt

Theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng thông tin về “phạt nguội” để lừa đảo.

Kịch bản thường bắt đầu bằng một thông báo về lỗi vi phạm giao thông, sau đó đối tượng đưa ra thời hạn xử lý rất ngắn nhằm khiến người nhận lo lắng và nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

Trong trường hợp này, việc đưa ra cảnh báo “48 giờ” và thông tin mức phạt tăng thêm 50% có thể tạo tâm lý thúc giục người nhận truy cập đường link mà không kiểm tra lại nguồn thông tin.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không làm theo yêu cầu của những người liên lạc qua điện thoại hoặc tin nhắn với nội dung yêu cầu cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để xử lý vi phạm.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP

Nguy cơ không chỉ nằm ở việc người dân chuyển tiền cho kẻ gian. Khi truy cập các website giả mạo, người dùng có thể tiếp tục được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số căn cước công dân, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP với lý do xác minh danh tính và hoàn tất thủ tục nộp phạt.

Nếu cung cấp những thông tin này, người dùng có thể tiếp tục trở thành mục tiêu của các bước lừa đảo tiếp theo.

Do đó, khi nhận được tin nhắn thông báo phạt nguội từ số điện thoại lạ, người dân không bấm vào đường link, không trả lời tin nhắn để nhận link kích hoạt, không cung cấp CCCD, thông tin giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP.

Người dân cũng không nên cài đặt ứng dụng được gửi qua tin nhắn hoặc tải ứng dụng từ những nguồn không chính thống.

Nếu cần kiểm tra phương tiện có vi phạm giao thông hay không hoặc thực hiện thủ tục nộp phạt, người dân nên chủ động sử dụng các kênh chính thức của cơ quan chức năng, thay vì truy cập đường link được gửi từ số điện thoại không rõ nguồn gốc.

Làm gì khi đã nhận tin nhắn?

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo cần lưu giữ số điện thoại, nội dung tin nhắn, đường link và các thông tin liên quan để phục vụ việc xác minh.

Trường hợp đã bấm vào đường link nhưng chưa nhập thông tin, người dùng nên lập tức đóng trang và không thực hiện thêm bất kỳ yêu cầu nào.

Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện giao dịch đáng ngờ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để có biện pháp bảo vệ tài khoản, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng liên quan để xác minh nguồn phát tán, phương thức và thủ đoạn của các đối tượng.