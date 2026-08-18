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Sun Group phát thông báo nóng

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Sun Group phát thông báo nóng

Sun Group phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều website, fanpage có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh Tập đoàn và các thương hiệu thành viên.

Theo Sun Group, trên không gian mạng đang xuất hiện nhiều website, fanpage Facebook giả mạo hoặc sử dụng trái phép tên thương mại, nhãn hiệu và hình ảnh của Tập đoàn cùng các thương hiệu thành viên như Sun Property, Sun World, hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng...

Các kênh này có thể tự nhận là website, fanpage chính thức hoặc được Sun Group ủy quyền, đồng thời sao chép giao diện, hình ảnh và nội dung từ các kênh truyền thông chính thống để tạo lòng tin.

Sau đó, đối tượng đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng về dự án, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời lợi dụng danh nghĩa các thương hiệu của Sun Group để kêu gọi đầu tư, môi giới, mua bán… nhằm lừa đảo khách hàng,

Đáng chú ý, một số fanpage giả mạo còn chủ động nhắn tin tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, gửi địa chỉ giao dịch và hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản không thuộc quyền quản lý hoặc không được Sun Group và các đơn vị thành viên ủy quyền.

Theo thông báo đăng tải trên website, Sun Group công bố danh sách các website, fanpage chính thức của Tập đoàn và các thương hiệu thành viên, đồng thời nêu rõ một số website, fanpage có dấu hiệu giả mạo, không liên quan đến Sun Group dưới bất kỳ hình thức nào.

Sun Group thông báo địa chỉ các website và fanpage có dấu hiệu giả mạo

Trước tình trạng trên, Sun Group khuyến cáo khách hàng, đối tác và các tổ chức, cá nhân chỉ tiếp nhận thông tin, giao dịch và thanh toán thông qua website, ứng dụng, fanpage và các kênh truyền thông chính thức do Tập đoàn hoặc các đơn vị thành viên quản lý; nâng cao cảnh giác trước các website, Fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu mạo danh để tránh các rủi ro về tài chính và thông tin cá nhân.

Theo Sun Group﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
sun group

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