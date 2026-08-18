Thu Cúc TCI khai trương phòng khám đa khoa tại Hải Phòng

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, nhưng không ít người vẫn phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên để được thăm khám chuyên sâu, kéo theo nhiều chi phí và bất tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Trước thực tế đó, Thu Cúc TCI tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc đưa Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Hải Phòng vào hoạt động tại số 95 Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng (thành phố Hải Dương cũ).

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Mạnh Hiển, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, cho biết phòng khám được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, công nghệ và đội ngũ chuyên môn nhằm mang đến cho người dân thêm một lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương, giúp người bệnh an tâm hơn trong quá trình thăm khám và điều trị.

Thay vì đưa người bệnh đi xa, đưa chuyên môn về gần

Với cơ sở mới tại Hải Phòng, Thu Cúc TCI tiếp tục phát triển mô hình kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ hiện đại và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Điểm nhấn của phòng khám là việc đưa các chuyên gia từ Hà Nội về khám trực tiếp tại địa phương theo lịch định kỳ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận.

Phòng khám còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành tại nhiều lĩnh vực. (Ảnh: TCI)

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ thường trực, phòng khám còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tiêu hóa, tim mạch, gan mật, nội thần kinh, tiết niệu - nam học, tai mũi họng và nội soi tiêu hóa như: TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Văn Quýnh, TTND.PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, TTƯT.TS.BS Nguyễn Văn Doanh, TTƯT.BS.CKII Phạm Huy Huyên, TTƯT.BS.CKII Dương Văn Tiến và TTƯT.BS.CKII Nguyễn Thị Hằng.

Sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ tại địa phương và các chuyên gia tuyến trên, cùng hệ thống điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn chung của toàn hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Thu Cúc TCI Hải Phòng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. (Ảnh: TCI)

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và công nghệ y tế hiện đại

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, Thu Cúc TCI Hải Phòng còn được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng và hệ thống trang thiết bị. Phòng khám có quy mô 9 tầng, diện tích hơn 6.000 m², được thiết kế theo mô hình đa khoa hiện đại, với khả năng tiếp đón khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Trang thiết bị tại đây ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như máy nội soi Olympus ứng dụng NBI, máy siêu âm Voluson, hệ thống xét nghiệm tự động cùng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như CT Scanner, MRI và X-quang kỹ thuật số.

Trải nghiệm dịch vụ trong những ngày đầu hoạt động, chị N.T.H. (32 tuổi), đang mang thai tháng thứ 6, cho biết trước đây mỗi lần khám thai, chị phải di chuyển 60-70 km lên Hà Nội và gần như mất cả ngày cho việc đi lại. "Giờ chỉ mất vài tiếng là tôi đã hoàn thành việc khám thai. Tôi rất hài lòng vì phòng khám ở gần, cơ sở vật chất mới, sạch sẽ và quy trình thăm khám khá thuận tiện", chị chia sẻ.

Không gian thăm khám hiện đại, sạch sẽ cùng quy trình thuận tiện là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao. (Ảnh: TCI)

Hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

Thu Cúc TCI Hải Phòng triển khai đa dạng chuyên khoa, từ nội tổng hợp, tim mạch, tiêu hóa, cơ xương khớp, phụ sản, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt đến các dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Trong đó, ba lĩnh vực được cơ sở tập trung phát triển là khám bệnh, tiêu hóa và sản - nhi. Khoa khám bệnh quy tụ nhiều chuyên khoa như nội thần kinh, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, tiết niệu, da liễu và cơ xương khớp, đồng thời triển khai các chương trình khám sức khỏe cho cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trung tâm nội soi tiêu hóa công nghệ cao được đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương đường tiêu hóa. Các dịch vụ sản - nhi cũng được phát triển theo hướng chăm sóc toàn diện, đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Việc phát triển đồng bộ nhiều chuyên khoa, kết hợp giữa khám chữa bệnh, tầm soát và chăm sóc dự phòng, thể hiện định hướng xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình của Thu Cúc TCI Hải Phòng.

Thu Cúc TCI Hải Phòng phát triển nhiều chuyên khoa, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. (Ảnh: TCI)

Tổng giá trị ưu đãi khai trương lên đến 10 tỷ đồng

Nhân dịp chính thức đi vào hoạt động, Thu Cúc TCI Hải Phòng triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý hơn. Trong đó, khách hàng sử dụng các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư có cơ hội nhận mức ưu đãi lên tới 50%.

Đối với các dịch vụ khám chữa bệnh, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục triển khai bảo hiểm y tế, phòng khám áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí tương đương quyền lợi của nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100%, tương ứng mức hỗ trợ 25% chi phí dịch vụ. Đồng thời, khách hàng tiếp tục được hưởng thêm ưu đãi 25% trong giai đoạn khai trương.

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Hải Phòng hoạt động từ 7h đến 17h tất cả các ngày trong tuần, tạo điều kiện để người dân chủ động sắp xếp thời gian thăm khám và chăm sóc sức khỏe.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc thuộc Phòng khám Đa khoa Thu Cúc – Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Thu Cúc tại Hải Phòng

Địa chỉ: 95 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng.

Hotline: 0904 97 0909.

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Số GPHĐ : 001799/HP-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Hải Phòng cấp

Thời gian hoạt động: Từ 7 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến Chủ Nhật.